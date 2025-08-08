Nửa triệu đồng để có Wi-Fi trên máy bay Vietnam Airlines, đắt hay rẻ?

Mức giá truy cập Internet trên máy bay của Vietnam Airlines tương đương nhiều hãng quốc tế. Tuy nhiên, không ít hãng lớn đã cung cấp dịch vụ này miễn phí hoàn toàn.

Vietnam Airlines có mức giá Wi-Fi trên chuyến bay cạnh tranh với nhiều hãng quốc tế. Ảnh: VNA.

Từ ngày 5/8, Vietnam Airlines đã thử nghiệm dịch vụ Wi-Fi trên một số chuyến bay quốc tế.

Hành khách có thể lựa chọn một trong 3 gói, gồm gói nhắn tin không giới hạn suốt hành trình với mức giá 5 USD (hơn 130.000 đồng), gói lướt web trong 1 giờ giá 10 USD (hơn 260.000 đồng) và gói truy cập không giới hạn trong toàn bộ chuyến bay với mức phí 20 USD (hơn 520.000 đồng).

Mức giá tương tự Nhật Bản, rẻ hơn Thái Lan

So với các hãng bay quốc gia khác còn áp dụng chính sách thu phí dịch vụ Wi-Fi, giá Vietnam Airlines đưa ra ở mức trung bình.

Thai Airways hiện áp dụng mô hình tính phí theo dung lượng, trong đó gói 30 MB có giá 9,99 USD và gói không giới hạn lên đến 59,99 USD . Mức giá này khiến nhiều hành khách phản ánh về sự "thiếu thân thiện" nếu có nhu cầu làm việc hay sử dụng mạng trong thời gian dài.

Japan Airlines vẫn thu phí Wi-Fi trên phần lớn chuyến bay quốc tế, ngoại trừ hành khách hạng nhất được miễn phí từ tháng 10/2024.

Hành khách hạng phổ thông và phổ thông cao cấp được truy cập miễn phí trong một giờ đầu tiên, sau đó cần trả 14,4 USD cho gói 3 giờ hoặc 18,8 USD cho quyền truy cập không giới hạn trong suốt chuyến bay.

Japan Airlines có mức phí dịch vụ Internet khá tương đồng với Vietnam Airlines. Ảnh: JAL.

Trong khi đó, Emirates triển khai nhiều gói cước theo thời lượng, từ 5,99 USD cho 2 giờ đến 19,99 USD cho cả hành trình, áp dụng cho hành khách không thuộc diện ưu tiên.

Tại Mỹ, United Airlines tính phí Wi-Fi trung bình từ 8 đến 12 USD cho các chuyến bay nội địa, với kế hoạch miễn phí cho hội viên trong năm nay khi hoàn tất tích hợp công nghệ Starlink.

Nhìn chung, với mức 20 USD cho truy cập không giới hạn, Vietnam Airlines có tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hãng đang ở giai đoạn thử nghiệm.

Việc Vietnam Airlines áp dụng công nghệ Viasat giúp đảm bảo độ phủ sóng tương đối rộng và ổn định. Đây cũng là giải pháp kết nối Internet trên máy bay phổ biến, đang được nhiều hãng lớn sử dụng như JetBlue, Qantas hay American Airlines.

Xu hướng miễn phí đang lan rộng

Dù vậy, trên thực tế, trong vài năm trở lại đây, nhiều hãng hàng không quốc tế đã chuyển hẳn sang cung cấp Wi-Fi miễn phí như một phần trong chính sách nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Singapore Airlines là một trong những hãng tiên phong, cung cấp Internet miễn phí không giới hạn cho tất cả hành khách là hội viên KrisFlyer, bất kể hạng ghế.

Từ tháng 8, China Airlines chính thức miễn phí Wi-Fi trên toàn bộ đội bay thân rộng và A321neo. Malaysia Airlines cũng áp dụng chính sách tương tự từ cuối năm 2023, cho phép truy cập miễn phí trên hầu hết chuyến bay quốc tế.

Ngày càng nhiều hãng bay cung cấp Wi-Fi miễn phí. Ảnh: Aviation Today.

Bên cạnh chính sách, công nghệ kết nối cũng đang thay đổi mạnh mẽ. Nổi bật nhất hiện nay là Starlink - hệ thống Internet vệ tinh của SpaceX sử dụng mạng lưới vệ tinh ở quỹ đạo thấp (LEO). Nhờ đặc tính truyền tín hiệu nhanh, độ trễ thấp và băng thông lớn, Starlink cho phép hành khách truy cập Internet với tốc độ lên tới 100-215 Mbps ngay cả ở độ cao 10.000 m.

Qatar Airways là hãng hàng không đầu tiên triển khai rộng rãi công nghệ này trên đội bay Boeing 777, và đang mở rộng sang các tàu Airbus A350. Nhiều hãng tại Mỹ như Delta, United, American Airlines cũng đã ký thỏa thuận tích hợp Starlink trong năm 2025.

Starlink được xem là tương lai của Internet trên không, nhờ khả năng kết nối trực tiếp mà không cần trạm tiếp sóng mặt đất, đồng thời hoạt động tốt ở các tuyến bay xuyên đại dương, nơi mạng truyền thống thường yếu hoặc gián đoạn.