Giá xăng dầu giảm mạnh

  • Thứ tư, 8/4/2026 14:57 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Từ 15h30 hôm nay (ngày 8/4), các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giảm đồng loạt, có loại giảm gần 2.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ điều hành hôm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h30 ngày 8/4.

Theo đó, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 691 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 1.799 đồng/lít với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 24.730 đồng/lít và xăng RON 95 là 26.530 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm 1.947 đồng/lít trong kỳ điều hành này còn 42.840 đồng/lít; dầu mazut giảm 322 đồng/kg còn 24.270 đồng/kg.

Mặt hàngGiá mới (đồng/lít,kg)Thay đổi (đồng/lít,kg)
Xăng RON 9526.530- 1.790
Xăng E5 RON 9224.730- 691
Dầu diesel42.840- 1.947
Dầu mazut24.270- 322

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trước đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã liên tiếp sử dụng quỹ này trong nhiều kỳ điều hành giá liên tiếp để "hạ nhiệt" đà tăng của nhiên liệu trong nước.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP, thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025, để tạm ứng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Đồng thời, theo Quyết định 482 ngày 26/3 của Thủ tướng Chính phủ, từ 0h ngày 27/3 đến hết ngày 15/4, áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít. Các mặt hàng này không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào. Đồng thời, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Thảo Liên

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

15:31 8/4/2026

14:34 8/4/2026

