Giá xăng dầu giảm mạnh

Từ 15h30 hôm nay (ngày 8/4), các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm đồng loạt, có loại giảm gần 2.000 đồng/lít.

Theo đó, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 691 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 1.799 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 24.730 đồng/lít và xăng RON 95 là 26.530 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm 1.947 đồng/lít trong kỳ điều hành này còn 42.840 đồng/lít; dầu mazut giảm 322 đồng/kg còn 24.270 đồng/kg.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít,kg) Thay đổi (đồng/lít,kg) Xăng RON 95 26.530 - 1.790 Xăng E5 RON 92 24.730 - 691 Dầu diesel 42.840 - 1.947 Dầu mazut 24.270 - 322

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trước đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã liên tiếp sử dụng quỹ này trong nhiều kỳ điều hành giá liên tiếp để "hạ nhiệt" đà tăng của nhiên liệu trong nước.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP, thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025, để tạm ứng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Đồng thời, theo Quyết định 482 ngày 26/3 của Thủ tướng Chính phủ, từ 0h ngày 27/3 đến hết ngày 15/4, áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Các mặt hàng này không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào. Đồng thời, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.