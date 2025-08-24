Bà Nguyễn Thủy Tiên chi tiếp 144 tỷ đồng gom cổ phiếu Vietravel

Vietravel chào bán thành công toàn bộ 28,66 triệu cổ phiếu, thu về gần 344 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thủy Tiên tiếp tục mua thêm cổ phiếu, giữ vững vị trí là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp.

Vietravel thu về hơn 343 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu. Ảnh: VTR.

CTCP Du lịch Vietravel (UPCoM: VTR) vừa công bố đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Công ty phân phối thành công toàn bộ 28,66 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% lượng chào bán cho 1.137 cổ đông, thu về gần 344 tỷ đồng .

Sau khi trừ chi phí phát hành hơn 263 triệu đồng (gồm phí kiểm toán, tư vấn, cấp giấy chứng nhận chào bán cùng một số khoản khác), Vietravel thu ròng hơn 343 tỷ đồng . Vốn điều lệ theo đó được nâng từ 287 tỷ đồng lên 573 tỷ đồng . Doanh nghiệp cho biết số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán nợ vay.

Đợt chào bán diễn ra theo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, lượng cổ phiếu mới sẽ hoàn tất chuyển giao cho cổ đông từ tháng 8 đến tháng 9, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung trên HNX.

Theo danh sách cổ đông hiện hữu, bà Nguyễn Thủy Tiên đang là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 12 triệu cổ phiếu (20% vốn). Với việc mua thêm 6 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành này, bà đã chi khoảng 144 tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại Vietravel.

Bà Tiên mới hiện diện tại Vietravel kể từ ngày 13/3, sau giao dịch sang tay 6 triệu cổ phiếu VTR với giá trị 168 tỷ đồng . Từ không nắm giữ cổ phiếu nào, bà Thủy Tiên trở thành cổ đông lớn nhất Vietravel với tỷ lệ sở hữu 20,98% thời điểm đó. Báo cáo giao dịch của bà Thủy Tiên không nêu quan hệ với bất kỳ tổ chức hay người nội bộ nào.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, công ty cũng chính thức đổi tên từ “CTCP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel)” thành “CTCP Du lịch Vietravel”. Về kết quả kinh doanh, Vietravel ghi nhận doanh thu thuần quý II/2025 đạt hơn 2.025 tỷ đồng , giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 1.016 tỷ đồng , giảm mạnh gần 84%.

Doanh nghiệp lý giải nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động tỷ giá do tác động từ chính sách thuế quan của một số quốc gia, khiến chi phí tài chính tăng 49% (tương ứng 9,8 tỷ đồng ). Đây là yếu tố chính kéo lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 3.319 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 6.981 tỷ đồng , thấp hơn nhiều so với gần 19.000 tỷ đồng của nửa đầu năm 2024.