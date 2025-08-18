SCB lại sắp đóng cửa nhiều phòng giao dịch tại Hà Nội

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) có thông báo về việc được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận cho đóng cửa 4 phòng giao dịch tại Hà Nội kể từ ngày 23/8.

Kể từ đầu năm đến nay, SCB đã thông báo đóng cửa tổng cộng 18 phòng giao dịch. Ảnh: SCB.

Trong số 4 phòng giao dịch SCB dự kiến đóng cửa tại Hà Nội, có 3 phòng giao dịch nằm tại gần khu vực quận Cầu Giấy cũ, bao gồm Phòng giao dịch Nguyễn Thị Định (số 43 Nguyễn Thị Định, phường Yên Hòa); Phòng giao dịch Lạc Long Quân (số 113 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ) và Phòng giao dịch Mỹ Đình (số 24 - A1 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm).

Ngoài ra, phòng giao dịch còn lại bị đóng cửa đợt này thuộc phường Hai Bà Trưng là Phòng giao dịch 44 Ngô Thì Nhậm.

Thời gian chấm dứt hoạt động của 4 phòng giao dịch kể trên áp dụng từ ngày 23/8.

“Mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch của SCB”, phía ngân hàng thông báo.

Sau đợt đóng 4 phòng giao dịch này, SCB sẽ chỉ còn 50 phòng giao dịch tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, giảm mạnh 157 phòng giao dịch, tương đương 75% số lượng phòng giao dịch so với cuối năm 2022.

Chỉ riêng trong năm 2024, ngân hàng này đã chấm dứt hoạt động tới 95 phòng giao dịch. Số lượng phòng giao dịch bị đóng cửa trong năm 2025, tính đến giữa tháng 8 cũng là 18 phòng giao dịch.

Đi kèm với việc tinh gọn mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, SCB cũng mạnh tay cắt giảm nhân sự và thanh lý hàng loạt tài sản. Ngân hàng đã rao bán các loại xe ôtô chuyên dụng, ATM và nhiều tài sản khác nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động.

SCB được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022, sau khi nhiều chi nhánh, phòng giao dịch của nhà băng ghi nhận tình trạng người dân tới rút tiền đồng loạt.

Vào tháng 4 năm nay, NHNN cũng cho biết đã có dự thảo Tờ trình báo cáo Chính phủ và Bộ Chính trị về phương án cơ cấu lại SCB. Trước đó, cơ quan này cho biết có nhiều nhà đầu tư đề xuất tham gia cơ cấu lại nhà băng này.

Đến tháng 6, CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là một trong các đơn vị có tờ trình, đề xuất lộ trình 12 năm xử lý hậu quả tại SCB và hiện có sẵn nguồn tiền 2 tỷ USD .