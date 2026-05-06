Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá dầu thô rơi thẳng đứng

  • Thứ tư, 6/5/2026 09:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Việc thị trường kỳ vọng nguồn cung bị "dồn nén" từ khu vực sản xuất chủ chốt ở Trung Đông có thể sớm được khơi thông trở lại đã giúp giá dầu thô giảm 2 phiên liên tiếp.

Trong phiên giao dịch ngày 5/5 (giờ Mỹ), giá dầu Brent và dầu WTI đồng loạt giảm mạnh. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 5/5 (giờ Mỹ), giá dầu Brent giảm thêm 1,76% xuống 108 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 7 cũng giảm 1,38%, xuống còn 108,35 USD/thùng, sau khi đã giảm 4% giá trị trong phiên trước đó.

Trong khi đó, giá dầu WTI tại Mỹ cũng giảm thêm 1,68% xuống 100,5 USD/thùng. Còn hợp đầu tương lai dầu WTI giao tháng 6 giảm 1,47% xuống còn 100,77 USD/thùng, qua đó nối tiếp đà giảm 3,9% trong phiên đóng cửa liền trước.

Đà giảm kể trên diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ cho biết sẽ tạm dừng ngắn hạn chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, với lý do Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận toàn diện với Iran, theo Reuters. Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh hải quân Mỹ vẫn sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung ra thị trường do chiến sự đã đẩy giá các loại dầu tăng cao, với dầu Brent tuần trước chạm mức cao nhất kể từ tháng 3/2022.

"Chúng tôi đã cùng thống nhất rằng trong khi lệnh phong tỏa vẫn được duy trì đầy đủ, Dự án Tự do sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn để xem các thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Thông báo của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio họp báo về nỗ lực nhằm hộ tống các tàu chở dầu bị mắc kẹt đi qua eo biển.

Đầu tuần này, trong lúc dẫn đường cho 2 tàu rời khỏi vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy một số tàu nhỏ của Iran, cũng như tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Theo số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), với tình hình chiến sự liên tục leo thang, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm tuần thứ 3 liên tiếp, trong khi dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất cũng giảm theo. Cụ thể, tồn kho dầu thô giảm 8,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 1/5. Bên cạnh đó, dự trữ xăng giảm 6,1 triệu thùng, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 4,6 triệu thùng so với tuần trước đó.

Iraq bất ngờ giảm mạnh giá dầu thô

Iraq chào bán dầu thô giao tháng 5 với mức chiết khấu hơn 30 USD/thùng, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn bởi xung đột khu vực.

13 giờ trước

Giá dầu thô tiếp tục giảm

Giá dầu thô giảm khi thị trường đánh giá tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giải cứu các tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

08:51 4/5/2026

Giá dầu thô giảm 2 phiên liên tiếp

Giá dầu thô giảm 2 phiên liên tiếp sau khi Iran gửi một đề xuất hòa bình mới tới các bên trung gian ở Pakistan, làm dấy lên hy vọng rằng một thỏa thuận với Mỹ vẫn còn khả thi.

08:43 2/5/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

giá dầu thô Donald Trump giá dầu Brent dầu WTI eo biển Hormuz hộ tống tàu

    Đọc tiếp

    Gia vang mieng bat ngo tang gan 3 trieu/luong hinh anh

    Giá vàng miếng bất ngờ tăng gần 3 triệu/lượng

    18 phút trước 10:10 6/5/2026

    0

    Sáng 6/5, giá vàng miếng SJC tăng vọt gần 3 triệu đồng/lượng, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất trong gần một tháng qua nhờ được hưởng lợi từ việc giá vàng thế giới bật tăng mạnh.

    Gia vang the gioi bat tang hinh anh

    Giá vàng thế giới bật tăng

    2 giờ trước 08:55 6/5/2026

    0

    Sau khi chạm mức thấp nhất hơn một tháng qua, giá vàng thế giới bật tăng trở lại giữa lúc các nhà đầu tư đánh giá về lệnh ngừng bắn "mong manh" giữa Mỹ và Iran.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý