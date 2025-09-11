Vị trí người giàu nhất hành tinh đổi chủ

Larry Ellison trở thành người giàu nhất hành tinh sau khi Oracle công bố kết quả kinh doanh quý gần nhất vượt kỳ vọng vào tối 9/9 (giờ địa phương).

Tỷ phú Elon Musk bị soán ngôi người giàu nhất hành tinh. Ảnh: Reuters.

Theo Bloomberg Billionaires Index, số liệu vào lúc 10h10 (giờ New York) cho thấy vị tỷ phú 81 tuổi Larry Ellison đã bỏ túi thêm 101 tỷ USD .

Khoản gia tăng này đã nâng tổng tài sản của ông lên 393 tỷ USD , vượt qua Elon Musk, CEO Tesla, người sở hữu 385 tỷ USD tại cùng thời điểm, để trở thành người giàu nhất hành tinh. Đây là mức tăng giá trị tài sản trong một ngày lớn nhất từng được ghi nhận bởi Bloomberg Billionaires Index.

Theo báo cáo tài chính quý gần nhất mới công bố, doanh thu quý vừa qua (kết thúc ngày 31/8) của Oracle đã bật tăng 12% lên 14,9 tỷ USD . Lợi nhuận ròng gần như đi ngang ở mức 2,93 tỷ USD .

Sau thông tin kinh doanh tích cực, cổ phiếu Oracle đã bật tăng 27% trong phiên giao dịch ngoài giờ nhờ vào triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ thông qua các hợp đồng điện toán đám mây mới.

Trong quý, OpenAI thông báo đã ký thỏa thuận với Oracle để phát triển công suất trung tâm dữ liệu 4,5 GW tại Mỹ, theo CNBC.

Vị tỷ phú 81 tuổi Larry Ellison vươn lên vị trí người giàu nhất hành tinh. Ảnh: Bloomberg.

Cùng với các nhà cung cấp đám mây lớn như Microsoft, Oracle là một trong những bên hưởng lợi nhiều nhất từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên hoạt động hạ tầng đám mây và quyền tiếp cận chip xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia, vốn cần thiết cho các khối lượng công việc AI khổng lồ.

CEO Oracle, bà Safra Catz, cho biết công ty đã ký 4 hợp đồng trị giá hàng tỷ USD với 3 khách hàng khác nhau trong quý. Công ty cũng tiết lộ các mô hình Gemini AI của Google sẽ được triển khai trên hạ tầng đám mây Oracle.

Trong báo cáo, Larry Ellison nhấn mạnh vào tháng 10, công ty sẽ ra mắt dịch vụ Oracle AI Database, cho phép chạy các mô hình AI của OpenAI và những công ty khác trực tiếp trên dữ liệu khách hàng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Oracle.

Động thái này giúp tăng cường tích hợp sản phẩm của Oracle với OpenAI. Tháng 8 vừa qua, Oracle cũng thông báo đã đưa mô hình AI GPT-5 mới của OpenAI vào các ứng dụng đám mây của tập đoàn.

Trong quý gần nhất, Oracle ghi nhận 3,3 tỷ USD doanh thu từ hạ tầng đám mây, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý tài chính trước đó, tốc độ tăng trưởng cũng đạt con số ấn tượng 52%.

Dự kiến, Oracle sẽ đạt 18 tỷ USD doanh thu hạ tầng đám mây trong năm tài chính 2026, tương đương mức tăng 77% so với khoảng 10 tỷ USD trong năm tài chính 2025.

Công ty kỳ vọng con số này sẽ tiếp tục đạt 32 tỷ, 73 tỷ, 114 tỷ và 144 tỷ USD trong 4 năm tiếp theo. Với quý tài chính thứ 2 của niên độ này (từ 1/9 đến 30/11), Oracle đưa ra dự báo mức tăng trưởng doanh thu vào khoảng 14-16%.

Ông Larry Ellison, 81 tuổi, đồng sáng lập Oracle và hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ, có phần lớn tài sản gắn liền với công ty phần mềm cơ sở dữ liệu này.

Cổ phiếu Oracle đã tăng 45% từ đầu năm tính đến chốt phiên 8/9 (giờ địa phương), đã bứt phá 41% trong phiên giao dịch 9/9 sau khi công ty công bố đưa ra triển vọng mạnh mẽ cho mảng hạ tầng đám mây.

Ngược lại, cổ phiếu Tesla đã giảm 13% từ đầu năm đến nay. HĐQT nhà sản xuất xe điện mới đây đã đề xuất một gói thù lao khổng lồ cho CEO Elon Musk nếu ông đạt được các mục tiêu đầy tham vọng. Điều này có thể biến ông trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới.