Vinaconex chi hơn 1.200 tỷ mua một công ty nắm loạt 'đất vàng' Hà Nội

Vinaconex đã hoàn tất thương vụ mua 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen với giá hơn 1.200 tỷ đồng từ SCIC, chính thức đưa doanh nghiệp này về làm công ty con.

Viwaseen đã trở thành công ty con của Vinaconex. Ảnh: Viwaseen.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HoSE: VCG) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc mua lại vốn tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen).

Cụ thể, ngày 4/12/2025, HĐQT Vinaconex đã ban hành quyết định về việc mua 98,16% vốn điều lệ của Viwaseen. Đến ngày 30/12/2025, doanh nghiệp hoàn tất giao dịch, chính thức nắm giữ 98,16% vốn điều lệ và trở thành công ty mẹ của Viwaseen.

Thương vụ được thực hiện sau khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông báo đấu giá trọn lô số cổ phần nêu trên vào cuối tháng 10/2025. Giá khởi điểm SCIC đưa ra là hơn 1.231 tỷ đồng , tương đương 21.620 đồng/cổ phiếu. Vinaconex là nhà đầu tư tham gia và ôm trọn lô cổ phần này.

Cùng với sự thay đổi về cơ cấu sở hữu, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Viwaseen, thay ông Ngô Văn Dũng, kể từ ngày 8/12/2025.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang hiện là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Vinaconex. Ngoài vai trò điều hành tại công ty mẹ, bà Trang còn đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Vinaconex như Thành viên Ban kiểm soát CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2; Trưởng ban kiểm soát CTCP Viwaco; Trưởng ban kiểm soát CTCP Bách Thiên Lộc; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vinaconex Capital One...

Viwaseen được thành lập từ năm 1975, tiền thân là Công ty Xây dựng Cấp thoát nước, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp, cấp thoát nước và đầu tư bất động sản.

Về kết quả kinh doanh, trong giai đoạn 2015-2019, doanh thu của Viwaseen dao động trong khoảng 1.120- 1.960 tỷ đồng /năm. Tuy nhiên, trong hai năm 2020 và 2021, doanh thu giảm xuống dưới 1.000 tỷ đồng do tác động của dịch Covid-19 khiến nhiều công trình trọng điểm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến sản lượng.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, giai đoạn 2022-2023, doanh thu Viwaseen phục hồi và vượt mốc 1.100 tỷ đồng . Dù vậy, đến năm 2024, doanh nghiệp không duy trì được đà tăng trưởng khi doanh thu giảm về mức 882 tỷ đồng . Trong 9 tháng đầu năm 2025, Viwaseen ghi nhận hơn 666 tỷ đồng doanh thu, song lợi nhuận khá khiêm tốn, chỉ hơn 16,8 tỷ đồng .

Dù kết quả kinh doanh chưa thực sự nổi bật, Viwaseen vẫn sở hữu những quỹ đất được xem là "át chủ bài", yếu tố quan trọng khiến Vinaconex quyết định thâu tóm doanh nghiệp này. Hiện Viwaseen đang trực tiếp quản lý 7 lô đất có vị trí thuận lợi tại Hà Nội và Hải Phòng, với tổng diện tích lên tới hàng chục nghìn m2.

Tại Hà Nội, danh mục đất đai của Viwaseen gồm khu đất rộng 10.271 m2 tại xã Ngọc Hồi, khu đất 8.209 m2 tại số 48 Tố Hữu và đặc biệt là khu đất rộng 12.556 m2 tại số 56-58 ngõ 85 Hà Đình. Đáng chú ý, doanh nghiệp còn sở hữu lô đất "vàng" rộng 1.282 m2 tại số 52 Quốc Tử Giám. Tại Hải Phòng, Viwaseen đang quản lý khu dân cư Vọng Hải có diện tích hơn 1,9 ha, cùng một số lô đất công nghiệp tại khu vực Đình Vũ.