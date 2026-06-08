Thực hư bao đậu khi mua nhà ở xã hội

Việc xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định pháp luật, không có bất kỳ cơ chế ưu tiên nào thông qua trung gian môi giới.

Theo quy định, muốn mua nhà ở xã hội, phải có hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú ở TP.HCM, chưa có nhà hoặc có nhà dưới 15 m2 hoặc nhà cách nơi làm trên 15 km, thu nhập 25 triệu đồng/tháng (độc thân) hoặc 50 triệu đồng (vợ chồng), có giấy xác nhận chưa sở hữu nhà…

Đã có phản ánh

Thế nhưng, trên mạng xã hội Facebook, rất nhiều tài khoản tự xưng là người của công ty bất động sản rao bán suất mua nhà ở xã hội “bao đậu”. Trong đó, nổi lên dự án chung cư Phú Thọ DMC (số 324, đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM).

Tại nhóm “Kinh nghiệm mua nhà ở xã hội” trên Facebook, có người tự nhận là người của sàn giao dịch độc quyền về nhà ở xã hội, thu phí 30 - 40 triệu đồng để nộp giúp hồ sơ “bao đậu”, có người nhận làm hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhưng tự đẩy giá căn hộ lên thêm 500-600 triệu đồng/căn.

Dự án nhà ở xã hội Phú Thọ DMC đang được nhiều hội, nhóm, cá nhân môi giới rao bán dù chủ đầu tư chưa nhận bất kỳ hồ sơ hay khoản tiền đặt cọc nào.

Tương tự, tại dự án nhà ở xã hội Thủ Thiêm Green House ở TP Thủ Đức cũ do Thủ Thiêm Group làm chủ đầu tư cũng có nhiều người tự xưng là nhân viên môi giới khẳng định hồ sơ “bao đậu”.

Dự án Thủ Thiêm Green House cung cấp gần 1.050 căn hộ giá rẻ, nhắm đến công nhân và người lao động có thu nhập thấp nhưng theo các nhân viên môi giới, hiện còn hàng chục căn chưa có chủ nhân. Do đó, chỉ cần có nhu cầu mua, phần hồ sơ thiếu gì sẽ được nhân viên môi giới xử lý, đảm bảo sẽ trót lọt.

Đáng chú ý, Công ty CP Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Phú Thọ DMC khẳng định đến nay chưa nhận bất kỳ hồ sơ hay khoản tiền đặt cọc nào từ khách hàng. Công ty CP Đức Mạnh cũng không ủy quyền, không hợp tác với bất kỳ tổ chức, cá nhân hay sàn giao dịch nào để môi giới, chào bán dự án.

Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Phú Thọ DMC nhấn mạnh, việc mua bán căn hộ phải tuân thủ đầy đủ trình tự pháp lý và chỉ được triển khai khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Khi đủ điều kiện mở bán, thông tin sẽ được công bố chính thức trên website của Sở Xây dựng TP.HCM và của Công ty CP Đức Mạnh.

Theo chủ đầu tư, thị trường xuất hiện các giao dịch tự phát liên quan đến dự án. Một số trường hợp được phản ánh môi giới rao bán, thu tiền giữ chỗ trái phép, trong đó có người nộp tới 150 triệu đồng để được ưu tiên mua căn hộ.

Công ty CP Đức Mạnh khẳng định, không chịu trách nhiệm với các giao dịch ngoài hệ thống chính thức. Đồng thời, toàn bộ nhân viên và ban quản lý dự án bị nghiêm cấm tham gia môi giới, hứa hẹn hoặc nhận tiền từ khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động và có thể chuyển cơ quan chức năng.

Đại diện Công ty CP Đức Mạnh cho biết, đã gửi văn bản đến UBND TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM để cảnh báo tình trạng rao bán, nhận cọc trái phép. Để hạn chế rủi ro, chủ đầu tư khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp khi dự án đủ điều kiện mở bán.

Không có cơ chế ưu tiên

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khi các dự án nhà ở xã hội được triển khai ngày càng nhiều, nhu cầu tìm hiểu thông tin và đăng ký mua nhà của người dân cũng tăng mạnh. Đây là điều kiện để một số đối tượng môi giới lợi dụng tâm lý nóng lòng có nhà của người lao động nhằm trục lợi.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết các quy định của Luật Nhà ở 2023 và các văn bản hướng dẫn hiện hành yêu cầu chủ đầu tư phải công khai đầy đủ thông tin về dự án, giá bán, đối tượng được mua, điều kiện xét duyệt và danh sách người đủ điều kiện. Toàn bộ quy trình xét duyệt được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch và có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

Dự án nhà ở xã hội Thủ Thiêm Green House cũng bị nhiều môi giới rao bán với khẳng định hồ sơ bao đậu.

Dù vậy, trên thực tế vẫn xuất hiện nhiều quảng cáo trên mạng xã hội hoặc các nhóm môi giới với nội dung như “hỗ trợ làm hồ sơ”, “bao trúng suất mua”, “ưu tiên chọn căn đẹp” hay “cam kết có nhà nhanh”. Những lời mời chào này không được pháp luật công nhận và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Việc xét duyệt đối tượng mua nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định pháp luật, không có bất kỳ cơ chế ưu tiên nào thông qua trung gian môi giới. Người dân cần hết sức thận trọng trước các thông tin không chính thống và tuyệt đối không chuyển tiền cho các cá nhân tự nhận có khả năng lo hồ sơ hoặc chạy suất”, ông An nói.

Sở Xây dựng TP.HCM khuyến cáo người có nhu cầu mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội cần chủ động theo dõi thông tin từ các kênh chính thức như Cổng thông tin điện tử của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM, UBND địa phương - nơi có dự án hoặc thông báo trực tiếp từ chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, người dân cần tự đối chiếu điều kiện của bản thân với các nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Việc kê khai thông tin về thu nhập, nơi cư trú và tình trạng nhà ở phải bảo đảm trung thực, chính xác. Các trường hợp khai báo gian dối hoặc sử dụng giấy tờ không hợp lệ có thể bị hủy kết quả xét duyệt và xử lý theo quy định.

“Hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội phải được nộp trực tiếp tại địa điểm do chủ đầu tư công bố. Người dân không nên giao hồ sơ cho các cá nhân hoặc tổ chức môi giới không có thẩm quyền nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo hoặc mất thông tin cá nhân”, ông Bùi Hòa An nói.

TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, đồng thời tăng cường công khai dữ liệu liên quan đến các dự án nhà ở xã hội. Điều này không chỉ giúp người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi trục lợi, bảo đảm nhà ở xã hội đến đúng đối tượng thụ hưởng.