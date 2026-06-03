Hạ giá hơn trăm triệu đồng 2 chiếc xe sang của bà Trương Mỹ Lan

Sau khi không có người tham gia trả giá ở phiên đấu giá trước, hai ôtô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan được rao bán lại với mức giá khởi điểm giảm tới 9%.

Ngày 3/6, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM thông báo giảm giá lần đầu đối với hai ôtô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan gồm xe BMW và Lexus sau khi phiên đấu giá trước đó không thành công.

Cụ thể, chiếc BMW sản xuất năm 2015 từng được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 966 triệu đồng. Do không có người tham gia trả giá, mức giá khởi điểm mới được giảm 9%, xuống còn 876 triệu đồng.

Tương tự, chiếc Lexus 5 chỗ màu đen, sản xuất năm 2013, trước đó có giá khởi điểm 767 triệu đồng. Sau khi giảm 9%, giá khởi điểm mới của tài sản này còn 698 triệu đồng.

Trước đó, ngày 22/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức đấu giá trực tuyến hai xe sang trên nhưng phiên đấu giá không thành do không có khách hàng đăng ký tham gia.

Trong thời gian tới, nhiều tài sản khác liên quan đến bà Trương Mỹ Lan sẽ tiếp tục được đưa ra đấu giá. Đáng chú ý, ngày 18/6, cơ quan chức năng dự kiến tổ chức đấu giá du thuyền The Reverie Saigon với giá khởi điểm 38,7 tỷ đồng . Người tham gia đấu giá phải đặt trước 7,7 tỷ đồng , tương đương 20% giá khởi điểm.

Bên cạnh đó, hai tàu cao cấp mang tên THALIA và ELECTRA cũng sẽ được đưa ra đấu giá trong đợt này. Cả hai đều có xuất xứ từ Ba Lan, được sản xuất năm 2017, với giá khởi điểm 3,8 tỷ đồng /chiếc. Mức tiền đặt trước đối với mỗi tài sản là 763 triệu đồng.

Trước đó, một chiếc Mercedes-Maybach đứng tên CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát đã được đấu giá thành công với mức giá hơn 16,6 tỷ đồng . Hai chiếc túi Hermès của bà Trương Mỹ Lan cũng đã tìm được chủ sở hữu mới với mức giá lần lượt 2,5 tỷ đồng và 11,6 tỷ đồng .