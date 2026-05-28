Cổ phiếu Vinhomes 'cháy hàng' sau chương trình 'đổi vàng mua nhà'

Cổ phiếu VHM tăng trần lên vùng cao nhất lịch sử trong phiên 28/5 với thanh khoản bùng nổ hơn 1.300 tỷ đồng. Dù vậy, đà tăng của VHM vẫn không đủ để VN-Index lấy lại sắc xanh.

VN-Index chưa thoát áp lực điều chỉnh. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong trạng thái giao dịch kém tích cực trong phiên 28/5 khi áp lực bán lan rộng, kéo VN-Index có thêm một phiên điều chỉnh. Khác với những phiên gần đây khi dòng tiền vẫn còn duy trì khả năng nâng đỡ ở một số nhóm ngành trụ cột, lực bán hôm nay đã lan sang cả các cổ phiếu tài chính - ngân hàng - nhóm từng đóng vai trò giữ nhịp quan trọng cho thị trường trong giai đoạn trước.

Việc nhóm vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu khiến VN-Index gần như đánh mất toàn bộ lực đỡ trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư tiếp tục thận trọng và dòng tiền chưa cho thấy dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ.

Thanh khoản thị trường tiếp tục gây thất vọng khi giá trị giao dịch trên HoSE chỉ còn khoảng 21.000 tỷ đồng , giảm hơn 19% so với phiên trước. Diễn biến này phản ánh trạng thái đứng ngoài quan sát ngày càng rõ nét của dòng tiền, đặc biệt sau chuỗi rung lắc mạnh quanh vùng đỉnh lịch sử.

Kết phiên, VN-Index giảm 10,76 điểm (-0,6%) xuống 1.863,67 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 3,33 điểm (+1,2%) lên 285,56 điểm còn UPCoM-Index giảm 0,47 điểm (-0,4%) xuống 125,63 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 415 mã giảm (gồm 16 mã giảm sàn), 888 mã giữ tham chiếu và 251 mã tăng (gồm 22 mã tăng trần).

Riêng rổ VN30 ghi nhận tới 22 mã giảm, chỉ có 6 mã tăng và 2 mã đứng giá. Chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn theo đó mất gần 23 điểm và đánh rơi mốc tâm lý 2.000 điểm sau nhiều phiên giằng co.

VN-Index giảm 3 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo thị trường đi xuống hôm nay tập trung chủ yếu ở nhóm ngân hàng khi hàng loạt mã lớn đồng loạt điều chỉnh sâu như VCB (-2,2%), TCB (-3,1%), VPB (-2,7%), BID (-1,9%), HDB (-3,2%), CTG (-1,4%), MBB (-1,6%), LPB (-1,9%) hay ACB (-2,2%). Đây đều là những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn tới VN-Index nên việc nhóm này suy yếu đã tạo áp lực đáng kể lên toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VHM của Vinhomes trở thành điểm sáng hiếm hoi khi tăng trần và đóng vai trò dẫn dắt nhóm nâng đỡ chỉ số. Tuy nhiên ngoài VHM, ảnh hưởng tích cực từ các mã còn lại không quá đáng kể nên không đủ để giúp thị trường đảo chiều.

Đáng chú ý, nhờ phiên tăng mạnh hôm nay, cổ phiếu của nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam đã quay trở lại vùng giá cao kỷ lục 157.700 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản tại VHM cũng bùng nổ mạnh khi ghi nhận gần 9 triệu cổ phiếu được sang tay theo phương thức khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch hơn 1.300 tỷ đồng , cao nhất toàn thị trường trong phiên 28/5.

Diễn biến tích cực của VHM xuất hiện trong bối cảnh Vinhomes vừa công bố chương trình chuyển đổi vàng sang bất động sản, động thái đang nhận được sự quan tâm lớn từ giới đầu tư cũng như thị trường tài chính.

Mới đây, Tổng giám đốc Vinhomes Nguyễn Thu Hằng đã có những chia sẻ chi tiết về cơ chế vận hành, quản trị rủi ro cũng như các cam kết bảo đảm quyền lợi cho khách hàng tham gia chương trình.

Theo bà Hằng, mục tiêu của chương trình là tạo động lực đưa lượng vàng tích trữ trong dân vào lưu thông thay vì tiếp tục nằm yên như một dòng vốn “chết”. Đồng thời, doanh nghiệp cam kết khách hàng tham gia chương trình sẽ được bảo vệ bởi 4 lớp an toàn khác nhau và luôn chắc thắng trong mọi trường hợp.

“Để lôi vàng ra khỏi két người dân thì phải đảm bảo cho họ sự an toàn và cơ hội sinh lời chắc chắn”, bà nhấn mạnh.