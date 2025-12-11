Elon Musk sắp tung 'bom tấn' nghìn tỷ USD

Tỷ phú Elon Musk đang chuẩn bị cho thương vụ IPO "bom tấn" với SpaceX, với định giá có thể lên đến 1.500 tỷ USD. Khi startup này lên sàn, tài sản của Musk có thể bật tăng mạnh.

Elon Musk đang lên kế hoạch niêm yết SpaceX. Ảnh: Reuters.

Tờ Bloomberg đưa tin Elon Musk đang lên kế hoạch cho một trong những đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất lịch sử dành cho SpaceX.

Công ty hàng không vũ trụ của ông dự định huy động 30 tỷ USD vào năm tới, và thương vụ IPO có thể định giá SpaceX lên tới 1.500 tỷ USD . Hiện, SpaceX chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Dù vẫn là công ty tư nhân, SpaceX chưa từng gặp khó trong việc gây quỹ. Vì vậy, kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng có thể giúp dòng tiền chảy mạnh hơn vào công ty vốn đang theo đuổi các kế hoạch đầy tham vọng và "cực kỳ tốn kém" này.

Hiện nay, Elon Musk là người giàu nhất thế giới, và có thể sẽ giàu hơn nữa sau thương vụ IPO SpaceX, bởi ông đang sở hữu gần một nửa vốn tại công ty này.

Khi SpaceX trở thành công ty đại chúng, Musk cũng có thể dễ dàng vay tiền hơn bằng cách thế chấp cổ phần (tương tự như cách ông đã làm với cổ phiếu Tesla), từ đó tạo ra nguồn tiền mặt "không phải chịu thuế" cho các dự án khác nhau của mình.

Theo Bloomberg Billionaire Index, Elon Musk hiện có tài sản ròng khoảng 461 tỷ USD , chủ yếu nhờ cổ phiếu và quyền chọn Tesla. Trong trường hợp SpaceX được định giá 1.500 tỷ USD , tài sản của ông có thể tăng hơn gấp đôi.

SpaceX đang ở thời điểm bước ngoặt khi công ty gần như thống lĩnh thị trường phóng vệ tinh và đưa phi hành gia lên vũ trụ. Do đó, việc IPO cũng giúp các nhà đầu tư hiện tại hiện thực hóa lợi nhuận từ khoản đầu tư của họ.

Ngoài ra, hệ thống vệ tinh Starlink đã biến SpaceX thành một nhà cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu. Vì vậy, nguồn vốn mới sẽ giúp công ty hướng tới những mục tiêu tham vọng hơn.

SpaceX hiện thu hút sự tham gia của loạt nhà đầu tư lớn, bao gồm Alphabet (công ty mẹ của Google), Fidelity Investments, và các quỹ đầu tư mạo hiểm tên tuổi như Founders Fund, Sequoia Capital, Valor Equity Partners và Andreessen Horowitz.

Theo PitchBook, tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã huy động được 10 tỷ USD , thậm chí mỗi vòng gây quỹ đều nhận được sự quan tâm lớn đến từ nhiều nhà đầu tư.

Trong các bài đăng mới đây, Elon Musk tiết lộ không giống nhiều công ty vũ trụ khác, SpaceX có dòng tiền dương. Ông cho biết Starlink mang lại phần lớn doanh thu hiện tại. Đồng thời, công ty cũng có các hợp đồng trị giá nhiều tỷ USD với NASA, bao gồm nhiệm vụ tiếp tế Trạm Vũ trụ Quốc tế và đưa phi hành gia lên Mặt Trăng.

Tuy nhiên, giới đầu tư nhận định đợt IPO lần này có mặt trái và Musk nhận thức rõ điều này hơn ai hết, theo CNN. Việc lên sàn có thể khiến nhà đầu tư gây áp lực lên các kế hoạch dài hạn và sẽ tốn rất nhiều thời gian để tạo ra lợi nhuận.

Điều này cũng đồng nghĩa với sự giám sát lớn hơn từ công chúng và các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán (SEC), tổ chức mà Musk từng nhiều lần xung đột. Năm 2018, vị tỷ phú thậm chí đề xuất đưa Tesla tư nhân hóa trở lại, dù sau đó ông đã bác bỏ ý định.

Mặt khác, Elon Musk cũng thường xuyên xung đột với một số nhóm nhà đầu tư, bao gồm các nhà phân tích, giới bán khống, và các công ty tư vấn cổ đông. Gần đây, ông còn gọi các công ty nghiên cứu loại này là "những kẻ khủng bố doanh nghiệp".