Tổng giám đốc Vinhomes nói rõ về chương trình 'đổi vàng mua nhà'

Tổng giám đốc Vinhomes khẳng định chương trình được xây dựng trên cơ sở tính toán dài hạn và quản trị rủi ro nhiều lớp. Khách hàng được bảo vệ đa lớp và ở thế chủ động.

Vinhomes sẽ hợp tác cùng các công ty vàng bạc để hỗ trợ khách hàng chuyển hóa nguồn lực vàng thành tiền mặt, rồi dùng tiền đó mua bất động sản. Ảnh: Việt Linh.

Sau khi Vinhomes công bố chương trình chuyển đổi vàng sang bất động sản nhận được sự chú ý lớn từ giới đầu tư, Tổng giám đốc Vinhomes Nguyễn Thu Hằng vừa có những chia sẻ chi tiết về cơ chế vận hành, quản trị rủi ro cũng như cam kết đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tham gia chương trình.

Mua bảo hiểm giá vàng, cam kết nguồn cung vàng vật chất

Trước lo ngại nếu giá vàng tiếp tục tăng phi mã trong tương lai, Vinhomes có thể gặp áp lực tài chính khi phải hoàn trả lượng vàng tương ứng cho khách hàng, bà Hằng khẳng định chương trình chỉ được triển khai sau khi đã nghiên cứu rất kỹ tính khả thi của các nguồn lực, tuân thủ chặt chẽ các quy định về pháp lý và đặc biệt là có đầy đủ phương án quản trị rủi ro.

“Vinhomes không mạo hiểm với tài sản của khách hàng hay chính vận mệnh của mình”, bà Hằng nhấn mạnh doanh nghiệp đã chủ động mua bảo hiểm giá vàng nhằm chia sẻ rủi ro, ứng phó kịch bản giá cả biến động trong tương lai.

Theo lãnh đạo Vinhomes, dù giá vàng có tăng "nóng" tới đâu, khi đáo hạn, Vinhomes cũng không thể "sập" và khách hàng vẫn được hoàn trả toàn vẹn giá trị vàng đã chuyển đổi kèm lợi tức 2% mỗi năm đúng như cam kết.

Khi được đặt vấn đề rằng giá vàng trong 5 năm qua đã tăng khoảng 3 lần và hoàn toàn có khả năng vượt ngoài sức chịu đựng của các công ty bảo hiểm, bà Hằng cho rằng nhà đầu tư không nên lo lắng quá.

Dẫn đánh giá từ các tổ chức phân tích quốc tế, bà cho rằng giá vàng hiện đã ở vùng rất cao sau giai đoạn hội tụ nhiều yếu tố bất ổn như chiến tranh và căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Đồng thời, thị trường vàng trong nước cũng đang được Chính phủ điều tiết bằng nhiều giải pháp bình ổn.

“Khả năng xuất hiện thêm một chu kỳ vàng tăng phi mã kéo dài như vừa qua là không nhiều”, bà nhận định.

Tổng giám đốc Vinhomes cũng cho biết các đơn vị nhận bảo hiểm giá vàng cho doanh nghiệp đều là tổ chức lớn, có năng lực phân tích và quản trị rủi ro chuyên nghiệp. Theo bà, nếu không đánh giá được khả năng kiểm soát rủi ro, các đơn vị này sẽ không tham gia chương trình.

Không chỉ bài toán giá vàng, một kịch bản khác cũng được đặt ra là nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vàng vật chất nếu lượng lớn khách hàng cùng yêu cầu hoàn trả vàng tại thời điểm đáo hạn.

Về vấn đề này, bà Hằng cho biết Vinhomes đã làm việc với các doanh nghiệp vàng bạc đá quý để ký cam kết dài hạn về nguồn cung tương ứng với quy mô chương trình.

“Các công ty vàng bạc cam kết đảm bảo nguồn cung tới đâu, chúng tôi mới triển khai chương trình tới đó, không mở rộng vượt quá khả năng kiểm soát rủi ro”, bà nói.

Cam kết khách hàng luôn “chắc thắng”

Theo chia sẻ của bà Hằng, khách hàng tham gia chương trình sẽ được bảo vệ bởi 4 lớp an toàn khác nhau.

