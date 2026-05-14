Công ty mẹ Shopee lãi 'khủng'

Mới đây, Sea Group đã công bố kết quả kinh doanh quý I. Trong đó, Shopee hiện đóng góp chính vào chỉ số kinh doanh của công ty mẹ với doanh thu đạt 5 tỷ USD.

Trong quý I/2026, doanh thu của Sea Group, công ty mẹ Shopee, đạt 7,1 tỷ USD , tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 3,1 tỷ USD (+41%) và lợi nhuận ròng đạt 438,2 triệu USD (+7%) so với cùng kỳ năm trước, theo Business Times.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận công ty thu về lần đầu tiên đạt 1 tỷ USD ; trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 3 tháng, đạt 0,7 USD , tăng 3% so với quý I/2025.

Doanh thu Shopee vượt 5 tỷ USD một quý

Shopee tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của Sea Group. Cụ thể, doanh thu của nền tảng thương mại điện tử này đã tăng 45% lên 5 tỷ USD trong quý gần nhất. Tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) trong quý cũng tăng hơn 30% lên 37,3 tỷ USD .

Quý I, EBITDA điều chỉnh của Shopee đạt 223 triệu USD , giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chương trình khách hàng VIP theo mô hình thuê bao của Shopee ghi nhận mức tăng trưởng 40% so với quý trước, đạt hơn 10 triệu người đăng ký vào cuối tháng 3. Tỷ lệ duy trì người dùng của Shopee hiện ở khoảng 80% tại tất cả thị trường. Trong khi đó, các thành viên VIP đóng góp 30-40% mức tăng chi tiêu và chiếm khoảng 20% GMV của nền tảng.

Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang tạo tác động tích cực lên hoạt động của Shopee. Các công cụ tạo nội dung bằng AI giúp cải thiện 14% tỷ lệ chuyển đổi mua hàng trong quý I/2026.

CEO Sea, ông Forrest Li, cho biết công ty đang đi đúng hướng để hoàn thành mục tiêu năm 2026, bao gồm tăng GMV hàng năm lên khoảng 25% so với năm trước, đồng thời duy trì EBITDA điều chỉnh cả năm không thấp hơn năm ngoái, tính theo giá trị tuyệt đối bằng USD.

Không chỉ Shopee, Garena cũng ghi nhận quý kinh doanh tốt nhất kể từ năm 2021; với doanh thu tăng 41% lên 696,6 triệu USD . Doanh thu đặt trước (bookings) của Garena tăng 20% lên 931,4 triệu USD .

Ông nói thêm kết quả này được thúc đẩy bởi sức mạnh bền vững của trò chơi Free Fire và Arena Of Valor.

Monee tăng trưởng mạnh

Mảng dịch vụ tài chính Monee ghi nhận doanh thu tăng 58% lên 1,2 tỷ USD trong quý I. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng tín dụng tiêu dùng và cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng và SME của ứng dụng này đạt gần 10 tỷ USD , tăng 71% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu được duy trì ổn định theo quý ở mức 1,1%.

Trong 3 tháng đầu năm, Monee có thêm 4,9 triệu khách hàng vay lần đầu. Tổng số người dùng tín dụng đang hoạt động trên nền tảng vượt 38 triệu người vào cuối quý, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Forrest Li cho biết việc mở rộng sang nhiều nhóm khách hàng hơn, các trường hợp sử dụng ngoài Shopee và các thị trường mới như Brazil đang mở ra cơ hội tăng trưởng lớn hơn cho toàn bộ hệ sinh thái của Sea.

Brazil đã trở thành thị trường thứ 4 của Sea có dư nợ cho vay vượt 1 tỷ USD , tăng 250% so với quý I/2025. Sea kỳ vọng công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh tại quốc gia này khi thực hiện chiến lược mở rộng mạng lưới thu mua và dịch vụ giao hàng trong ngày của Shopee.

Theo CEO Chris Feng, động lực tăng trưởng tại Brazil đến từ chiến lược bản địa hóa, chẳng hạn như cung cấp hạn mức tín dụng linh hoạt dùng chung cho Shopee PayLater và các khoản vay tiền mặt cá nhân.

"Chúng tôi cũng đầu tư rất nhiều vào việc bản địa hóa nguồn dữ liệu, không chỉ từ Shopee mà còn từ các mạng lưới ngân hàng mở tại Brazil. ĐIều này giúp chúng tôi kiểm soát rủi ro tốt hơn", ông nói thêm.