Ngân hàng SCB lần đầu xử lý tài sản thế chấp của bà Trương Mỹ Lan

Trong đợt đầu tiên, SCB công bố kế hoạch xử lý 8 mã tài sản, tương ứng 12 tài sản bảo đảm đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý để định giá, đấu giá theo quy định.



Ngày 16/3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB - mã chứng khoán: SCB) thông báo triển khai kế hoạch xử lý 8 mã tài sản theo phán quyết của Tòa án nhân dân TPHCM tại bản án hình sự sơ thẩm số 157/2024/HSST ngày 11/4/2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM theo bản án hình sự phúc thẩm số 1125/2024/HSPT ngày 3/12/2024.

SCB cho biết, thực hiện phán quyết của tòa án về việc giao khối tài sản bảo đảm của vụ án Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác theo bản án 157/2024/HS-ST, bản án 1125/2024/HS-PT cho SCB quản lý, xử lý theo hợp đồng thế chấp đã ký theo đúng quy định pháp luật.

Việc thực hiện phán quyết của tòa án có sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03), Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền. SCB đã từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết dưới sự hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát đặc biệt SCB và các cơ quan ban ngành, để sẵn sàng nguồn lực cho công tác xử lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đợt đầu tiên, SCB đã công bố kế hoạch xử lý 8 mã tài sản, tương ứng 12 tài sản bảo đảm đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục định giá, đấu giá theo quy định của pháp luật.



Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân trong một lần ra tòa. Ảnh: Tân Châu.

Danh mục tài sản gồm bất động sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, phương tiện vận tải và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa tiêu dùng bao gồm quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang (tương ứng khoảng 8.521 chi tiết sản phẩm) và các loại hàng tồn kho khác (tương ứng khoảng 370.859 chi tiết sản phẩm)...

SCB thông tin, để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho các bên, SCB triển khai theo 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, SCB lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu có năng lực chuyên môn. Đơn vị tư vấn này sẽ hỗ trợ SCB khảo sát, xây dựng bộ tiêu chí đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và giúp SCB lựa chọn được Nhà thầu xử lý tài sản bảo đảm có năng lực nhất.

Trong giai đoạn 2, SCB lựa chọn đơn vị xử lý tài sản bảo đảm là đơn vị có năng lực tổ chức định giá, đấu giá... đảm bảo triển khai đấu giá công khai minh bạch và theo đúng quy định pháp luật nhằm thu hồi tối đa giá trị tài sản bảo đảm để khắc phục thiệt hại của vụ án.

“Đây là một trong những dự án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm chỉ đạo kịp thời các biện pháp, giải pháp để thu hồi tài sản liên quan đến vụ án”, thông báo của SCB nêu.

Để triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo nêu trên, trong năm 2025 SCB đã bắt tay ngay vào việc rà soát, phân loại, triển khai thủ tục xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản... Đồng thời, triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để xác định quyền và trách nhiệm của SCB đối với việc được giao quản lý, xử lý 1.120 mã tài sản như bản án đã tuyên giao, khối lượng công việc triển khai rất nhiều, phức tạp và chưa từng có tiền lệ...