Lần đầu tiên người dân có thể đặt xe công nghệ và vé metro cùng lúc

Người dân ở Hà Nội có thể kết hợp xe công nghệ và metro trong cùng một hành trình, từ chặng đầu đến chặng cuối, thay vì phải tự nối từng phương tiện.

Hà Nội Metro là đơn vị vận hành 2 tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) và Be Group vừa triển khai giải pháp kết nối xe công nghệ với đường sắt đô thị, cho phép hành khách đặt hành trình gồm chặng xe công nghệ - metro - xe công nghệ trên ứng dụng Hanoi Metro.

Theo đó, người dùng nhập điểm đi và điểm đến trên ứng dụng Hanoi Metro. Hệ thống có thể đề xuất hành trình kết hợp nhiều phương thức, trong đó xe công nghệ đảm nhận chặng từ điểm xuất phát tới ga metro phù hợp, metro thực hiện chặng chính, sau đó xe công nghệ tiếp tục đưa hành khách tới điểm cuối.

Thay vì phải tự tìm phương tiện để di chuyển tới ga, mua vé metro rồi tiếp tục tìm xe cho chặng cuối, mô hình mới hướng tới việc kết nối các bước này trong cùng một hành trình.

Đây là một trong những bước triển khai cụ thể nhằm tăng khả năng kết nối giữa đường sắt đô thị với các phương tiện vận tải khác tại Hà Nội, qua đó giải quyết bài toán di chuyển ở chặng đầu và cuối của hành trình.

Theo kế hoạch được công bố, đến cuối năm nay, người dùng dự kiến có thể mua vé Hà Nội Metro trực tiếp trên ứng dụng Be, bên cạnh việc đặt các dịch vụ xe công nghệ.

Đại diện Be cho biết song song chính sách trợ giá cho khách hàng, hãng cũng triển khai chương trình tăng thưởng cho tài xế nhận chuyến đi hoặc đến các nhà ga nhằm khuyến khích tài xế hoạt động tích cực hơn tại khu vực nhà ga, qua đó tăng khả năng đáp ứng và sự tiện lợi cho hành khách đi metro.

Hà Nội hiện có 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao tuyến 3.1 Nhổn - ga Hà Nội. Việc mở rộng mạng lưới metro được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho người dân, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tăng năng lực vận tải công cộng của thành phố.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề của đường sắt đô thị hiện nay là không phải mọi khu dân cư, văn phòng hay điểm đến đều nằm trong khoảng cách thuận tiện để hành khách đi bộ tới nhà ga. Điều này khiến chặng di chuyển trước và sau khi đi metro trở thành một mắt xích quan trọng trong việc quyết định người dân có lựa chọn phương tiện này cho hành trình hàng ngày hay không.

Vì vậy, việc kết nối metro với xe buýt, taxi, xe công nghệ và các phương thức vận tải khác đang được Hà Nội Metro thúc đẩy.

Trong kế hoạch chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm hành khách, Hà Nội Metro cho biết đang phối hợp với nhiều đối tác để phát triển giao thông đa phương thức. Đơn vị này đã làm việc với các nền tảng như Grab, GSM và Be Group nhằm kết nối metro với taxi, xe công nghệ và xe đạp công cộng. Hà Nội Metro cũng hướng tới tích hợp với hệ thống vé điện tử liên thông của thành phố khi hệ thống này hoàn thiện.