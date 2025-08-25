Ngày càng nhiều công ty môi giới chứng khoán tỷ USD

Sự sôi động của thị trường chứng khoán giúp nhiều công ty môi giới trong ngành bứt phá về giá trị vốn hóa. Tính đến cuối tháng 8, đã có 5 doanh nghiệp gia nhập “CLB tỷ USD”.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 5 công ty chứng khoán đạt vốn hóa tỷ USD. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng rực rỡ với động lực chính đến từ dòng tiền ồ ạt chảy vào nhóm cổ phiếu tài chính, trong đó có cổ phiếu chứng khoán. Không chỉ giá cổ phiếu leo thang, vốn hóa của các doanh nghiệp trong ngành cũng liên tiếp lập kỷ lục, khi nhiều cái tên lần lượt gia nhập “câu lạc bộ vốn hóa tỷ USD”.

Nhiều công ty chứng khoán tỷ USD

Theo thống kê đến giữa tháng 8, đã có 4 công ty chứng khoán đạt vốn hóa trên 1 tỷ USD . Đây là dấu mốc quan trọng, cho thấy sức bật mạnh mẽ của ngành chứng khoán trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao.

Dẫn đầu hiện nay vẫn là CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) với giá trị vốn hóa lên tới 73.880 tỷ đồng , tương đương 2,9 tỷ USD . Cổ phiếu SSI kể từ đáy quanh 20.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 4 đã tăng gần gấp đôi, tiến sát đỉnh lịch sử năm 2021, hiện ở mức trên 36.000 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm nay, SSI đạt 5.015 tỷ đồng doanh thu, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.742 tỷ đồng , tăng 11%. Những con số này giúp công ty củng cố vị thế số một trong ngành cả về quy mô vốn hóa lẫn hiệu quả kinh doanh.

Xếp thứ hai là cái tên tương đối bất ngờ CTCP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) với vốn hóa 54.600 tỷ đồng , tương đương 2,1 tỷ USD . Đây là doanh nghiệp có tốc độ bứt phá ngoạn mục nhất trong nhóm. Từ tháng 4 đến nay, cổ phiếu VIX đã tăng gấp 4 lần lên 37.000 đồng/cổ phiếu, trở thành một trong những mã chứng khoán tăng mạnh nhất toàn sàn.

5 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TỶ USD TẠI VIỆT NAM Vốn hóa một số công ty chứng khoán lớn nhất thị trường Việt Nam. Nguồn: HSX, HNX, Tổng hợp. Nhãn SSI VIX VNDirect Vietcap HSC SHS MBS FTS BSC Vốn hóa hiện tại Tỷ đồng 73800 54600 35000 32100 29500 22900 22500 13400 13000

Kết quả kinh doanh của VIX cũng ghi nhận kỷ lục trong quý vừa qua. Theo đó, riêng quý II/2025, VIX lãi sau thuế 1.302 tỷ đồng , tăng gần 10 lần so với cùng kỳ và chỉ xếp sau TCBS trong toàn ngành. Đây cũng là quý có lợi nhuận cao nhất từ khi thành lập.

Lũy kế 6 tháng, công ty đạt 1.674 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 5 lần cùng kỳ năm ngoái, lọt top 3 công ty chứng khoán lãi cao nhất thị trường, bên cạnh SSI và TCBS.

Động lực chính của VIX đến từ mảng tự doanh. Tính đến cuối tháng 6, công ty đã phân bổ gần 13.000 tỷ đồng vào danh mục FVTPL (tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ), chiếm hơn một nửa tổng tài sản. Trong đó, danh mục cổ phiếu niêm yết chiếm tới 9.900 tỷ đồng , mức lớn nhất ngành.

Khoản đầu tư nổi bật nhất của VIX là vào Eximbank (EIB) với giá trị 1.520 tỷ đồng , mang về khoản lãi tạm tính 415 tỷ. Ngoài ra, VIX còn nắm giữ nhiều mã khác như VSC, HAH, GEX, BSR, PC1, SHS, GEE. Một số khoản đem lại lợi nhuận lớn gồm GEX (+426 tỷ), GEE (+345 tỷ), HAH (+319 tỷ). Tuy nhiên, cũng có những mã đang ghi nhận lỗ tạm thời như PC1, SHS hay BSR.

VNDirect, Vietcap, HSC bám đuổi

Xếp ở vị trí thứ 3 là CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) với vốn hóa 35.000 tỷ đồng , tương đương 1,3 tỷ USD . Trong vòng 4 tháng, cổ phiếu VND đã tăng hơn 100% lên 24.000 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản thường xuyên đạt hàng chục triệu cổ phiếu mỗi phiên, cho thấy sức hút mạnh mẽ từ giới đầu tư.

Hai cái tên còn lại trong “CLB vốn hóa tỷ USD” ngành chứng khoán là CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) với vốn hóa 32.100 tỷ đồng , tương đương 1,2 tỷ USD , và CTCP Chứng khoán TP.HCM - HSC (HoSE: HCM) với 29.000 tỷ đồng , tương đương 1,1 tỷ USD .

Xét trong nhóm chứng khoán, đà tăng của cổ phiếu VCI và HCM khiêm tốn hơn SSI, VIX hay VND, chủ yếu dao động 40-50%, nhưng vẫn đủ để đưa 2 doanh nghiệp vượt mốc 1 tỷ USD vốn hóa.

Ngoài những “ông lớn” môi giới chứng khoán kể trên, thị trường còn đang chứng kiến sự vươn lên nhanh chóng của những nhà môi giới như CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) với 22.900 tỷ đồng vốn hóa, CTCP Chứng khoán MB (HoSE: MBS) hiện đạt 22.500 tỷ đồng .

Sự bứt phá của nhóm cổ phiếu chứng khoán không chỉ phản ánh kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trong nửa cuối năm mà còn cho thấy vai trò trung tâm của ngành này đối với thị trường tài chính. Khi thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, các công ty chứng khoán hưởng lợi trực tiếp từ phí môi giới, cho vay margin cũng như lợi nhuận tự doanh.