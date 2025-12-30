Shopee và TikTok Shop quá khác biệt

Shopee và TikTok Shop tiếp tục dẫn dắt thị trường khi khoảng cách thị phần ngày càng thu hẹp. Riêng 2 sàn này hiện chiếm đến 98% thị phần doanh số thương mại điện tử tại Việt Nam.

Hai nền tảng Shopee và TikTok Shop dẫn đầu về quy mô doanh thu bán hàng tại Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Theo báo cáo mới đây của công ty nghiên cứu Q&Me, 2 sàn thương mại điện tử (TMĐT) Shopee và TikTok Shop đang đóng vai trò dẫn dắt đà tăng trưởng của thị trường mua sắm trực tuyến tại Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam nổi lên như một trong những trung tâm TMĐT năng động nhất Đông Nam Á, người tiêu dùng ngày càng chuyển dịch mạnh mẽ hành vi mua sắm sang các kênh số.

Cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc Shopee và TikTok Shop liên tục gia tăng nỗ lực thu hút người dùng, hỗ trợ nhà bán và mở rộng quy mô giao dịch.

Về hiệu quả doanh số, thị trường TMĐT Việt Nam hiện vẫn do Shopee và TikTok Shop chi phối và khoảng cách giữa 2 nền tảng này đang dần thu hẹp. Ngược lại, Lazada và Tiki tiếp tục gặp khó trong việc duy trì sức cạnh tranh.

Xét theo doanh thu hàng tháng, cả Shopee và TikTok Shop đều ghi nhận xu hướng tăng kể từ đầu quý III, trùng với giai đoạn cao điểm triển khai các chương trình kích cầu mua sắm cuối năm và các sự kiện sinh nhật sàn.

Đáng chú ý, thị phần của Shopee đang chịu áp lực rõ rệt từ TikTok Shop. Tính đến tháng 11, TikTok Shop chiếm 46% thị phần doanh thu, mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi thị phần của Shopee thu hẹp còn 52%.

So sánh giá bán trung bình cho thấy Shopee và TikTok Shop đều duy trì mức giá thấp hơn đáng kể so với các nền tảng mua sắm trực tuyến khác. Chênh lệch giá giữa 2 sàn không lớn. Dù vậy, giá bán trung bình trên TikTok Shop (123.000 đồng/sản phẩm) vẫn nhỉnh hơn Shopee (114.000 đồng/sản phẩm).

GIÁ BÁN TRUNG BÌNH TRÊN CÁC SÀN TMĐT Nguồn: Q&Me. Nhãn T1/2025 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Shopee đồng/sản phẩm 97000 101000 99000 97000 96000 95000 99000 101000 104000 113000 114000 TikTok Shop

118000 117000 115000 115000 114000 114000 108000 105000 113000 114000 123000 Lazada

157000 148000 172000 156000 158000 169000 139000 162000 197000 205000 297000 Tiki

323000 317000 291000 267000 259000 263000 236000 234000 229000 228000 237000

Dù cùng theo đuổi chiến lược giá thấp, Shopee sở hữu dải giá rộng hơn, bao phủ từ các sản phẩm giá rẻ đến những mặt hàng có mức giá cao hơn. Trong khi đó, TikTok Shop tập trung mạnh vào các sản phẩm giá thấp, mang tính mua sắm bốc đồng, phù hợp với hành vi tiêu dùng được kích hoạt bởi nội dung video ngắn.

Xét theo ngành hàng, TikTok Shop tạo ra tỷ trọng doanh số lớn hơn từ lĩnh vực Thời trang, trong khi doanh số của Shopee được phân bổ trên nhiều ngành hàng hơn, bao gồm Nhà cửa và Đời sống, Thời trang, Làm đẹp và Công nghệ thông tin.

Ở nhóm ngành bán chạy, cả 2 nền tảng đều ghi nhận nhu cầu mua sắm trực tuyến mạnh mẽ đối với ngành Làm đẹp. Tỷ trọng đóng góp từ Thời trang và Thực phẩm & Đồ uống cao của TikTok Shop là những mảng hiếm hoi có trọng số lớn hơn Shopee.

Về loại hình gian hàng, Shopee có tỷ lệ gian hàng Mall (chính hãng) cao hơn, chiếm 39%, trong khi con số này tại TikTok Shop là 34%. Đây đều là các cửa hàng chính hãng do thương hiệu trực tiếp vận hành, yếu tố góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng và mức độ hiện diện thương hiệu trên nền tảng.

Nhìn chung, Q&Me cho biết Shopee và TikTok Shop đang thống lĩnh thị trường TMĐT Việt Nam với khoảng cách hiệu quả hoạt động tiếp tục thu hẹp trong bối cảnh Lazada và Tiki ngày càng suy giảm sức cạnh tranh.

Cả 2 nền tảng đều dựa mạnh vào chiến lược giá thấp, duy trì mức giá bán trung bình thấp hơn đáng kể so với các sàn khác, qua đó củng cố vị thế là điểm đến mua sắm tiết kiệm. Shopee nổi bật với dải giá rộng và cơ cấu ngành hàng cân bằng, trong khi TikTok thể hiện lợi thế ở các ngành Thời trang và Thực phẩm và Đồ uống, tận dụng tốt mô hình thương mại xã hội dựa trên nội dung video ngắn.