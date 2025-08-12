Vietravel Airlines chuyển về nhà ga T3 Tân Sơn Nhất từ 21/8

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sắp tới, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất sẽ có 3 hãng bay khai thác bao gồm Vietravel Airlines, Bamboo Airways và Vietnam Airlines.

Vietravel Airlines sẽ khai thác tại nhà ga T3 cùng với Bamboo Airways và Vietnam Airlines. Ảnh: VU.

Theo thông tin từ Vietravel Airlines, hãng sẽ chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khai thác từ nhà ga T1 sang nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 21/8. Vị trí quầy làm thủ tục của hãng từ quầy số 25 đến quầy số 31.

Để hành trình bay diễn ra thuận lợi và suôn sẻ, hãng khuyến nghị hành khách lưu ý kiểm tra kỹ thông tin trên vé và có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành làm thủ tục tại nhà ga T3.

Trước đó, Bamboo Airways cũng cho biết sẽ chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa đến và đi TP.HCM sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 18/8.

Trong giai đoạn đầu chuyển sang nhà ga mới, các chuyến bay của Bamboo Airways sẽ được làm thủ tục tại các quầy 45-50 (đối diện cửa D2 và D3 của nhà ga T3) và linh hoạt mở rộng trong phạm vi từ quầy 43-52 theo sản lượng và nhu cầu thực tế.

Trong 7 ngày đầu khai thác tại nhà ga mới, Bamboo Airways có các chính sách hỗ trợ hành khách bị trễ chuyến bay do chưa nắm được thông tin.

Như vậy, sắp tới sẽ có 3 hãng bay là Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietravel Airlines khai thác tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Trước đó, vào ngày 17/5, Vietnam Airlines đã chuyển các chuyến bay quốc nội về nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, trừ các chuyến bay khai thác bằng tàu bay ATR72 với các đường bay Côn Đảo, Cà Mau (CAH) và Rạch Giá.

Còn lại Vietjet và Pacific Airlines cùng VASCO vẫn khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà T1 sân bay Tân Sơn Nhất.

Diệu Thanh

Tân Sơn Nhất hãng bay hàng không Tp. Hồ Chí Minh Cà Mau Vietjet Air Bamboo Airways VU Vietravel Airlines T3

