Cách tiêu tiền đặc biệt của người giàu thứ 2 thế giới

Tỷ phú Larry Ellison xây đế chế khổng lồ và nắm 41% cổ phần tại Oracle. Hiện ông là người giàu thứ 2 hành tinh chỉ sau CEO Tesla Elon Musk.

Chủ tịch Oracle Larry Ellison nâng cúp America cùng các thành viên của Oracle Team USA sau khi giành chức vô địch chung cuộc tại cuộc đua du thuyền America's Cup lần thứ 34. Ảnh: Reuters

Tỷ phú Larry Ellison đã xây dựng khối tài sản khổng lồ trị giá 357 tỷ USD - lớn thứ hai thế giới theo Bảng xếp hạng của Forbes - nhờ giữ cổ phần Oracle trong gần 5 thập kỷ, vượt qua nhiều thăng trầm của thị trường. Đồng thời, ông cũng đã chi hàng tỷ USD cho hoạt động từ thiện, mua bất động sản thượng lưu, thể thao và đế chế truyền thông đang phát triển thần tốc của con trai.

Điều đặc biệt là Ellison chi tiêu mạnh tay nhưng rất ít khi bán cổ phần. Theo hồ sơ Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC), tính đến tháng 7, ông sở hữu 1,16 tỷ cổ phiếu Oracle, chiếm 41% tổng số cổ phần - con số vượt trội so với các tỷ phú công nghệ khác khi Elon Musk nắm chưa tới 20% Tesla, Mark Zuckerberg nắm 14% Meta, còn Jeff Bezos chỉ còn khoảng 8% cổ phần tại Amazon sau khi bán hơn 18 tỷ USD trong hai năm qua.

Tỷ phú Ellison từng bán cổ phiếu để thực hiện quyền chọn và nộp thuế, tổng cộng thu về 5,1 tỷ USD - chỉ là phần nhỏ so với khối tài sản hiện tại. Chương trình mua lại cổ phiếu của Oracle trong 15 năm qua đã giảm 36% số cổ phần lưu hành, giúp tỷ lệ sở hữu của Ellison tăng từ 23% lên 41% mà số lượng cổ phiếu ông nắm giữ gần như không đổi.

Song song với đó, Ellison tiếp tục chi hàng tỷ USD cho hoạt động mua bất động sản, thể thao và các bộ sưu tập cá nhân như giải quần vợt Indian Wells, hòn đảo nghỉ dưỡng Lanai ở Hawaii, bộ sưu tập máy bay chiến đấu cổ, siêu du thuyền và khu resort Eau Palm Beach tại Florida - nơi ông mua năm ngoái với giá 277 triệu USD .

Ông còn rót vốn vào các công ty tư nhân, đầu tư vào thương vụ mua lại Twitter của Elon Musk, đồng sáng lập giải đua thuyền toàn cầu SailGP và gần đây hỗ trợ Skydance Media - công ty của con trai - trong việc mua Paramount.

Để chi tiêu khủng mà vẫn duy trì cổ phần ở Oracle, tỷ phú Ellison chọn phương án vay nợ dựa trên cổ phiếu. Hồ sơ SEC cho thấy ông đã thế chấp 277 triệu cổ phiếu Oracle, trị giá hơn 82 tỷ USD , để đảm bảo các khoản vay cá nhân. Oracle cho phép ông vay nợ trên cổ phiếu với điều kiện chỉ dùng cho các dự án cá nhân, không gây rủi ro đáng kể cho cổ đông.

Chiến lược “giữ cổ phần - vay nợ” của Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ Oracle trái ngược với CEO Safra Catz, người đã bán dần quyền chọn mua cổ phiếu và duy trì tỷ lệ sở hữu ở mức thấp.

Các chuyên gia tài chính nhấn mạnh rằng không có công thức chuẩn để quản lý khối cổ phần khổng lồ. Solenn Séguillon, Giám đốc bộ phận công nghệ tại J.P. Morgan Private Bank, nhận xét: “Mỗi người có mức độ chịu rủi ro khác nhau. Nhiều CEO muốn giữ cổ phần lâu dài để tăng tài sản, đồng thời vay tiền dựa trên cổ phiếu để đầu tư vào các công ty khác hoặc đa dạng hóa danh mục”.

Mặc dù nhiều người coi việc thế chấp cổ phiếu là rủi ro, nếu được sử dụng hợp lý, các khoản vay này có thể trở thành công cụ để đa dạng hóa đầu tư. Khi cấp các khoản vay lớn cho các tỷ phú và nhà sáng lập, các ngân hàng tư nhân thường đánh giá toàn bộ tài sản của khách hàng, bao gồm bất động sản, tác phẩm nghệ thuật và cả siêu du thuyền.