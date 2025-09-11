Chốt thời hạn hoàn thiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng SCB

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trước ngày 15/9.

Chính phủ giao NHNN hoàn thiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng SCB trước ngày 15/9. Ảnh: SCB.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện hiệu quả phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, kiểm soát đặc biệt, hoàn thiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng SCB trước ngày 15/9.

Trước đó, NHNN đã tổ chức chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng yếu kém cho 4 ngân hàng thương mại lớn.

Trong đó, Vietcombank nhận CBBank, sau đó đổi tên thành Ngân hàng số VCBNeo. HDBank nhận DongABank, chuyển thành Ngân hàng số Vikki Bank. MB nhận chuyển giao Oceanbank, đổi tên thành Ngân hàng số MBV. Còn GPBank được chuyển giao về VPBank, hiện vẫn giữ nguyên thương hiệu GPBank. SCB đang trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư.

SCB được NHNN đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022. Hiện nhà băng này chỉ còn khoảng 50 phòng giao dịch tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, giảm mạnh 157 phòng giao dịch, tương đương 75% so với cuối năm 2022.

Chỉ riêng năm 2024, ngân hàng này đã chấm dứt hoạt động 95 phòng giao dịch. Số lượng phòng giao dịch bị đóng cửa trong năm 2025, tính đến giữa tháng 8 cũng là 18 điểm.

Đi kèm với việc tinh gọn mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, SCB cũng mạnh tay cắt giảm nhân sự và thanh lý hàng loạt tài sản. Ngân hàng đã rao bán các loại xe ôtô chuyên dụng, ATM và nhiều tài sản khác nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động.

Vào tháng 4 năm nay, NHNN cũng cho biết đã có dự thảo Tờ trình báo cáo Chính phủ và Bộ Chính trị về phương án cơ cấu lại SCB. Trước đó, cơ quan này cho biết có nhiều nhà đầu tư đề xuất tham gia cơ cấu lại nhà băng này.

Đến tháng 6, CTCP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là một trong các đơn vị có tờ trình, đề xuất lộ trình 12 năm xử lý hậu quả tại SCB và hiện có sẵn nguồn tiền 2 tỷ USD .