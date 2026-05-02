Giá dầu thô giảm 2 phiên liên tiếp sau khi Iran gửi một đề xuất hòa bình mới tới các bên trung gian ở Pakistan, làm dấy lên hy vọng rằng một thỏa thuận với Mỹ vẫn còn khả thi.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/5 (giờ Mỹ), giá dầu Brent và dầu WTI tiếp tục giảm sâu. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/5 (giờ Mỹ), giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 1,4% xuống 108,8 USD /thùng. Hợp đồng dầu Brent cũng giảm gần 2% và đóng cửa ở mức 108,17 USD /thùng.

Trong tuần qua, giá dầu Brent có thời điểm tăng mạnh lên 126 USD /thùng khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc. Tuy nhiên sau đó, mức giá dần hạ nhiệt xuống dưới 110 USD /thùng.

Tương tự, giá dầu WTI tại Mỹ cũng chốt phiên giảm 2,4% xuống 102,5 USD /thùng. Hợp đồng dầu WTI giảm 3%, chốt phiên ở mức 101,94 USD /thùng. Trước đó, giá dầu WTI từng lập đỉnh tuần ở mức 110 USD /thùng nhưng khi thi trường nhận được các tín hiệu khả quan về chiến sự tại Trung Đông, dầu WTI quay đầu giảm xuống dưới 105 USD /thùng.

Các quan chức Pakistan xác nhận với MS NOW rằng các bên trung gian đã nhận được đề xuất cập nhật từ Iran nhằm chấm dứt chiến tranh. Theo họ, đề xuất này đã được chuyển tới phía Mỹ nhưng Tổng thống Donald Trump cho biết ông không hài lòng với đề nghị của Iran.

"Iran muốn đạt được thỏa thuận, nhưng tôi không hài lòng với đề xuất đó. Iran muốn đạt thỏa thuận vì họ không còn sức mạnh quân sự nữa", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Hiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đối mặt với hạn chót vào ngày 1/5 (theo giờ Mỹ) nhằm chấm dứt xung đột với Iran hoặc thuyết phục Quốc hội gia hạn chiến tranh.

Đạo luật Quyền lực chiến tranh năm 1973 quy định tổng thống phải rút quân trong vòng 60 ngày kể từ khi thông báo với Quốc hội về việc triển khai lực lượng, trừ khi Quốc hội phê chuẩn hành động quân sự đó, theo CNBC.

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump lập luận rằng lệnh ngừng bắn đạt được 3 tuần trước đã chấm dứt tình trạng thù địch giữa hai bên. Điều này có thể giúp Nhà Trắng tránh phải xin Quốc hội phê chuẩn tiếp tục chiến tranh.

Một quan chức chính quyền cho biết việc không có giao tranh trực tiếp giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vào ngày 7/4, đồng nghĩa với việc mốc thời hạn 60 ngày không còn hiệu lực.

Mỹ và Israel mở các đợt không kích nhằm vào Iran ngày 28/2. Đến ngày 2/3, ông Trump chính thức gửi thông báo tới Quốc hội, qua đó kích hoạt thời hạn 60 ngày theo luật và đưa hạn chót vào ngày 1/5. Ông có thể yêu cầu gia hạn thêm 30 ngày, nhưng đến nay ông vẫn chưa làm điều đó.

Đáng chú ý hôm 29/4, ông Trump đã gia tăng đe dọa với Tehran, tuyên bố sẽ duy trì phong tỏa của Mỹ đối với Iran cho đến khi Tehran đồng ý một thỏa thuận hạt nhân. Diễn biến này khiến căng thẳng tiếp tục leo thang dù đã có lệnh ngừng bắn.

Về phía Iran, nước này từ chối mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran.

Trang Axios đưa tin rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã chuẩn bị kế hoạch cho một đợt không kích "trong thời gian ngắn nhưng rất mạnh" nhằm vào Iran, với hy vọng phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán giữa Washington và Tehran.

Truyền thông Iran cho biết dù 2 bên đang trong giai đoạn ngừng bắn, một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran được cho là đã đe dọa sẽ tiến hành các đòn tấn công "kéo dài và đau đớn" vào các vị trí của Mỹ nếu Washington nối lại các cuộc tấn công.