Techcombank đạt giải Ngân hàng Bán lẻ nội địa tốt nhất 5 năm liên tiếp

Techcombank vừa trở thành ngân hàng 5 năm liên tiếp đạt giải Ngân hàng Bán lẻ nội địa tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Tài chính châu Á - Asian Banking & Finance (ABF) bình chọn.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa chính thức được Tạp chí Tài chính châu Á - Asian Banking & Finance (ABF) vinh danh là Ngân hàng Bán lẻ nội địa tốt nhất Việt Nam 2026 (Domestic Retail Bank of the Year - Vietnam). Đáng chú ý, đây đã là năm thứ 5 liên tiếp Techcombank giành được giải thưởng này, khẳng định vị thế dẫn đầu bền vững trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.

Kết quả bình chọn được quyết định bởi hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập đến từ các tổ chức tư vấn và kiểm toán hàng đầu thế giới bao gồm Bain & Company, Boston Consulting Group (BCG), EY, KPMG và PwC.

Techcombank năm thứ 5 liên tiếp đạt giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ nội địa tốt nhất Việt Nam. Ảnh: TCB.

Đặc biệt, danh hiệu này cũng là cột mốc ghi nhận kết quả thực thi của chiến lược phát triển 5 năm (2021-2025) từ Techcombank. Năng lực quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện đã trở thành đòn bẩy chiến lược giúp ngân hàng tạo ra mức độ tương tác và gắn kết kỷ lục từ người dùng. Theo đó, ngân hàng số Techcombank Mobile đã cán mốc 14,1 triệu khách hàng, 87% giao dịch được thực hiện trên kênh số, và số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân thông qua các kênh ngân hàng điện tử đạt 2,7 tỷ giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 16% so với cùng kỳ.

Cộng hưởng từ tệp khách hàng tương tác cao cùng các giải pháp tài chính nổi bật giúp giải pháp Sinh Lời Tự Động (Auto-Earning) của Techcombank vượt mốc 5,5 triệu người dùng với 247.000 tỷ đồng số dư CASA và Sinh Lời Tự Động.

Phân khúc hộ kinh doanh tiếp tục mở rộng với nền tảng all‑in‑one, phục vụ hơn 2,6 triệu hộ kinh doanh, hỗ trợ khách hàng số hóa giải pháp thanh toán và quản lý tài chính; phân khúc SME/MSME ghi nhận mức tăng trưởng 43% khách hàng mới.

Ngân hàng cũng liên tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, tiêu biểu là việc hiện đại hóa kênh tư vấn giải pháp trực tuyến VAC thông qua Live Agent Chat, Chatbot, Click-to-call, cùng khả năng tích hợp trực tiếp với hệ thống CRM và AWS, đồng thời tăng cường tương tác thuận tiện qua ngân hàng số Techcombank Mobile.

Ông Hoàng Trọng Hiếu, Giám đốc cao cấp Phát triển Giải pháp Tín dụng, đại diện Techcombank nhận giải thưởng từ Tạp chí Tài chính châu Á - Asian Banking & Finance. Ảnh: TCB.

Chiến lược gia tăng mức độ gắn kết và giữ chân khách hàng của ngân hàng cũng được khẳng định qua Techcombank OneU, chương trình khách hàng thân thiết thế hệ mới được tái định vị từ Techcombank Rewards. Chương trình đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái khách hàng thân thiết quy mô lớn, kết nối hơn 5.000 đối tác tại 9.000 điểm chấp nhận trên toàn quốc.

Nền tảng hiện phục vụ gần 4 triệu khách hàng thường xuyên, với gần 1.000 tỷ điểm thưởng U-Point đã được khách hàng sử dụng, cho thấy mức độ tương tác và gắn kết ngày càng sâu sắc của người dùng.

Thông qua cơ chế tích lũy U-Point từ các hoạt động chi tiêu hằng ngày, kết hợp hệ thống quyền lợi đa dạng từ di chuyển, ẩm thực, mua sắm đến du lịch, Techcombank OneU giúp khách hàng nhận được giá trị gia tăng xuyên suốt hành trình tài chính và phong cách sống.

Đồng thời, các đối tác lớn có cơ hội tiếp cận trực tiếp và khai thác hiệu quả tệp khách hàng số chất lượng cao, còn nhóm doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh được hỗ trợ quảng bá sản phẩm, gia tăng doanh thu vượt trội mà không tốn thêm chi phí hạ tầng.

Techcombank hiện dẫn đầu thị trường quản lý gia sản xét theo tổng tài sản quản lý (AUM), đạt 645.000 tỷ đồng ở phân khúc khách hàng Priority và Private.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ và Ngân hàng Cao cấp Techcombank cho biết giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ nội địa tốt nhất năm thứ 5 liên tiếp là minh chứng cho niềm tin của hàng triệu khách hàng dành cho Techcombank.

Tính đến hết quý II/ 2026, ngân hàng đang phục vụ 14,1 triệu khách hàng cá nhân và 98% giao dịch được thực hiện qua kênh số, phản ánh tăng trưởng mạnh và bền vững bằng sự đầu tư dài hạn vào công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số.

Vị lãnh đạo ngân hàng cho biết ngoài hàng chục triệu khách hàng cá nhân kể trên, Techcombank cũng đang phục vụ hơn 2,6 triệu cơ sở kinh doanh, 293.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Với nền tảng AI, dữ liệu lớn và hệ sinh thái đối tác ngày càng mở rộng, Techcombank cam kết không ngừng cá nhân hóa trải nghiệm, mang đến những giá trị và ưu đãi phù hợp cho từng nhóm khách hàng", ông Tuấn khẳng định.