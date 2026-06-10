Tập đoàn Đan Mạch đề xuất phát triển pin lưu trữ điện tại Việt Nam

Đại diện CIP - tập đoàn năng lượng tái tạo của Đan Mạch đang quản lý khoảng 40 tỷ USD tài sản - đã đề xuất phát triển hệ thống pin lưu trữ điện tại Việt Nam.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tiếp ông Niels Holst, Thành viên HĐQT Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners - CIP (Đan Mạch). Ảnh: VGP/Phương Nguyên.

Tại buổi tiếp ông Niels Holst, Thành viên HĐQT Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) chiều 10/6, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết Việt Nam đang đứng trước nhu cầu năng lượng rất lớn để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Theo Phó thủ tướng thường trực, nhu cầu điện trong những năm tới được dự báo cao hơn đáng kể so với các tính toán trước đây trong điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Vì vậy, Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để rà soát, cập nhật các mục tiêu phát triển nguồn điện.

Đối với nguồn điện gió ngoài khơi, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 6-17 GW vào năm 2030. Đây được xem là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm triển khai dự án.

Tại cuộc gặp, ông Niels Holst khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của CIP trên toàn cầu. Hiện tập đoàn này quản lý các quỹ đầu tư hạ tầng xanh với tổng quy mô khoảng 40 tỷ USD , tập trung vào điện gió ngoài khơi, điện gió trên bờ và hệ thống pin lưu trữ điện.

Theo đại diện CIP, tập đoàn đã hợp tác với các doanh nghiệp trong nước từ cuối năm 2020 để nghiên cứu và phát triển các dự án điện gió gần bờ, điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Trong thời gian tới, doanh nghiệp này tiếp tục theo đuổi các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn theo quy hoạch.

Đáng chú ý, tại buổi gặp, Phó thủ tướng thường trực đã ghi nhận một số kiến nghị của CIP liên quan đến định hướng phát triển hệ thống pin lưu trữ điện và quy định chứng minh năng lực tài chính đối với mô hình quỹ đầu tư khi triển khai dự án tại Việt Nam.

Pin lưu trữ điện được xem là một trong những cấu phần quan trọng giúp nâng cao khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời, đồng thời hỗ trợ vận hành hệ thống điện ổn định hơn.

Phó thủ tướng thường trực cho biết Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 253/2025/QH15 nhằm lựa chọn các nhà đầu tư lớn, có kinh nghiệm, công nghệ và tiềm lực tài chính để phát triển điện gió ngoài khơi. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng khuyến khích đầu tư vào điện gió gần bờ, điện mặt trời và các hệ thống lưu trữ năng lượng.

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn ưu tiên các nhà đầu tư có khả năng triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả và cam kết gắn bó lâu dài. Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch để các doanh nghiệp quốc tế nghiên cứu và triển khai các dự án năng lượng tại Việt Nam.