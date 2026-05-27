Kinh doanh

Biến động nhân sự tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

  • Thứ tư, 27/5/2026 18:03 (GMT+7)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa giao ông Hoàng Xuân Khôi - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) - thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc EVNNPT.

Theo thông tin của PV Tiền Phong, theo phân công mới, ông Khôi điều hành, quản lý chung các hoạt động hàng ngày của EVNNPT theo điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty. Quyền Tổng giám đốc trực tiếp phụ trách nhiều lĩnh vực trọng yếu như chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất, tài chính, đầu tư xây dựng, giá truyền tải điện, tổ chức cán bộ, đấu thầu, thanh tra - pháp chế, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp.

Ông Khôi cũng trực tiếp phụ trách Ban Kế hoạch, Ban Tổ chức và Nhân sự, Ban Kiểm tra - Thanh tra và Pháp chế, Ban Quản lý đấu thầu cùng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp.

Ông Hoàng Xuân Khôi (ở giữa) được phân công đảm nhiệm quyền Tổng giám đốc EVNNPT.

Cùng với việc kiện toàn vị trí Quyền Tổng giám đốc, EVNNPT phân công lại nhiệm vụ các phó tổng giám đốc: Ông Lưu Việt Tiến phụ trách kỹ thuật, quản lý vận hành và một số dự án đầu tư xây dựng; ông Nguyễn Ngọc Tân phụ trách tài chính, kế toán và đầu tư xây dựng; ông Bùi Văn Kiên phụ trách đầu tư xây dựng và điều hành cơ quan EVNNPT.

Trước đó, ông Trương Hữu Thành - Phó tổng giám đốc EVNNPT - được giao thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc EVNNPT từ ngày 16/12/2025, sau khi ông Phạm Lê Phú nhận nhiệm vụ mới tại EVN. Ông Phạm Lê Phú, nguyên Tổng giám đốc EVNNPT, được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc EVN.

Việc kiện toàn nhân sự cấp cao tại EVNNPT diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực truyền tải - xây lắp điện đang thu hút sự chú ý. Thời gian gần đây, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, tư vấn điện như Tập đoàn PC1, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1), Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2).

Đây là các doanh nghiệp từng tham gia nhiều dự án nguồn và lưới điện quy mô lớn, trong đó có dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Theo Dương Hưng/Tienphong.vn

  CTCP Xây lắp điện 1

    CTCP Xây lắp điện 1

    Tiền thân là Xí nghiệp xây lắp đường dây và trạm trực thuộc Bộ Điện và Than chuyên xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia. Công ty còn mở rộng sang sản xuất vật tư thiết bị ngành điện phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, xây dựng công trình dân dụng và bất động sản,...

    • Thành lập: 1963
    • Mã cổ phiếu: PC1

