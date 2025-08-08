Bamboo Airways chuyển chuyến bay về nhà ga T3 Tân Sơn Nhất từ 18/8

Trong 7 ngày đầu khai thác tại nhà ga mới, Bamboo Airways có các chính sách hỗ trợ hành khách bị trễ chuyến bay do chưa nắm được thông tin.

Bamboo Airways cho biết sẽ hỗ trợ chuyển đổi chuyến bay miễn phí cho hành khách đến muộn vì đi nhầm nhà ga trong 7 ngày đầu khai thác tại ga T3 Tân Sơn Nhất. Ảnh: BAV.

Từ ngày 18/8, Bamboo Airways cho biết sẽ chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa đến và đi TP.HCM sang nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong giai đoạn đầu chuyển sang nhà ga mới, các chuyến bay của Bamboo Airways sẽ được làm thủ tục tại các quầy 45-50 (đối diện cửa D2 và D3 của nhà ga T3) và linh hoạt mở rộng trong phạm vi từ quầy 43-52 theo sản lượng và nhu cầu thực tế. Quầy vé giờ chót của hãng sẽ được đặt ngay tại khu vực cửa D2 để hành khách thuận tiện tiếp cận khi cần.

Để đảm bảo hành khách nắm bắt kịp thời và chính xác thông tin, hãng sẽ thông báo trên tất cả các kênh thông tin chính thức bao gồm website, fanpage chính thức, email, SMS, tài khoản Zalo OA…

Bamboo Airways khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi, cập nhật thông tin để tránh nhầm lẫn, đảm bảo quá trình di chuyển được thuận tiện, suôn sẻ.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu chuyển giao nhà ga khai thác, Bamboo Airways đã xây dựng chính sách hỗ trợ cho các hành khách có chuyến bay đến/đi từ sân bay Tân Sơn Nhất trong 7 ngày đầu tiên (18/8-25/8) sau khi hãng chuyển đổi nhà ga khai thác mới.

Cụ thể, với khách bị trễ chuyến bay khởi hành từ nhà ga T3 Tân Sơn Nhất do chưa nắm được thông tin, nhưng có mặt tại ga T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành in trên vé và được bộ phận mặt đất của Bamboo Airways xác nhận, hãng sẽ hỗ trợ đổi vé hoàn toàn miễn phí cho hành khách sang chuyến bay kế tiếp cùng hành trình.

Trong trường hợp các chuyến bay kế tiếp không còn chỗ, Bamboo Airways vẫn hỗ trợ hành khách đổi vé miễn phí và miễn chênh lệch giá vé sang chuyến bay gần nhất còn chỗ.

Đối với các đường bay có tần suất chỉ một chuyến mỗi ngày, hành khách sẽ được hỗ trợ đổi vé miễn phí sang chuyến bay có cùng hành trình vào ngày hôm sau.

Trong bối cảnh sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên quá tải, đại diện Bamboo Airways cho rằng việc chuyển sang khai thác tại nhà ga T3 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong giai đoạn mới.

Như vậy, sắp tới sẽ có 2 hãng bay là Vietnam Airlines và Bamboo Airways khai thác tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất,

Trước đó, vào ngày 17/5, Vietnam Airlines đã chuyển các chuyến bay quốc nội về nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, trừ các chuyến bay khai thác bằng tàu bay ATR72 với các đường bay Côn Đảo, Cà Mau (CAH) và Rạch Giá.

Còn lại Vietjet và Pacific Airlines cùng VASCO vẫn khai thác các chuyến bay nội địa tại nhà T1 sân bay Tân Sơn Nhất.