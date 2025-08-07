T&T sẽ bắt tay chủ AirAsia đầu tư đô thị sân bay tại Quảng Trị

Tập đoàn Capital A - công ty mẹ của hãng AirAsia sẽ hợp tác với Tập đoàn T&T nghiên cứu đầu tư phát triển đô thị sân bay ở Quảng Trị.

Phối cảnh sân bay Quảng Trị. Ảnh: T&T.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã đưa ra kết luận sau buổi làm việc với Tập đoàn Capital A và Tập đoàn T&T, xoay quanh kế hoạch đầu tư tổ hợp công nghiệp hàng không kết hợp khu đô thị sân bay tại khu vực này.

Trong thông báo kết luận, UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ sự hoan nghênh đối với việc Capital A và T&T quan tâm, nghiên cứu và tìm hiểu môi trường đầu tư tại địa phương, đồng thời khẳng định tinh thần sẵn sàng hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư chiến lược triển khai dự án.

Qua đó, việc đề xuất đầu tư tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay là phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư các dự án chiến lược của tỉnh và định hướng hình thành các khu chức năng tại Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Tổ hợp sẽ có các hạng mục như trung tâm vận tải hàng không, logistics, khu sản xuất và lắp ráp, bảo trì và bảo dưỡng máy bay, trung tâm nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm hàng không, thương mại điện tử và các khu chức năng hỗn hợp đô thị - thương mại dịch vụ, khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp sản xuất vật liệu mới…

UBND tỉnh Quảng Trị cam kết đồng hành, hỗ trợ liên doanh nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án, đảm bảo tiếp cận và thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế có liên quan.

UBND tỉnh Quảng Trị sẽ thành lập tổ công tác đặc biệt do lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo, nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, đất đai, hạ tầng… tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được giao làm đầu mối hỗ trợ Tập đoàn Capital A và Tập đoàn T&T tiếp cận thông tin cần thiết liên quan đến địa điểm và điều kiện đầu tư.

Capital A là tập đoàn mẹ của hãng hàng không giá rẻ AirAsia, có trụ sở chính tại Malaysia. Hiện tại, Capital A sở hữu và vận hành nhiều mảng kinh doanh khác nhau, bao gồm: hàng không (AirAsia), logistics (Teleport), công nghệ tài chính (BigPay), dịch vụ hỗ trợ mặt đất (GTR), và nền tảng siêu ứng dụng (airasia Super App).

Mục tiêu của Capital A là xây dựng một hệ sinh thái tích hợp phục vụ nhu cầu di chuyển, mua sắm và tài chính của khách hàng tại khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, Tập đoàn T&T đang xây dựng một hệ sinh thái hàng không toàn diện tại Việt Nam, bao gồm đầy đủ các mắt xích từ hạ tầng, logistics đến vận hành hàng không.

Trung tâm của hệ sinh thái là Công ty T&T Airlines, hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng không, đại lý du lịch , kinh doanh đồ miễn thuế, các hoạt động hỗ trợ hàng không... Cùng với đó, T&T đã trở thành cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines nhằm mở rộng khả năng khai thác vận chuyển hàng hóa và hành khách.

Về hạ tầng, T&T đầu tư sân bay Quảng Trị, đồng thời phát triển tổ hợp đô thị công nghiệp sân bay với các khu sản xuất linh kiện, logistics và bảo trì máy bay.

Bên cạnh đó, siêu cảng hậu cần T&T SuperPort tại Vĩnh Phúc cũng đóng vai trò quan trọng trong kết nối chuỗi cung ứng đa phương thức.

Hệ sinh thái này thể hiện tham vọng của T&T trong việc hình thành một chuỗi giá trị hàng không khép kín, thúc đẩy logistics và công nghiệp hàng không nội địa.