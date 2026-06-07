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Kinh doanh

Doanh số Shopee, Lazada, TikTok Shop có thể vượt 6.500 tỷ một ngày

  • Chủ nhật, 7/6/2026 05:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ước tính, doanh số bán hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam trong dịp sale ngày đôi 6/6 có thể đạt 6.500 tỷ đồng.

Doanh số các sàn TMĐT dịp sale 6/6 có thể tương đương dịp 5/5. Ảnh: Phương Lâm.

Theo báo cáo mới công bố của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, doanh số 4 sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam trong dịp siêu sale 6/6 năm nay được dự báo vượt 6.500 tỷ đồng. Đơn vị này cho biết cơ sở của dự báo đến từ kết quả ngày 5/5, khi tổng giá trị giao dịch (GMV) toàn thị trường đã đạt khoảng 6.501 tỷ.

Đáng chú ý, bức tranh cạnh tranh giữa các sàn thương mại điện tử đang chứng kiến sự thay đổi lớn. Nếu trong ngày 6/6 năm ngoái, Shopee vẫn chiếm 55% thị phần và TikTok Shop nắm 40,8%, thì đến ngày 5/5 năm nay, TikTok Shop đã vươn lên dẫn đầu với 53,5% thị phần trong khi Shopee giảm xuống còn 44,5%.

Metric nhận định xu hướng "shoppertainment" (mua sắm kết hợp giải trí) đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Giai đoạn 2022-2024, người tiêu dùng chủ yếu chủ động tìm kiếm sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, còn TikTok đóng vai trò là kênh tạo nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2025-2026, hành vi mua sắm đã thay đổi khi người dùng ngày càng bị tác động bởi nội dung và thực hiện giao dịch ngay trên TikTok Shop.

Về cơ cấu ngành hàng, nhóm làm đẹp, nhà cửa, thời trang nữ, mẹ và bé cùng bách hóa tiếp tục nằm trong nhóm bán chạy nhất trên các sàn thương mại điện tử.

Một xu hướng đáng chú ý khác là giá trị đơn hàng trung bình (AOV) đang tăng mạnh. So với dịp 6/6 năm ngoái, GMV toàn thị trường dịp 5/5 năm nay đã tăng 18%, từ 5.509 tỷ lên 6.501 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm bán ra lại giảm 6%, còn số gian hàng có phát sinh đơn hàng giảm 10%.

Trong bối cảnh đó, AOV đã tăng từ 108.000 đồng lên 136.000 đồng mỗi sản phẩm, tương đương mức tăng khoảng 25%. Theo Metric, điều này cho thấy người tiêu dùng không mua nhiều hơn mà đang chuyển sang các sản phẩm có giá trị cao hơn, các gói sản phẩm lớn hơn hoặc các thương hiệu chất lượng tốt hơn. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn.

Xét theo từng ngành hàng, bách hóa là lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 46%, tiếp theo là làm đẹp (+38%), mẹ và bé (+36%), sức khỏe (+34%), thời trang nữ (+21%), điện thoại (+20%) và nhà cửa (+14%).

Metric cho rằng phân khúc giá 200.000-350.000 đồng vẫn là "vùng giá vàng" của thương mại điện tử Việt Nam khi liên tục duy trì vị trí dẫn đầu về doanh số trong nhiều năm, từ năm 2023 đến nay. Đây được đánh giá là mức giá kinh doanh hiệu quả nhất đối với các nhà bán hàng trực tuyến.

Bên cạnh đó, nhóm hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) ở phân khúc trung cao cấp được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ sự bùng nổ của ngành Bách hóa.

Trong khi đó, ngành làm đẹp vẫn cho thấy sức hút lớn trên nền tảng livestream. Chỉ riêng ngày 5/5, ngành hàng này ghi nhận doanh số hơn 1.194 tỷ đồng, cho thấy hoạt động hợp tác với người ảnh hưởng, nhà sáng tạo nội dung và tiếp thị liên kết vẫn đang phát huy hiệu quả.

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Minh Khánh

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  • Lazada

    Lazada

    Lazada là một sàn giao dịch thương mại điện tử, cung cấp sản phẩm nhiều ngành hàng khác nhau như nội thất, điện thoại máy tính bảng, thời trang và phụ kiện, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, đồ chơi và đồ dùng thể thao. Lazada là một phần của công ty thương mại điện tử đa quốc gia Lazada Group thuộc sở hữu của tập đoàn Alibaba.

    • Thành lập: 2012
    • Trực thuộc: Tập đoàn Alibaba

  • Shopee

    Shopee

    Shopee là sàn giao dịch thương mại điện tử có trụ sở đặt tại Singapore, thuộc sở hữu của tập đoàn SEA (trước đây là Garena). Shopee được giới thiệu lần đầu tại Singapore vào năm 2015, và hiện đã có mặt tại các quốc gia: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam và Philipines.

    • Thành lập: 2015
    • Trực thuộc: Tập đoàn SEA

  • TikTok

    TikTok

    TikTok là nền tảng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc. Ứng dụng cho phép người dùng xem các clip nhạc, quay các clip ngắn và chỉnh sửa chúng. TikTok đạt 150 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào tháng 6/2018 và là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên thế giới trong quý đầu tiên năm 2018 (45,8 triệu lượt tải).

    • Thành lập: 9/2016
    • Sáng lập: Trương Nhất Minh

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