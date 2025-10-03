Mức thù lao khủng của Elon Musk bị phản đối

Một nhóm cổ đông Tesla đã kêu gọi nhà đầu tư bỏ phiếu chống lại gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD dành cho Elon Musk tại đại hội cổ đông tháng 11.

Mức thù lao 1.000 tỷ USD của Elon Musk vấp phải sự phản đối. Ảnh: Reuters.

Trong thư gửi cổ đông Tesla, liên minh bao gồm Tổ chức Đầu tư SOC cùng một số thủ quỹ bang Nevada, New Mexico và Connecticut (Mỹ), kêu gọi phản đối việc tái bổ nhiệm các thành viên hội đồng quản trị Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia và Kathleen Wilson-Thompson, theo Reuters.

Nhóm cổ đông cho rằng hội đồng quản trị đã miệt mài theo đuổi mục tiêu giữ chân Elon Musk, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công việc quan trọng được thông qua tại đại hội thường niên trước đó.

Đồng thời, họ cũng chỉ ra tình trạng tài chính sa sút cũng như sự chậm trễ trong việc giám sát đối với ban điều hành.

Bất chấp việc Tesla vừa báo cáo lượng xe bán ra tăng kỷ lục trong quý, công ty vẫn đối mặt lo ngại việc hết hạn ưu đãi thuế xe điện (EV) của Mỹ có thể khiến làn sóng mua xe mới nhanh chóng chững lại.

Cụ thể, Tesla ghi nhận mức tăng doanh số bất ngờ trong quý III, khi hãng xe điện này nhiều khả năng hưởng lợi từ làn sóng người tiêu dùng tranh thủ khoản tín dụng 7.500 USD trước khi hết hạn vào ngày 30/9, theo ABC News.

Doanh số của hãng trong 3 tháng (tính đến hết tháng 9) đã tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này được xem như một tín hiệu tích cực sau 2 quý giảm mạnh.

Thời gian qua, nhiều khách hàng quay lưng vì CEO Elon Musk can dự vào việc chính trị, thậm chí còn biểu tình tại một số đại lý.

Tháng trước, HĐQT Tesla đã đề xuất gói thù lao lớn nhất trong lịch sử lên đến 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk, kèm theo các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng nhằm đáp ứng yêu cầu gia tăng quyền kiểm soát công ty của Musk.

Trong số các quan chức bang phản đối gói thù lao, Brad Lander - Kiểm soát viên Tài chính thành phố New York - luôn giữ thái độ phê bình mạnh mẽ đối với hội đồng quản trị Tesla và cách giám sát Musk.

Dù các quỹ hưu trí của thành phố không nằm trong nhóm cổ đông lớn nhất của Tesla, Lander và đội ngũ của ông thường tham gia các chiến dịch cải cách nhằm thúc đẩy tranh luận tại đại hội cổ đông.

Đáp lại bức thư phản đối, Tesla khẳng định trên mạng xã hội X rằng kế hoạch khuyến khích hiệu suất này gắn với thù lao của Musk có thể tạo ra giá trị “hàng nghìn tỷ USD” cho cổ đông.

Công ty cũng nhấn mạnh trong trường hợp Elon Musk không mang lại kết quả như kỳ vọng, vị CEO sẽ không nhận được bất cứ điều gì.