Chứng khoán giảm 2 phiên liên tiếp

Áp lực giảm sâu từ nhóm cổ phiếu “họ Vingroup”, đặc biệt là VIC và VHM, đã kéo chỉ số VN-Index mất gần 10 điểm trong phiên 27/5 dù nhiều mã ngân hàng vẫn giao dịch khởi sắc.

Cổ phiếu nhóm Vingroup bước vào pha điều chỉnh sau giai đoạn tăng "nóng" khiến chỉ số VN-Index suy yếu. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch kém tích cực trong ngày 27/5 khi áp lực bán quay trở lại trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù dòng tiền vẫn hiện diện ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, lực bán mạnh tại các mã “họ Vingroup”, xây dựng - đầu tư công, năng lượng và bán lẻ khiến VN-Index không thể duy trì đà hồi phục và dần suy yếu về cuối phiên.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản thị trường đã cải thiện đáng kể so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay đạt khoảng 25.500 tỷ đồng, tăng 22% so với hôm qua. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh thị trường đang dao động quanh vùng đỉnh lịch sử, mức thanh khoản này mới chỉ ở ngưỡng trung bình và chưa cho thấy dòng tiền thực sự bùng nổ để tạo động lực bứt phá.

Kết phiên, VN-Index giảm 9,75 điểm (-0,5%) xuống 1.874,43 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, HNX-Index tăng 4,08 điểm (+1,5%) lên 282,23 điểm còn UPCOM-Index gần như đi ngang khi nhích nhẹ 0,05 điểm (+0,1%) lên 126,1 điểm.

Thị trường hôm nay tiếp tục cho thấy trạng thái phân hóa mạnh với 339 mã tăng (gồm 14 mã tăng trần), 854 mã giữ tham chiếu và 362 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn).

Rổ cổ phiếu VN30 nghiêng hẳn về bên bán với 19 mã giảm và 11 mã tăng. Chỉ số VN30-Index theo đó đóng cửa giảm hơn 5 điểm xuống còn 2.022 điểm.

VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Áp lực giảm lớn nhất hôm nay tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup khi nhiều mã đồng loạt giảm sâu và tác động tiêu cực đáng kể tới chỉ số chung. Cụ thể, VHM giảm 4,2%, VIC giảm 1%, VPL giảm 4,2% và VRE mất tới 4,4%. Với tỷ trọng vốn hóa lớn, chỉ riêng nhóm cổ phiếu này đã chi phối đáng kể diễn biến của VN-Index trong phiên hôm nay khi lấy đi gần 10 điểm.

Ngoài nhóm “họ Vingroup”, thị trường còn chịu sức ép từ nhiều cổ phiếu bluechip khác như STB (-2%), GAS (-1,2%), BID (-0,7%), VCB (-0,3%), FPT (-1,2%) hay GVR (-1%). Nhóm xây dựng - đầu tư công và năng lượng cũng ghi nhận trạng thái giao dịch kém tích cực khi áp lực chốt lời gia tăng sau nhịp hồi phục trước đó.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Nhiều mã ghi nhận mức tăng khá tốt như TCB (+2,3%), VPB (+1,6%), ACB (+1,6%), VIB (+2,8%), SSB (+2,6%), TPB (+2,9%) hay OCB (+5,7%). Một số cổ phiếu khác như GEE (+3,9%), MWG (+1,9%) và POW (+2,9%) cũng góp phần giữ chỉ số VN-Index không trôi quá sâu.

Dù vậy, nỗ lực của nhóm cổ phiếu ngân hàng là chưa đủ để cân bằng áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Khối ngoại hôm nay cũng là một trong những yếu tố gây áp lực lên tâm lý thị trường khi duy trì trạng thái bán ròng mạnh tay với quy mô gần 800 tỷ đồng . Tâm điểm bán ròng tập trung tại VHM với giá trị khoảng 220 tỷ đồng , HPG khoảng 140 tỷ đồng và VIC khoảng 101 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại có dấu hiệu quay lại một số cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ. Trong đó, MSB được mua ròng trở lại hơn 100 tỷ đồng sau chuỗi phiên xuất hiện các giao dịch thỏa thuận quy mô lớn. Bên cạnh đó, MWG và ACB cũng lần lượt được giải ngân khoảng 56 tỷ đồng mỗi mã.