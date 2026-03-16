Giá USD ngân hàng tăng kịch trần

Giá bán đồng USD được các ngân hàng thương mại giữ ở mức kịch trần Ngân hàng Nhà nước cho phép trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế leo lên mức cao nhất 4 tháng.

Ngày 16/3, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tăng 3 đồng so với phiên liền trước lên mức 25.068 đồng/USD.

Với biên độ +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá trần hôm nay các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là 26.321 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 23.815 đồng/USD.

Tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước, tỷ giá tham khảo được NHNN niêm yết ở mức 23.865 - 26.271 đồng/USD (mua - bán).

Cùng diễn biến với đà tăng của tỷ giá trung tâm, giá bán đồng bạc xanh tại hầu hết ngân hàng thương mại đều tăng trong phiên sáng nay, qua đó tiếp tục neo ở mức kịch trần cho phép.

Trong đó, Vietcombank sáng nay giảm giá mua vào đồng bạc xanh 16 đồng so với hôm qua nhưng tăng giá bán lên mức kịch trần, hiện cố định ở 26.051 - 26.321 đồng/USD (mua - bán).

Tương tự, BIDV hiện giao dịch ngoại tệ này ở mức 26.081 - 26.321 đồng/USD, trong khi VietinBank niêm yết ở 26.093 - 26.321 đồng/USD, đều là giá bán ra cao nhất cho phép.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân như Techcombank, Eximbank, VPBank, ACB, SHB... giá bán ra đồng bạc xanh cũng đồng loạt neo ở mức 26.321 đồng/USD. Ở chiều mua vào, các nhà băng này chủ yếu giao dịch quanh vùng 26.096-26.137 đồng/USD.

Đáng chú ý, trong khi giá bán USD trên kênh chính thức vẫn tiếp tục neo ở mức kịch trần theo tỷ giá trung tâm, trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội sáng nay đã giảm 40-50 đồng, hiện chấp nhận giao dịch ở mức 27.150 - 27.190 đồng/USD. Dù vậy so với kênh giao dịch ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do hiện vẫn cao hơn xấp xỉ 900 đồng.

Đà tăng của giá USD trong nước diễn ra trong bối cảnh chỉ số USD-Index, thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, vẫn duy trì ở vùng trên 100 điểm, cao nhất 4 tháng qua..

Gần đây, đồng USD liên tục duy trì vị thế áp đảo so với các đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ toàn cầu. Xung đột ngày càng leo thang ở Trung Đông khiến kỳ vọng lạm phát toàn cầu tăng mạnh, ảnh hưởng lớn tới chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Khi lãi suất cao đồng USD trở thành kênh trú ẩn an toàn với nhiều nhà đầu tư toàn cầu, càng thúc đẩy sức mạnh đồng bạc xanh so với các tài sản khác.

Hiện giới chuyên gia dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 17-18/3 tới. Lãi suất của Mỹ đứng ở mức cao cũng hỗ trợ đồng USD đi lên.