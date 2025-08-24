Đấu giá khoản nợ hơn 400 tỷ liên quan Đức Long Gia Lai

VietinBank Gia Lai thông báo bán đấu giá khoản nợ hơn 434 tỷ đồng của Công ty TNHH Đức Long Dung Quất, với tài sản đảm bảo gắn liền dự án khách sạn DLG Đà Nẵng.

Khoản nợ được thế chấp bằng khách sạn DLG Đà Nẵng. Ảnh: DLG Đà Nẵng.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai (VietinBank Gia Lai) vừa phát thông báo về việc đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Đức Long Dung Quất - doanh nghiệp trong hệ sinh thái Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HoSE: DLG).

Khoản nợ này phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký năm 2016. Tính đến ngày 19/5/2025, tổng dư nợ của Đức Long Dung Quất tại VietinBank Gia Lai là hơn 434 tỷ đồng , trong đó nợ gốc chiếm 277 tỷ đồng và nợ lãi hơn 157 tỷ đồng. Ngân hàng đưa ra mức giá khởi điểm gần 280 tỷ đồng , tương ứng với giá trị nợ gốc.

Theo thông tin công bố, khoản vay này phần lớn được thế chấp bằng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng và khai thác Khách sạn Mỹ Khê Đức Long (DLG Đà Nẵng), tọa lạc trên tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng. Đây là một trong những dự án khách sạn ven biển có vị trí đắc địa, được kỳ vọng tạo nguồn thu lớn cho tập đoàn.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn gồm quyền sở hữu và quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp tại Công ty Đức Long Dung Quất, trong đó 88% vốn điều lệ do CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai nắm giữ, 1% thuộc sở hữu ông Nguyễn Tân Tiến (Giám đốc Công ty Đức Long Dung Quất kiêm Khách sạn DLG Đà Nẵng) và 11% vốn điều lệ hình thành trong tương lai cùng toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp của Chủ tịch Tập đoàn DLG Bùi Pháp.

Công ty TNHH Đức Long Dung Quất được thành lập từ năm 2005, có trụ sở tại Cụm công nghiệp Nam Chu Lai, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũ, nay thuộc Đà Nẵng.

Theo báo cáo tài chính quý II, CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai - công ty mẹ trong hệ sinh thái - đang ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn 133 tỷ đồng đối với chính Đức Long Gia Lai và 135 tỷ đồng đối với Đức Long Dung Quất, phản ánh tình trạng tài chính nhiều biến động trong nội bộ tập đoàn.

Tập đoàn Đức Long Gia Lai hoạt động theo mô hình mẹ - con, hiện có hơn 30 công ty thành viên và 4 công ty liên kết. Từ gốc rễ là các ngành truyền thống như sản xuất, chế biến gỗ, vận tải bến xe, dịch vụ khách sạn và khai thác khoáng sản, tập đoàn đã mở rộng sang bất động sản và năng lượng.

Tuy nhiên, không ít dự án bất động sản và hạ tầng trọng điểm của Đức Long Gia Lai thời gian qua rơi vào tình trạng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến cân đối tài chính của doanh nghiệp.