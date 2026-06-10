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Kinh doanh

Elon Musk sắp tạo thêm kỷ lục mới với SpaceX

  • Thứ tư, 10/6/2026 19:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhu cầu đặt mua cổ phiếu IPO của SpaceX cao gấp 4 lần so với quy mô chào bán, lên tới hơn 250 tỷ USD, qua đó khẳng định sức hút "khổng lồ" của thương vụ lịch sử này.

SpaceX đã hút hơn 250 tỷ USD nhu cầu mua cổ phiếu trong đợt IPO diễn ra cuối tuần này. Ảnh minh họa: Reuters.

Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã thu hút hơn 250 tỷ USD nhu cầu đăng ký mua cổ phiếu trong đợt IPO sắp tới, theo các nguồn tin của Reuters. Con số này vượt xa mức 75 tỷ USD mà công ty dự kiến huy động, thậm chí gấp khoảng 3,5-4 lần quy mô chào bán, qua đó cho thấy sức hút đặc biệt lớn của thương vụ được kỳ vọng trở thành đợt IPO lớn nhất lịch sử.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy nhu cầu từ nhà đầu tư vẫn rất mạnh. Nhiều quỹ đầu tư dài hạn đã đặt những lệnh mua có quy mô rất lớn. Một nguồn tin cũng tiết lộ rằng Elon Musk đã trực tiếp tham gia một số cuộc họp trực tuyến với các nhà đầu tư tiềm năng.

SpaceX hiện vẫn trong quá trình roadshow trước thềm IPO. Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cùng Giám đốc Tài chính Bret Johnsen dự kiến tham dự buổi gặp mặt ngày 9/6 (giờ Mỹ) với khoảng 300 nhà đầu tư. Sự kiện sẽ do Morgan Stanley tổ chức và chủ trì bởi đồng Chủ tịch Dan Simkowitz.

Đáng chú ý, nhu cầu mua cổ phiếu vẫn có thể thay đổi trước khi giá IPO chính thức được công bố vào chiều 11/6. Các số liệu đăng ký hiện tại chỉ phản ánh ý định mua của nhà đầu tư và chưa phải là lượng cổ phiếu được phân bổ cuối cùng. Ngoài ra, nhiều tổ chức đầu tư lớn thường đặt lệnh vào giai đoạn cuối của quá trình IPO.

Đợt IPO của SpaceX diễn ra trong thời điểm thị trường tài chính toàn cầu đang có nhiều biến động. Vào cuối tuần trước, chỉ số chứng khoán Mỹ Nasdaq đã trải qua phiên giảm mạnh nhất trong hơn một năm. Trong khi đó, giá Bitcoin giảm thêm 2,8%, khiến đồng tiền số này hiện thấp hơn khoảng 37% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng 1.

Một số nhà phân tích cho rằng áp lực bán tháo trên thị trường gần đây có thể xuất phát từ việc các nhà đầu tư huy động tiền mặt để tham gia mua cổ phiếu SpaceX trong đợt IPO.

Trong tài liệu IPO và các buổi giới thiệu với nhà đầu tư, SpaceX nhấn mạnh vị thế độc nhất của mình trong ngành phóng tên lửa. Công ty cho biết trong 3 năm qua, phần lớn khối lượng hàng hóa được đưa lên quỹ đạo trên toàn cầu đều do các tên lửa của SpaceX thực hiện. Bên cạnh đó, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink hiện là một trong những mảng kinh doanh tăng trưởng nhanh nhất của tập đoàn.

Chưa dừng lại, SpaceX còn quảng bá về thị trường dành cho các giải pháp AI của hãng có thể đạt quy mô lên tới 23.000 tỷ USD. Công ty cho rằng mình là doanh nghiệp duy nhất có khả năng vượt qua những giới hạn của cơ sở hạ tầng trên mặt đất bằng cách xây dựng năng lực tính toán AI trong không gian.

Theo SpaceX, nhu cầu điện năng và năng lực tính toán tại Mỹ đang tăng chậm hơn Trung Quốc do các dự án hạ tầng quy mô lớn gặp nhiều rào cản. Công ty nhìn nhận vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách đưa các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng tính toán lên không gian thông qua các vụ phóng tên lửa của SpaceX.

Ngoài ra, bằng việc cắt giảm đáng kể chi phí tiếp cận không gian, SpaceX cho biết đã mở rộng "sứ mệnh của mình" nhằm giải quyết những thách thức cấp bách nhất của Trái Đất, bao gồm thu hẹp khoảng cách số bằng cách kết nối hơn 3 tỷ người chưa có Internet với mạng lưới thông tin và tri thức chung của nhân loại.

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Anh Nguyễn

SpaceX Bitcoin Elon Musk Tiền mã hóa Nasdaq IPO Elon Musk chào bán nhà đầu tư

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

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