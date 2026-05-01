Giá dầu thô 'hạ nhiệt'

Giá dầu thô giảm trở lại sau thông tin quân đội Mỹ sẽ báo cáo Tổng thống Donald Trump về các phương án hành động có thể nhằm vào Iran.

Chốt phiên giao dịch 30/4 (giờ Mỹ), cả 2 loại dầu Brent và WTI đều quay đầu giảm, sau khi trải qua phiên tăng "sốc" liền trước. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 30/4 (giờ Mỹ), giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm hơn 3% về mức 114,01 USD /thùng. Trước đó, mặt hàng này đã tăng vọt lên mức đỉnh 126 USD /thùng trong phiên giao dịch.

Tượng tự, giá dầu WTI của Mỹ cũng giảm hơn 1% xuống 105,07 USD /thùng sau khi tăng chạm mốc 110,93 USD /thùng trước đó.

Đà giảm trên diễn ra trong bối cảnh giá dầu Brent và WTI đã tăng mạnh nhiều ngày liên tiếp. Tính từ khi Mỹ - Israel bắt đầu tấn công Iran ngày 28/2, giá 2 loại dầu này đã tăng khoảng 60%, theo Reuters.

Ông Tamas Varga, nhà phân tích của PVM, nhận định đà giảm kể trên không gắn với một diễn biến cụ thể, mà chủ yếu phản ánh mức độ biến động mạnh của thị trường dầu mỏ kể từ khi chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu.

Đáng chú ý, dữ liệu từ LSEG cho thấy 2 lệnh bán lớn đối với hợp đồng dầu Brent giao tháng 6 đã xuất hiện đầu phiên. Dù vậy, một số nhà phân tích khác cho rằng giá thường biến động mạnh khi hợp đồng đến kỳ đáo hạn.

Còn ông Phil Flynn, chuyên gia cao cấp tại Price Futures Group, cho rằng thị trường đang nhận ra việc "phản ứng thái quá" trong phiên giao dịch 29/4, đồng thời các quỹ đầu cơ cũng đang bán ra để chốt lời vào cuối tháng.

Một số ý kiến khác lại cho rằng sự suy yếu của đồng USD trong ngày thứ Năm cũng tạo áp lực giảm lên giá dầu.

Cụ thể, đồng yen Nhật đã tăng 3%, mức tăng theo ngày mạnh nhất hơn 3 năm, sau khi giới chức Tokyo phát tín hiệu mạnh mẽ rằng có thể can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ. Yếu tố này khiến đồng USD giảm mạnh so với đồng yen.

Về tình hình địa chính trị, một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Tổng thống Donald Trump sẽ sớm nhận báo cáo về kế hoạch tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran, qua đó buộc nước này đàm phán để chấm dứt xung đột.

Phía Iran tuyên bố sẽ đáp trả bằng "những đòn tấn công kéo dài và đau đớn" vào các vị trí của Mỹ nếu Washington nối lại các cuộc tấn công, đồng thời tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Điều này khiến kế hoạch lập liên minh mở lại tuyến hàng hải này của Mỹ thêm phức tạp.

Ông Trump từng kêu gọi ngừng bắn đầu tháng này, nhưng đồng thời áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột giữa 2 nước hiện vẫn rơi vào bế tắc.

Trong khi Mỹ muốn đưa chương trình hạt nhân bị cáo buộc của Iran vào bàn đàm phán, Iran lại yêu cầu nắm quyền kiểm soát một phần eo biển Hormuz và phải được bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Ông Tony Sycamore, chuyên gia của IG, nhận định triển vọng sớm giải quyết xung đột Iran hoặc mở lại eo biển Hormuz trong ngắn hạn vẫn rất mờ nhạt.

Mặt khác, dữ liệu theo dõi tàu của Kpler và phân tích vệ tinh từ SynMax cho thấy có khoảng 6 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua; với 3 tàu chở hàng rời, 1 tàu container và 2 tàu chở nhựa đường. Trong khi đó trước chiến tranh, tuyến đường hàng hải này đón khoảng 125 tàu đi qua mỗi ngày.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích cấp cao tại OANDA, cho rằng việc eo biển bị đóng cửa quan trọng hơn nhiều so với tác động dài hạn từ việc OPEC+ có thể suy yếu sau khi UAE rời nhóm.

Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh nhu cầu dầu suy giảm do giá quá cao có thể là yếu tố khả quan nhất giúp giảm bớt tình trạng nguồn cung thắt chặt như hiện nay.