Đầu tiên là các điều khoản pháp lý chuẩn chỉ, minh bạch. Thứ hai là bảo hiểm về giá trị, dù giá vàng biến động thế nào, quyền lợi tài chính của khách hàng vẫn được đảm bảo. Thứ ba là bảo hiểm về nguồn cung vàng vật chất.

Ngoài ra, khách hàng có thể chủ động tham gia gói bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai với ngân hàng để bảo toàn nguồn vốn tuyệt đối của mình.

Theo bà Hằng, mục tiêu của chương trình là tạo động lực để dòng vàng tích trữ trong dân được đưa vào lưu thông thay vì trở thành dòng vốn “chết”.

“Để lôi vàng ra khỏi két người dân thì phải đảm bảo cho họ sự an toàn và cơ hội sinh lời chắc chắn”, bà nói.

Lãnh đạo Vinhomes cho rằng nếu thị trường bất động sản tăng trưởng tốt, khách hàng sẽ sở hữu tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị mạnh trong dài hạn. Ngược lại, nếu hiệu quả đầu tư không đạt kỳ vọng, khách hàng vẫn nhận lại lượng vàng ban đầu cùng mức lợi tức 2%/năm.

“Rủi ro duy nhất là chi phí cơ hội có thể phát sinh trong thời hạn hợp đồng nhưng điều này cũng đã được hóa giải bằng cơ chế cho phép chuyển nhượng thoải mái”, bà Hằng nhấn mạnh khách hàng luôn ở thế chủ động, an toàn và chắc thắng trong mọi trường hợp.

Theo bà Hằng, chỉ sau 48 giờ công bố, chương trình đã nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường với nhiều khách hàng chủ động liên hệ để đăng ký tham gia.

Bà cho biết mô hình chuyển hóa vàng vào nền kinh tế thực tế đã từng được triển khai tại một số quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc hay Indonesia.

Đáng chú ý, ngoài nhu cầu tham gia, nhiều khách hàng cũng đề xuất Vinhomes tăng tính linh hoạt cho chương trình, đặc biệt liên quan đến thời hạn đáo hạn và tỷ lệ quy đổi vàng sang bất động sản. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp quyết định điều chỉnh một số điều kiện.

Thay vì cố định thời hạn 5 năm như ban đầu, khách hàng có thể lựa chọn nhận hoàn vàng hoặc chuyển đổi sang nhà ở sau 3 năm hoặc 5 năm và đều được hưởng mức lợi tức 2%/năm.

Bên cạnh đó, tỷ lệ quy đổi vàng sang bất động sản cũng được nới từ mức 80% xuống tối thiểu 50% đối với các căn hộ giá trị lớn nhằm tăng dư địa tham gia cho khách hàng.

Trước câu hỏi về việc các dự án của Vinhomes thường hoàn thành trước 3 năm trong khi khách hàng có thể đợi tới năm thứ 5 mới đưa ra quyết định cuối cùng, bà Hằng cho biết người tham gia chương trình hoàn toàn có thể khai thác tài sản trong khoảng thời gian này.

Theo bà, khách hàng có thể sử dụng căn nhà để ở, cho thuê hoặc kinh doanh và toàn bộ lợi ích phát sinh sẽ thuộc về người sở hữu. Sau 5 năm, nếu muốn nhận lại vàng thay vì tiếp tục nắm giữ bất động sản, Vinhomes vẫn hoàn trả đúng cam kết ban đầu.

Lý giải việc chương trình chỉ áp dụng với vàng sở hữu trước ngày 25/4 thay vì kéo dài thêm một tháng để nhiều người có cơ hội tham gia hơn, bà Hằng cho biết mục tiêu của Vinhomes không phải kích thích người dân đi mua vàng mới.

“Mục tiêu là chống vàng hóa nền kinh tế, khơi thông lượng vàng tích trữ sẵn có trong dân thành dòng vốn lưu thông năng động”, bà nói.

Theo lãnh đạo Vinhomes, việc giới hạn thời điểm sở hữu vàng là biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn đầu cơ và đảm bảo chương trình phù hợp với định hướng chống vàng hóa của Nhà nước.