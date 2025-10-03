Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Mức thù lao khủng của Elon Musk bị phản đối

  • Thứ sáu, 3/10/2025 17:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một nhóm cổ đông Tesla đã kêu gọi nhà đầu tư bỏ phiếu chống lại gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD dành cho Elon Musk tại đại hội cổ đông tháng 11.

Mức thù lao 1.000 tỷ USD của Elon Musk vấp phải sự phản đối. Ảnh: Reuters.

Trong thư gửi cổ đông Tesla, liên minh bao gồm Tổ chức Đầu tư SOC cùng một số thủ quỹ bang Nevada, New Mexico và Connecticut (Mỹ), kêu gọi phản đối việc tái bổ nhiệm các thành viên hội đồng quản trị Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia và Kathleen Wilson-Thompson, theo Reuters.

Nhóm cổ đông cho rằng hội đồng quản trị đã miệt mài theo đuổi mục tiêu giữ chân Elon Musk, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công việc quan trọng được thông qua tại đại hội thường niên trước đó.

Đồng thời, họ cũng chỉ ra tình trạng tài chính sa sút cũng như sự chậm trễ trong việc giám sát đối với ban điều hành.

Bất chấp việc Tesla vừa báo cáo lượng xe bán ra tăng kỷ lục trong quý, công ty vẫn đối mặt lo ngại việc hết hạn ưu đãi thuế xe điện (EV) của Mỹ có thể khiến làn sóng mua xe mới nhanh chóng chững lại.

Cụ thể, Tesla ghi nhận mức tăng doanh số bất ngờ trong quý III, khi hãng xe điện này nhiều khả năng hưởng lợi từ làn sóng người tiêu dùng tranh thủ khoản tín dụng 7.500 USD trước khi hết hạn vào ngày 30/9, theo ABC News.

Doanh số của hãng trong 3 tháng (tính đến hết tháng 9) đã tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này được xem như một tín hiệu tích cực sau 2 quý giảm mạnh.

Thời gian qua, nhiều khách hàng quay lưng vì CEO Elon Musk can dự vào việc chính trị, thậm chí còn biểu tình tại một số đại lý.

Tháng trước, HĐQT Tesla đã đề xuất gói thù lao lớn nhất trong lịch sử lên đến 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk, kèm theo các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng nhằm đáp ứng yêu cầu gia tăng quyền kiểm soát công ty của Musk.

Trong số các quan chức bang phản đối gói thù lao, Brad Lander - Kiểm soát viên Tài chính thành phố New York - luôn giữ thái độ phê bình mạnh mẽ đối với hội đồng quản trị Tesla và cách giám sát Musk.

Dù các quỹ hưu trí của thành phố không nằm trong nhóm cổ đông lớn nhất của Tesla, Lander và đội ngũ của ông thường tham gia các chiến dịch cải cách nhằm thúc đẩy tranh luận tại đại hội cổ đông.

Đáp lại bức thư phản đối, Tesla khẳng định trên mạng xã hội X rằng kế hoạch khuyến khích hiệu suất này gắn với thù lao của Musk có thể tạo ra giá trị “hàng nghìn tỷ USD” cho cổ đông.

Công ty cũng nhấn mạnh trong trường hợp Elon Musk không mang lại kết quả như kỳ vọng, vị CEO sẽ không nhận được bất cứ điều gì.

Cách tiêu tiền đặc biệt của người giàu thứ 2 thế giới

Tỷ phú Larry Ellison xây đế chế khổng lồ và nắm 41% cổ phần tại Oracle. Hiện ông là người giàu thứ 2 hành tinh chỉ sau CEO Tesla Elon Musk.

19:23 19/9/2025

Người giàu nhất hành tinh sắp nhận được 29 tỷ USD

Nhà sản xuất xe điện Tesla đã chấp thuận việc trao thưởng cho CEO Elon Musk 96 triệu cổ phiếu, nhằm giữ chân vị tỷ phú này tiếp tục lãnh đạo công ty.

18:54 4/8/2025

Elon Musk cảnh báo về tương lai của Tesla

Lợi nhuận lao dốc, doanh số sụt giảm, chính sách chống xe điện của chính quyền ông Trump khiến Tesla mất hàng tỷ USD doanh thu từ tín chỉ phát thải, đẩy hãng vào thời kỳ đầy bất ổn.

00:00 25/7/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Anh Nguyễn

CEO Elon Musk mức thù lao cổ đông Tesla Elon Musk thù lao Elon Musk doanh số xe

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

Đọc tiếp

Mua ban vang mieng sap bi danh thue hinh anh

Mua bán vàng miếng sắp bị đánh thuế

33 phút trước 18:35 3/10/2025

0

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã trình Quốc hội đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân với hoạt động mua bán vàng miếng, mà không áp dụng với vàng trang sức.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý