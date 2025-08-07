Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vietjet sẽ tuyển thêm 5.000 nhân sự tại Thái Lan

Vietjet Thái Lan đang có khoảng 1.300 nhân sự và sẽ tuyển theo 5.000 phi công, tiếp viên, kỹ sư để phục vụ cho nhu cầu mở rộng đường bay từ Bangkok đến Nhật Bản, Hàn Quốc...

Vietjet ngày càng mở rộng hoạt động tại Thái Lan. Ảnh: VJC.

Theo Bangkok Post, Vietjet Thái Lan sẽ tuyển hơn 5.000 nhân sự trong năm nay nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ - những thị trường đang có nhu cầu di chuyển tăng mạnh trong khu vực.

Cụ thể, hãng sẽ khai trương các đường bay mới gồm Bangkok - Seoul (từ 1/10), Bangkok - Osaka (từ 1/12), Bangkok - Tokyo Narita (từ 15/12), Bangkok - Kolkata (từ 16/11) và Bangkok - Ahmedabad (từ 4/12).

Đợt tuyển dụng quy mô lớn của Vietjet nhằm bổ sung nhân sự cho các vị trí phi công, tiếp viên, kỹ sư, kỹ thuật viên và nhân viên mặt đất. Hiện, hãng đang có khoảng 1.300 nhân sự tại Thái Lan.

Vietjet gia nhập làn sóng mở rộng mạng bay của các hãng hàng không trong khu vực như Thai Airways và AirAsia, trong bối cảnh Thái Lan tăng tốc trở thành trung tâm hàng không mới của châu Á.

Chính phủ Thái Lan cũng đang đầu tư mở rộng công suất các sân bay quốc tế tại Bangkok, Phuket và Chiang Mai để đón thêm hãng bay và hành khách quốc tế.

Vietjet Thái Lan ghi nhận lãi ròng 64 triệu baht (khoảng 1,83 triệu USD) trong năm 2024, sau khi lỗ 3.600 triệu baht (103 triệu USD) năm 2023, theo số liệu từ Cục Phát triển Doanh nghiệp Thái Lan. Doanh thu cả năm tăng 45%, đạt 19 tỷ baht (gần 543 triệu USD).

Doanh nghiệp của những người giàu nhất Việt Nam đang làm ăn ra sao?

Loạt trụ cột lớn của nền kinh tế như Vingroup, Vietjet, Hòa Phát, Masan, Techcombank đều đồng loạt báo lãi tăng trong quý II/2025, phản ánh xu hướng phục hồi rõ nét ở từng lĩnh vực.

19:17 3/8/2025

Vietjet vượt kế hoạch kinh doanh, trúng thầu dự án Long Thành

Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II vượt kế hoạch và ghi dấu ấn với nhiều thành công vượt trội.

15:00 31/7/2025

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 'kiếm' được hơn nghìn tỷ một ngày

Cổ phiếu VJC bật tăng trần trong phiên 22/7, kéo theo khối tài sản của Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo tăng thêm hơn 1.300 tỷ đồng lên 20.500 tỷ đồng.

17:41 22/7/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

