Giá dầu thô vẫn yếu sau cú rơi thẳng đứng

Giá dầu thô thế giới đang phục hồi sau cú rơi thẳng đứng phiên liền trước, nhưng vẫn giao dịch dưới 100 USD/thùng. Thị trường hiện kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ được mở lại sớm khi căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt.

Chổt phiên giao dịch 8/4 (giờ Mỹ), giá dầu Brent và dầu WTI đều giảm mạnh về dưới 100 USD/thùng. Ảnh minh họa: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 8/4 (giờ Mỹ), giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu giảm sốc 14,52 USD (-13,3%) xuống còn 94,75 USD /thùng, trong khi giá dầu thô WTI tại Mỹ giảm 18,54 USD (-16,4%) xuống 94,41 USD /thùng. Bên cạnh đó, hợp đồng dầu Brent giao tháng 6 cũng giảm tới 14,43 USD (-13,2%) xuống 94,71 USD /thùng, còn hợp đồng dầu WTI giao tháng 5 cũng giảm hơn 16% xuống 94,4 USD /thùng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá dầu thô thế giới đang ghi nhận xu hướng phục hồi trên dưới 3% với cả dầu Brent và WTI. Tuy nhiên, đà phục hồi này chưa thể đưa giá trở lại vùng 100 USD /thùng. Hiện giá dầu thô Brent chủ yếu dao động quanh mức 97,4 USD /thùng (+2,83%), còn dầu WTI dao động quanh 97,7 USD /thùng (+3,48%).

Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, giá dầu thô toàn cầu vẫn đang ở vùng giá thấp sau cú sập mạnh phiên hôm qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt một thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tuần với phía Iran.

Theo Andrew Lipow, nhà sáng lập Lipow Oil Associates, giá dầu giảm do kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ được mở lại, qua đó cho phép lượng dầu đang bị dồn ứ có thể lưu thông qua tuyến vận tải này. Ông Lipow cho rằng thị trường kỳ vọng có thêm nguồn cung dầu, nhưng vẫn lo ngại rằng lệnh ngừng bắn rất mong manh và có thể không kéo dài.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã thay đổi lập trường ngay trước thời hạn ông đưa ra cho Iran phải mở cửa eo biển, nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự. Khoảng 20% nguồn cung dầu hàng ngày của thế giới đi qua tuyến đường thủy hẹp này, theo Reuters.

"Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn 2 chiều!", ông Trump viết trên mạng xã hội, sau khi cảnh báo rằng "cả một nền văn minh (Iran - PV) sẽ chết trong đêm nay" nếu các yêu cầu của ông không được đáp ứng.

Cũng trong ngày 8/4, ông Trump nhấn mạnh Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Iran và sẽ thảo luận với Tehran về việc giảm thuế quan cũng như nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên về phía Israel, nước này vẫn tiến hành các cuộc không kích mạnh nhất vào Lebanon kể từ khi xung đột với Hezbollah bùng phát tháng trước, ngay cả khi lực lượng này đã tạm dừng các cuộc tấn công vào miền bắc Israel và quân đội Israel tại Lebanon theo thỏa thuận ngừng bắn.

Trước động thái trên của Israel, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết trên mạng xã hội X rằng các điều khoản quan trọng trong đề xuất ngừng bắn 10 điểm đã bị vi phạm, ngay cả trước khi các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran dự kiến bắt đầu vào ngày 10/4 tại Pakistan. Ông cho rằng trong bối cảnh đó, việc ngừng bắn song phương hay đàm phán đều không hợp lý.

Cụ thể, các vi phạm bao gồm phá vỡ lệnh ngừng bắn tại Lebanon, một máy bay không người lái xâm nhập không phận Iran và việc phủ nhận quyền làm giàu uranium của Iran. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với PBS News, ông Trump cho biết Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran "do vấn đề Hezbollah".

Nhà phân tích Pavel Molchanov của Raymond James nhận định việc đảm bảo hành lang an toàn cho tàu thuyền tại eo biển Hormuz sẽ là điểm then chốt trong các cuộc đàm phán. Giá dầu có khả năng vẫn duy trì ở mức cao đáng kể so với thời điểm trước chiến tranh, cho đến khi có bằng chứng rõ ràng về việc tình hình vận tải hàng hóa bình thường trở lại.

Hiện, các công ty vận tải đang tìm kiếm sự rõ ràng về vấn đề hậu cần, trong khi các nhà máy lọc dầu cũng đã bắt đầu hỏi về các lô dầu thô mới trong ngày 8/4, nhằm phản ứng với thỏa thuận ngừng bắn.