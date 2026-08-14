Shopee bán hơn 38 tỷ USD hàng hóa trong 3 tháng, công ty mẹ lãi kỷ lục

Quý II, Shopee đã xử lý hơn 4 tỷ đơn hàng, với tổng giá trị hàng hóa vượt 38 tỷ USD. Cùng với tăng trưởng mảng game và dịch vụ tài chính, Sea Limited báo lãi cao kỷ lục.

Báo cáo tài chính quý II/2026 vừa công bố cho thấy lợi nhuận của Sea Limited, công ty mẹ Shopee, đã tăng 10,6% lên mức kỷ lục 458,1 triệu USD , cao hơn con số 434,5 triệu USD mà các chuyên gia phân tích dự báo trước đó.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,72 USD , so với 0,68 USD trong cùng kỳ năm trước, theo Business Times.

Shopee hướng đến cột mốc lợi nhuận 1 tỷ USD

Trong quý II, doanh thu của Sea tăng 48% so với cùng kỳ lên 7,8 tỷ USD , nhờ sự tăng trưởng mạnh của tất cả mảng kinh doanh chủ chốt.

Với lĩnh vực thương mại điện tử, nền tảng Shopee ghi nhận doanh thu quý II/2026 đạt 5,6 tỷ USD , tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực chính đến từ doanh thu cốt lõi, bao gồm phí nền tảng và doanh thu quảng cáo, tăng 65,6% so với cùng kỳ lên 4,3 tỷ USD . Trong khi doanh thu từ các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan đến logistics giảm 9% xuống 676,4 triệu USD .

Thực tế, hoạt động mua sắm trên Shopee đang tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tổng giá trị hàng hóa (GMV) tăng 28,4% lên 38,3 tỷ USD , trong khi tổng số đơn hàng tăng 27,5% lên 4,2 tỷ đơn.

Ông Forrest Li, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Sea Limited, cho biết dịch vụ giao hàng hỏa tốc và giao hàng trong ngày được nhiều người dùng ưa chuộng trong quý vừa qua, đặc biệt khi Shopee mở rộng các ngành hàng thực phẩm và dược phẩm.

Cụ thể, số đơn hàng sử dụng dịch vụ giao hỏa tốc tăng 50%, trong khi chi phí trên mỗi đơn hàng giảm khoảng 20% nhờ hiệu quả kinh tế theo quy mô.

Số đơn hàng sử dụng dịch vụ giao hỏa tốc trên Shopee tăng 50% trong quý II. Ảnh: Phương Lâm.

Cũng theo báo cáo, tính đến ngày 30/6, số thành viên ShopeeVIP đã vượt 15 triệu người, tăng 45%, khi dịch vụ này được triển khai trên toàn bộ các thị trường của Shopee tại châu Á và Brazil.

Ông Li nhận định tỷ lệ duy trì thành viên vẫn ở mức khoảng 80%, đồng thời các thành viên ShopeeVIP có mức độ tương tác cao hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Các nhà bán hàng và đối tác bên ngoài cũng tham gia hỗ trợ và đồng tài trợ các ưu đãi dành cho thành viên ShopeeVIP. Theo ông Li, điều này đã giúp cải thiện hiệu quả chương trình tại châu Á.

Song song đó, hoạt động tiếp thị liên kết cũng được cải thiện trong quý II. Các nhà sáng tạo nội dung tạo ra lượng khách hàng tiềm năng thông qua Facebook cao hơn 85%, trong khi Instagram Reels trở thành kênh phổ biến để thúc đẩy nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Nhìn về tương lai, ông Chris Feng, Chủ tịch Sea Limited cho rằng Shopee vẫn còn dư địa để tăng tỷ lệ doanh thu mà nền tảng thu được trên tổng giá trị giao dịch, với mức tăng không chỉ đến từ phí nền tảng mà còn từ quảng cáo, đồng thời thông qua việc giúp người bán hoạt động hiệu quả hơn và tăng khối lượng giao dịch.

"Với đà tăng trưởng vững chắc này, chúng tôi lạc quan rằng Shopee sẽ đạt cột mốc 1 tỷ USD EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) điều chỉnh trong cả năm", ông Li nói.

Dư nợ cho vay vượt 11 tỷ USD

Monee, mảng dịch vụ tài chính của Sea Group, cũng ghi nhận doanh thu quý II tăng 59% lên 1,4 tỷ USD , trong khi lợi nhuận hoạt động tăng gần 15% lên 279 triệu USD .

Theo tập đoàn, mức tăng trưởng này chủ yếu đến từ hoạt động cho vay tiêu dùng và cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Tính đến ngày 30/6, dư nợ cho vay tiêu dùng và SMEs đạt 11,1 tỷ USD , tăng 62,5% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, tỷ lệ nợ xấu vẫn được duy trì ở mức 1%, không thay đổi so với quý trước.

Dư nợ cho vay tại Monee tính đến cuối quý II là hơn 11 tỷ USD . Ảnh: Strait Times.

Theo thống kê, trong quý II, Monee có thêm khoảng 5,3 triệu khách hàng vay lần đầu, trong khi số người dùng tín dụng hoạt động tăng 34%, lên hơn 40 triệu người tính đến cuối tháng 6. Những khách hàng không sử dụng Shopee chiếm hơn 20% tổng danh mục SPayLater, thậm chí tỷ lệ này lên tới 35% tại một số thị trường.

"Hiện, chỉ một phần nhỏ người dùng trong hệ sinh thái của chúng tôi sử dụng các sản phẩm tài chính của Monee, trong khi mức độ thâm nhập tín dụng vẫn thấp tại các thị trường mà chúng tôi hoạt động", ông Li nói. Đây cũng là yếu tố giúp công ty đặt nhiều niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận dài hạn của Monee.

Một lĩnh vực khác cũng đạt các kết quả tăng trưởng đầy tích cực trong hệ sinh thái Sea Limited chính là game. Quý II năm nay, Garena ghi nhận bookings đạt 763,5 triệu USD , tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu tăng 33,5% lên 746,6 triệu USD .

Ông Li cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư thận trọng để phục vụ nhiều người dùng hơn và nâng cao chất lượng phục vụ, qua đó mở rộng nền tảng cho tăng trưởng có lợi nhuận trong tương lai.