Giá dầu thô rơi thẳng đứng

Việc thị trường kỳ vọng nguồn cung bị "dồn nén" từ khu vực sản xuất chủ chốt ở Trung Đông có thể sớm được khơi thông trở lại đã giúp giá dầu thô giảm 2 phiên liên tiếp.

Trong phiên giao dịch ngày 5/5 (giờ Mỹ), giá dầu Brent giảm thêm 1,76% xuống 108 USD /thùng. Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 7 cũng giảm 1,38%, xuống còn 108,35 USD /thùng, sau khi đã giảm 4% giá trị trong phiên trước đó.

Trong khi đó, giá dầu WTI tại Mỹ cũng giảm thêm 1,68% xuống 100,5 USD /thùng. Còn hợp đầu tương lai dầu WTI giao tháng 6 giảm 1,47% xuống còn 100,77 USD /thùng, qua đó nối tiếp đà giảm 3,9% trong phiên đóng cửa liền trước.

Đà giảm kể trên diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ cho biết sẽ tạm dừng ngắn hạn chiến dịch hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz, với lý do Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận toàn diện với Iran, theo Reuters. Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh hải quân Mỹ vẫn sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung ra thị trường do chiến sự đã đẩy giá các loại dầu tăng cao, với dầu Brent tuần trước chạm mức cao nhất kể từ tháng 3/2022.

"Chúng tôi đã cùng thống nhất rằng trong khi lệnh phong tỏa vẫn được duy trì đầy đủ, Dự án Tự do sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn để xem các thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Thông báo của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio họp báo về nỗ lực nhằm hộ tống các tàu chở dầu bị mắc kẹt đi qua eo biển.

Đầu tuần này, trong lúc dẫn đường cho 2 tàu rời khỏi vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, quân đội Mỹ cho biết đã phá hủy một số tàu nhỏ của Iran, cũng như tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Theo số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), với tình hình chiến sự liên tục leo thang, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm tuần thứ 3 liên tiếp, trong khi dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất cũng giảm theo. Cụ thể, tồn kho dầu thô giảm 8,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 1/5. Bên cạnh đó, dự trữ xăng giảm 6,1 triệu thùng, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 4,6 triệu thùng so với tuần trước đó.