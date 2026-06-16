Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất 3 tháng qua

Giá dầu tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, nối tiếp đợt bán tháo mạnh khi giới đầu tư vẫn chờ thêm thông tin chi tiết về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Trong phiên giao dịch mới nhất, cả 2 loại dầu Brent và dầu WTI đều ghi nhận mức giảm mạnh. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm mạnh 2,6% xuống 81 USD /thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ hạ 3% xuống 78,2 USD /thùng. Tương tự, hợp đồng dầu Brent giảm 1,25% xuống còn 82,13 USD /thùng, còn dầu WTI giảm 1,41% xuống 79,67 USD /thùng. Giá dầu từng phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch qua đêm, trước khi quay đầu giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 3 tháng qua.

Diễn biến trên phản ánh sự hoài nghi của thị trường về các điều khoản đầy đủ trong khuôn khổ hòa bình mà Mỹ và Iran đã thống nhất, theo CNBC. Nỗ lực chấm dứt cuộc chiến dự kiến là chủ đề trọng tâm tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 diễn ra ở thành phố nghỉ dưỡng Évian-les-Bains (nằm giữa dãy Alps của nước Pháp và Thụy Sỹ). Nhiều chi tiết về biên bản ghi nhớ giữa 2 bên được kỳ vọng sẽ được công bố trong tuần này.

Trước đó, Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ vào ngày 14/6. Theo đó, lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ được gia hạn thêm 60 ngày và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại cho mọi hoạt động vận tải biển.

Khi đến dự hội nghị G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khuôn khổ hòa bình với Iran đã được ký kết và eo biển Hormuz sẽ được "mở cửa hoàn toàn" vào ngày 19/6, đồng thời không áp dụng bất kỳ khoản phí nào từ phía Iran. Đáng chú ý, lễ ký kết chính thức cũng sẽ diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 19/6.

Tập đoàn vận tải container của Đức Hapag-Lloyd hoan nghênh triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình và chấm dứt mọi hoạt động quân sự trong khu vực, đồng thời gọi đây là tin tốt cho tập đoàn, các thủy thủ và cả khách hàng. Công ty cũng bày tỏ hy vọng 4 con tàu còn lại của mình sẽ có thể đi qua eo biển Hormuz vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, lãnh đạo của hãng vận tải dầu lớn nhất thế giới lại cho rằng quá trình khôi phục hoàn toàn lưu thông qua tuyến hàng hải này sẽ phức tạp hơn. Ông Jotaro Tamura, Tổng giám đốc điều hành của Mitsui OSK Lines, nói với Financial Times rằng nhiều doanh nghiệp vận tải có thể sẽ phải chờ thêm vài tuần trước khi cho phép các tàu chở dầu hoạt động trở lại qua eo biển Hormuz.

"Điều cần thiết không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận giữa các quốc gia liên quan. Thỏa thuận đó phải được hiện thực hóa bằng những thay đổi thực tế tại eo biển Hormuz, để các hãng vận tải cảm thấy đủ an tâm khi cho tàu đi qua", ông Tamura nói.

Nhận định này cho thấy dù triển vọng hòa bình đã giúp giá dầu giảm mạnh, thị trường vẫn còn thận trọng về tốc độ khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua một trong những tuyến đường năng lượng quan trọng nhất thế giới. Yếu tố này có thể tiếp tục hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn nếu các rủi ro vận chuyển chưa thực sự được loại bỏ.