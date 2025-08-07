Vietjet sẽ tuyển thêm 5.000 nhân sự tại Thái Lan

Vietjet Thái Lan đang có khoảng 1.300 nhân sự và sẽ tuyển theo 5.000 phi công, tiếp viên, kỹ sư để phục vụ cho nhu cầu mở rộng đường bay từ Bangkok đến Nhật Bản, Hàn Quốc...

Vietjet ngày càng mở rộng hoạt động tại Thái Lan. Ảnh: VJC.

Theo Bangkok Post, Vietjet Thái Lan sẽ tuyển hơn 5.000 nhân sự trong năm nay nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ - những thị trường đang có nhu cầu di chuyển tăng mạnh trong khu vực.

Cụ thể, hãng sẽ khai trương các đường bay mới gồm Bangkok - Seoul (từ 1/10), Bangkok - Osaka (từ 1/12), Bangkok - Tokyo Narita (từ 15/12), Bangkok - Kolkata (từ 16/11) và Bangkok - Ahmedabad (từ 4/12).

Đợt tuyển dụng quy mô lớn của Vietjet nhằm bổ sung nhân sự cho các vị trí phi công, tiếp viên, kỹ sư, kỹ thuật viên và nhân viên mặt đất. Hiện, hãng đang có khoảng 1.300 nhân sự tại Thái Lan.

Vietjet gia nhập làn sóng mở rộng mạng bay của các hãng hàng không trong khu vực như Thai Airways và AirAsia, trong bối cảnh Thái Lan tăng tốc trở thành trung tâm hàng không mới của châu Á.

Chính phủ Thái Lan cũng đang đầu tư mở rộng công suất các sân bay quốc tế tại Bangkok, Phuket và Chiang Mai để đón thêm hãng bay và hành khách quốc tế.

Vietjet Thái Lan ghi nhận lãi ròng 64 triệu baht (khoảng 1,83 triệu USD ) trong năm 2024, sau khi lỗ 3.600 triệu baht ( 103 triệu USD ) năm 2023, theo số liệu từ Cục Phát triển Doanh nghiệp Thái Lan. Doanh thu cả năm tăng 45%, đạt 19 tỷ baht (gần 543 triệu USD ).