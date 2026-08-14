'Founder' tuổi 15-18 bảo vệ ý tưởng kinh doanh bằng AI tại The NextX

Hơn hai tháng đào tạo và thực hành, các thí sinh 15-18 tuổi sẽ trình bày mô hình kinh doanh ứng dụng AI và bảo vệ ý tưởng trước hội đồng chuyên gia tại vòng chung kết ngày 29/8.

Ngày 29/8 tới đây, vòng chung kết The NextX 2026 - Đấu trường AI Kinh doanh sẽ diễn ra với sự tham gia của những thí sinh xuất sắc sau hơn hai tháng đào tạo và thực hành. Tại đây, các "founder trẻ" từ 15 đến 18 tuổi sẽ trực tiếp trình bày các mô hình kinh doanh ứng dụng AI và bảo vệ ý tưởng trước hội đồng giám khảo quy tụ các chuyên gia đến từ McKinsey & Company, Đại học Công nghệ Nanyang (NTU Singapore), Techcombank, Đại học Ngoại thương và WeAngels Innovation Capital.

The NextX - Đấu trường AI Kinh doanh nằm trong khuôn khổ “Chương trình kiến tạo Tư duy & Bản lĩnh Lãnh đạo cho thế hệ kế cận”, được thiết kế riêng cho con em khách hàng hội viên Techcombank Private và Priority.

Những thử thách thực chiến dành cho các “founder” trẻ tuổi

Các dự án năm nay trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, sức khỏe, môi trường, dịch vụ tài chính và chuyển đổi số... Tuy nhiên, thử thách tại vòng chung kết không chỉ nằm ở việc xây dựng một dự án, một sản phẩm ứng dụng AI, mà còn ở khả năng chứng minh giá trị của ý tưởng trước những câu hỏi rất gần với thực tế kinh doanh: Giải quyết vấn đề gì, thị trường có thực sự cần, có thể thương mại hóa và mở rộng hay không.

Để đánh giá toàn diện, hội đồng giám khảo đại diện cho 5 góc nhìn mà một dự án khởi nghiệp thường phải vượt qua để tồn tại trên thị trường: Công nghệ, chiến lược kinh doanh, quản trị, khả năng phát triển và sức hấp dẫn với nhà đầu tư.

Hội đồng Giám khảo vòng chung kết The NextX 2026 - Đấu trường AI Kinh doanh.

Trong đó, ông Damien Joseph - Phó giáo sư Công nghệ Thông tin tại Trường Kinh doanh Nanyang, Đại học Công nghệ Nanyang (NTU Singapore) - trường đại học số 1 thế giới về trí tuệ nhân tạo theo bảng xếp hạng GRAS của ShanghaiRanking, sẽ đánh giá tính logic, khả năng ứng dụng và giá trị thực tiễn của các giải pháp.

Ở khía cạnh chiến lược kinh doanh, bà Janice Koh, Giám đốc Điều hành kiêm Đồng lãnh đạo Trung tâm CEO Excellence tại McKinsey & Company, công ty tư vấn chiến lược số 1 thế giới xét về mức độ uy tín và tầm ảnh hưởng theo Vault Rankings, sẽ mang đến góc nhìn từ kinh nghiệm tư vấn cho CEO và các doanh nghiệp đang chuyển đổi để đánh giá mức độ phù hợp với thị trường, khả năng mở rộng và tiềm năng phát triển dài hạn của từng dự án.

Trong khi đó, TS Phạm Hy Hiếu, Giám đốc Khối Chuyển đổi Trí tuệ Nhân tạo Techcombank, chuyên gia từng làm việc tại Google Brain, OpenAI và xAI, sẽ tập trung đánh giá cách thí sinh sử dụng AI để giải quyết đúng bài toán và tạo ra giá trị thực tế, thay vì chỉ tập trung vào độ phức tạp của công nghệ.

TS Phạm Hy Hiếu chia sẻ câu chuyện về AutoML trong buổi workshop Expert Talk của The NextX.

Hội đồng còn có PGS.TS Lê Thái Phong, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong quản trị chiến lược và đổi mới sáng tạo; cùng TS Ana Lê Mỹ Nga, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch WeAngels Innovation Capital, nhà đầu tư và chuyên gia đã đồng hành với nhiều chương trình khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

Từ người thừa kế gia sản đến thế hệ kiến tạo giá trị

Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi cách doanh nghiệp cạnh tranh, yêu cầu đối với thế hệ kế thừa cũng không còn dừng ở việc tiếp quản những thành quả sẵn có. Điều ngày càng quan trọng là khả năng phát hiện cơ hội mới, dẫn dắt đổi mới và tiếp tục tạo ra giá trị.

Với định hướng đó, The NextX được xây dựng để các học viên trải nghiệm vai trò của nhà sáng lập và nhà lãnh đạo tương lai. Trước khi đến với vòng chung kết, các thí sinh đã trải qua quá trình đào tạo và thực hành chuyên sâu với 18 học phần, 118 bài học, 13 hội thảo trực tuyến, 5 hội thảo trực tiếp. Chương trình còn đưa học viên đến trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp hàng đầu như FPT Software, VNG Group, One Mount Group, Techcombank, đồng thời kết nối các em với hơn 40 diễn giả, mentor, founder công nghệ và lãnh đạo doanh nghiệp. Mỗi chặng đường được thiết kế nhằm thu hẹp khoảng cách giữa một ý tưởng tiềm năng và một giải pháp có khả năng tạo ra giá trị thực tế. Quá trình này đồng thời giúp học viên hiểu rõ hơn về thế mạnh, sở thích và những lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Chuỗi Company Tour của The NextX giúp các thí sinh tiếp cận góc nhìn thực tiễn về công nghệ, kinh doanh và phát triển năng lực lãnh đạo.

Thông qua The NextX - Đấu trường AI Kinh doanh, Techcombank tiếp tục mở rộng khái niệm đặc quyền dành cho khách hàng Private và Priority. Bên cạnh các giải pháp tài chính và quản lý gia sản, ngân hàng hướng tới đồng hành cùng các gia đình trong việc chuẩn bị tư duy, bản lĩnh và năng lực kiến tạo giá trị cho thế hệ tiếp nối. Thế hệ kế thừa không chỉ quyết định tương lai của mỗi gia đình hay doanh nghiệp, mà còn góp phần tạo nên sức cạnh tranh và năng lực đổi mới của nền kinh tế Việt Nam.

Định hướng này cũng gắn với hành trình đầu tư dài hạn của Techcombank vào công nghệ, ứng dụng AI và phát triển nhân tài trong lĩnh vực này. Trong những năm gần đây, Techcombank đã liên tục chiêu mộ chuyên gia từ những trung tâm công nghệ và tài chính lớn như Singapore, London (Anh), Los Angeles, San Francisco (Mỹ), Paris (Pháp) và Hong Kong (Trung Quốc)... Năm 2026, ngân hàng tiếp tục đồng tổ chức và tài trợ độc quyền “AI Thực Chiến” mùa 2 - chương trình quốc gia do Bộ Công an chỉ đạo; TS Phạm Hy Hiếu đồng thời tham gia Ban Giám khảo chương trình.