Công ty khởi nghiệp đầu tiên trên thế giới được định giá 500 tỷ USD

Vượt qua SpaceX của tỷ phú Elon Musk, OpenAI, công ty sở hữu phần mềm ChatGPT, đã trở thành công ty khởi nghiệp lớn nhất thế giới với mức định giá 500 tỷ USD.

OpenAI, công ty sở hữu phần mềm ChatGPT, đã vượt qua SpaceX của tỷ phú Elon Musk để trở thành công ty khởi nghiệp lớn nhất thế giới với mức định giá 500 tỷ USD .

OpenAI đã hoàn tất một thỏa thuận huy động vốn trị giá tổng cộng 6,6 tỷ USD từ một nhóm nhà đầu tư như Thrive Capital, SoftBank Group Corp., Dragoneer Investment Group, MGX của Abu Dhabi và T. Rowe Price.

Với mức giá này, giá trị thị trường quy đổi từ tổng số cổ phiếu của công ty đã chạm 500 tỷ USD , vượt xa mức 300 tỷ USD trước đó trong vòng gọi vốn do SoftBank dẫn đầu vào đầu năm nay.

Thỏa thuận bán cổ phiếu cũng đưa mức định giá OpenAI vượt qua mốc 400 tỷ USD của SpaceX trước đây.

OpenAI là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập năm 2015 với sứ mệnh ban đầu là phát triển AI phục vụ “lợi ích cao nhất của nhân loại”.

Tuy nhiên, sau khi hợp tác với Microsoft năm 2019, công ty đã chuyển hướng mạnh mẽ sang thương mại hóa.

Sự quan tâm của các tập đoàn công nghệ lớn đã góp phần biến OpenAI trở thành công ty khởi nghiệp lớn nhất thế giới. Nó trùng với thời điểm Microsoft và OpenAI ký một thỏa thuận không ràng buộc mới, cho phép OpenAI tiến hành tái cấu trúc thành một công ty bình thường, tức là hoạt động vì lợi nhuận.

Sự tăng trưởng nhanh chóng của OpenAI đến từ sự bùng nổ đầu tư tập trung vào những công ty dẫn đầu về AI. Dù chưa tạo ra lợi nhuận, OpenAI đang trung tâm của “cơn bùng nổ hạ tầng AI”.

Mới đây, công ty đã ký hợp đồng với Oracle và SK Hynix để hỗ trợ dự án trung tâm dữ liệu AI Stargate quy mô lớn, có trị giá 500 tỷ USD .

OpenAI cùng với Oracle và SoftBank cũng đã công bố kế hoạch xây dựng năm trung tâm dữ liệu AI mới tại Mỹ, một phần của siêu dự án Stargate đầy tham vọng.

OpenAI dự kiến nhận được khoản đầu tư tới 100 tỷ USD từ tập đoàn sản xuất chip Nvidia, củng cố vị thế là những công ty lớn dẫn đầu trong cuộc đua xây dựng các hệ thống AI có thể biến đổi nền kinh tế và xã hội.

Động thái này sẽ cho phép OpenAI mở rộng hệ thống trung tâm dữ liệu cần thiết để vận hành ChatGPT, ứng dụng vốn đã đạt 700 triệu người dùng toàn cầu hàng tuần vào tháng 8/2025.

Mới đây nhất, tập đoàn sản xuất chip AMD ngày 6/10 cho biết sẽ cung cấp chip AI cho OpenAI theo một thỏa thuận kéo dài nhiều năm, dự kiến mang lại hàng chục tỷ USD doanh thu hàng năm và cho phép nhà sáng tạo ChatGPT có quyền mua khoảng 10% cổ phần nhà sản xuất chip này.

AMD cho biết OpenAI sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu công suất 1 GW, sử dụng chip MI450 sắp ra mắt của mình vào đầu năm sau và sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu vào thời điểm đó.

Về lâu dài, OpenAI phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các đối thủ như Google và Anthropic, những công ty cũng đang huy động vốn với tốc độ chóng mặt.

Để ứng phó, OpenAI đã bắt tay vào một loạt sản phẩm công nghệ mới, trong đó có hai mô hình AI mở, miễn phí, có thể mô phỏng quá trình suy luận của con người.

Vài tháng trước, DeepSeek của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý toàn cầu với phần mềm nguồn mở của riêng mình.

OpenAI tỏ ra không kém cạnh khi phát hành mô hình GPT-5 mạnh nhất vào tháng 8/2025, nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong một lĩnh vực ngày càng cạnh tranh.