Shopee hoãn thu một loại phí sau khi làm việc với cơ quan quản lý

  • Thứ năm, 28/5/2026 18:07 (GMT+7)
Sau yêu cầu từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Shopee đã hoãn triển khai chính sách thu phí trong Chương trình Duy trì hiển thị - dự kiến áp dụng từ ngày 29/5 với nhà bán hàng.

Shopee hoãn thu phí Chương trình Duy trì hiển thị. Ảnh: Xuân Sang.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) mới đây đã yêu cầu Shopee không áp dụng các loại phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng.

Trước đó, Ủy ban đã ghi nhận nhiều phản ánh và thông tin liên quan đến việc một số nền tảng thương mại điện tử điều chỉnh các mức phí cũ và/hoặc áp dụng các chính sách phí mới, có thể ảnh hưởng đến chi phí vận hành chung của các nhà bán hàng trên nền tảng, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến giá bán dành cho người tiêu dùng cũng như môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực này.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thời gian qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tổ chức làm việc với một số người bán hàng trên nền tảng Shopee và TikTok Shop để tìm hiểu, ghi nhận những bất cập, khó khăn của người bán hàng khi đối mặt với việc điều chỉnh các loại phí cố định, phí xử lý giao dịch cũng như các loại phí dịch vụ mới phát sinh mà Shopee, TikTok Shop đã hoặc dự kiến áp dụng trong tháng 5.

Đồng thời, Ủy ban đã gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu và tổ chức làm việc với đại diện một số nền tảng số trung gian bán lẻ, trong đó có sàn Shopee nhằm làm rõ cơ sở xây dựng, lý do điều chỉnh, phương thức áp dụng cũng như tác động của các chính sách phí mới đối với người bán hàng và môi trường cạnh tranh.

Trong đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đặc biệt lưu ý đối với việc Shopee dự kiến áp dụng loại phí mới thông qua Chương trình Duy trì hiển thị từ nạp tiền tự động trích từ doanh thu đơn hàng, dự kiến triển khai từ ngày 29/5. Qua quá trình làm việc và rà soát thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Shopee rà soát cơ sở áp dụng và các tác động có thể phát sinh của chương trình nêu trên đối với cộng đồng nhà bán hàng.

Ngày 27/5, Công ty TNHH Shopee đã có báo cáo gửi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về kết quả rà soát và chủ động đề xuất hoãn triển khai chính sách phí mới thông qua Chương trình Duy trì hiển thị, đồng thời cho biết sẽ gửi thông báo chính thức đến người bán hàng trong ngày 28/5.

Chương trình Duy trì hiển thị mà Shopee dự kiến áp dụng vận hành theo cơ chế tự động trích một tỷ lệ nhất định từ doanh thu đơn hàng thành công của người bán để nạp vào số dư tài khoản dịch vụ hiển thị trên nền tảng nhằm duy trì hoạt động quảng bá, hiển thị sản phẩm. Mức duy trì hiển thị tiêu chuẩn được áp dụng ở mức 1% doanh thu đơn hàng thành công (chưa bao gồm VAT), đồng thời người bán có thể thiết lập mức linh hoạt từ 1% đến 50% theo nhu cầu. Khoản tiền này được khấu trừ trực tiếp trước khi doanh thu được chuyển vào tài khoản của người bán.

Đối với việc điều chỉnh các loại phí đang được các nền tảng số trung gian bán lẻ áp dụng đối với người bán hàng (phí cố định, phí xử lý giao dịch, phí hạ tầng và các loại phí dịch vụ khác), Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ tiếp tục tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc xây dựng, điều chỉnh và áp dụng chính sách phí trên thị trường; đồng thời yêu cầu Shopee, TikTok Shop và các doanh nghiệp liên quan tiếp tục cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và giải trình về cơ sở xây dựng, căn cứ điều chỉnh, phương thức áp dụng, cơ chế thu phí cũng như tính hợp lý, minh bạch và tác động của các chính sách phí này đối với hoạt động kinh doanh của nhà bán hàng, đảm bảo môi trường cạnh tranh và quyền lợi người tiêu dùng.

Để hỗ trợ công tác giám sát thị trường, Ủy ban đề nghị các nhà bán hàng, tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, phản ánh khách quan về tình hình thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động trên các nền tảng số trung gian bán lẻ, đặc biệt đối với các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh, áp dụng các loại phí và chính sách mới có khả năng tác động đến hoạt động kinh doanh, quyền lợi người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đề nghị các nền tảng số trung gian bán lẻ khi điều chỉnh chính sách phí cần bảo đảm tính minh bạch, hợp lý, không tạo ra gánh nặng bất hợp lý cho nhà bán hàng, không làm méo mó cạnh tranh hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng.

Minh Khánh

  Shopee

    Shopee

    Shopee là sàn giao dịch thương mại điện tử có trụ sở đặt tại Singapore, thuộc sở hữu của tập đoàn SEA (trước đây là Garena). Shopee được giới thiệu lần đầu tại Singapore vào năm 2015, và hiện đã có mặt tại các quốc gia: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, Việt Nam và Philipines.

    • Thành lập: 2015
    • Trực thuộc: Tập đoàn SEA

