Giá dầu thô vẫn trên 100 USD/thùng

Giá dầu thô thu hẹp mức tăng ban đầu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia khác cùng tham gia bảo vệ eo biển Hormuz. Tuy nhiên, giá hiện tại vẫn trên 100 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch 15/3 (giờ Mỹ), giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 0,61% lên 103,77 USD /thùng, còn dầu WTI tại Mỹ lại giảm 0,36% xuống 98,3 USD /thùng. Hợp đồng tương lai dầu Brent và dầu WTI lần lượt giao dịch ở mốc 103,8 USD /thùng (+0,65%) và 96,71 USD /thùng (-0,21%).

Tuần trước, giá dầu Brent đã tăng 11,27%, trong khi dầu WTI tăng 8%. Bên cạnh đó, cả 2 hợp đồng tương lại đều đã tăng hơn 40% trong tháng này, lên mức cao nhất kể từ năm 2022, sau khi các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran khiến Tehran ngừng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Diễn biến này làm gián đoạn khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu, theo Reuters.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang yêu cầu các quốc gia khác hỗ trợ bảo vệ tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng này, đồng thời nói Washington đang thảo luận với một số nước về việc tuần tra khu vực.

Cuối tuần qua, ông Trump đe dọa sẽ tiếp tục tấn công trung tâm xuất khẩu dầu tại đảo Kharg sau khi các mục tiêu quân sự tại Iran bị không kích, khiến Tehran đáp trả cứng rắn bằng việc "đe dọa trả đũa mạnh hơn". Đảo Kharg xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Các máy bay không người lái của Iran đã tấn công một cảng dầu quan trọng tại Fujairah thuộc UAE ngay sau các cuộc tấn công vào Kharg.

Fujairah, nằm ngoài eo biển Hormuz, là điểm xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu Murban chủ lực của UAE mỗi ngày, tương đương khoảng 1% nhu cầu dầu toàn cầu.

Nhà phân tích Erik Meyersson của ngân hàng SEB nhận định trong một báo cáo rằng Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn có rủi ro cao, bao gồm đột kích các cơ sở hạt nhân để thu giữ uranium làm giàu của Iran, kiểm soát trung tâm xuất khẩu dầu ở đảo Kharg hoặc chiếm đóng miền nam Iran nhằm bảo vệ eo biển Hormuz.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hơn 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ sẽ sớm được tung ra thị trường. Đây là mức xả kho kỷ lục nhằm kiềm chế đà tăng giá do chiến sự Trung Đông gây ra.

Lượng dầu dự trữ từ các nước châu Á và châu Đại Dương sẽ được giải phóng ngay lập tức, trong khi nguồn từ châu Âu và châu Mỹ sẽ sẵn sàng vào cuối tháng 3.

Theo ông Meyersson, khi xung đột bước sang tuần thứ 3 mà chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng, thị trường toàn cầu ngày càng lo ngại về nguy cơ leo thang mất kiểm soát.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết ông kỳ vọng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran sẽ kết thúc trong "vài tuần tới", qua đó nguồn cung dầu sẽ phục hồi và chi phí năng lượng sẽ giảm xuống.