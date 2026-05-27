Bộ Công Thương muốn áp dụng ngay khung giờ điện cao điểm 17h30-22h30

Bộ Công Thương đề xuất sớm áp dụng khung giờ điện cao điểm mới 17h30-22h30 nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ và cơ cấu nguồn điện đã thay đổi.

Bộ Công Thương muốn sớm áp dụng khung giờ điện cao điểm 17h30-22h30 với nhóm khách hàng dùng điện sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Lê Hiếu.

Bộ Công Thương vừa đưa ra dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 60/2025 quy định việc thực hiện giá bán điện.

Cụ thể, dự thảo đã đề xuất sửa đổi khoản 1 Điều 21 theo hướng bỏ quy định khoản 1 và khoản 2 Điều 5 khỏi nhóm nội dung phải chờ đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ điện gần nhất mới có hiệu lực. Đồng thời, bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 20 của Thông tư 60/2025.

Việc sửa đổi này nhằm tạo cơ sở pháp lý để khung giờ điện mới theo Quyết định 963/QĐ-BCT có thể được áp dụng sớm, thay vì phải chờ điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Dự kiến thời gian trình/thông qua thông tư sửa đổi ngay trong tháng 6.

Theo Quyết định 963 ban hành ngày 22/4, khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia được áp dụng từ 17h30 đến 22h30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy (tăng thêm 2 giờ vào buổi tối so với trước đây), riêng Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 0h các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy; riêng Chủ nhật áp dụng từ 6h đến 0h. Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h tất cả ngày trong tuần.

Tuy nhiên, thay đổi này vẫn chưa được Bộ Công Thương áp dụng nên giờ cao điểm vẫn chia làm 2 khung như trước (9h30-11h30 và 17h-22h hàng ngày, trừ Chủ nhật), còn giờ thấp điểm từ 22h đến 4h ngày hôm sau.

Tại dự thảo mới, cơ quan soạn thảo lý giải khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường của hệ thống điện quốc gia hiện được áp dụng theo Thông tư 16/2014 và đã duy trì suốt 12 năm qua.

Tuy nhiên, từ năm 2019, cơ cấu nguồn điện và nhu cầu tiêu thụ điện đã thay đổi mạnh, đặc biệt do sự gia tăng nhanh của điện mặt trời, điện gió. Đồng thời, tỷ trọng điện tiêu thụ của khối công nghiệp tăng từ khoảng 30% lên hơn 50%, trong khi điện sinh hoạt giảm từ khoảng 50% xuống còn gần 33% tổng điện thương phẩm.

Những thay đổi này khiến biểu đồ phụ tải điện khác đáng kể so với trước đây, vì vậy việc điều chỉnh khung giờ điện là cần thiết để phù hợp hơn với thực tế cung - cầu điện năng hiện nay.

Vì vậy, việc xác định hợp lý khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng điện, giảm áp lực cho hệ thống trong giờ cao điểm.

Với cơ chế giá điện theo khung giờ, Bộ Công Thương cho rằng khách hàng sẽ có xu hướng giảm dùng điện vào giờ cao điểm và chuyển sang giờ thấp điểm để tiết kiệm chi phí, qua đó giúp làm phẳng biểu đồ phụ tải và tối ưu vận hành hệ thống điện.

Đối với hệ thống có tỷ trọng năng lượng tái tạo lớn như Việt Nam, việc thiết kế khung giờ cao điểm lệch với thời gian phát điện mạnh của điện mặt trời, điện gió cũng tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư hệ thống lưu trữ điện, hỗ trợ cân bằng cung - cầu.

Cơ quan soạn thảo cũng nhấn mạnh tình hình cung cấp điện trong năm 2026, đặc biệt là các tháng mùa khô, được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do tác động của các yếu tố mang tính toàn cầu, diễn biến nhanh và khó dự báo (xung đột địa chính trị, biến động giá nhiên liệu, nắng nóng cực đoan...).

Do đó, việc áp dụng khung giờ điện mới theo Quyết định 963 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm nguy cơ mất cân bằng cung - cầu điện, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối.