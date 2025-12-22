Doanh nghiệp Việt thâu tóm chuỗi Pierre Cardin ở Canada, Thái Lan

Emall Việt Nam liên tiếp công bố việc tiếp quản quyền sở hữu và vận hành hệ thống kinh doanh của thương hiệu Pierre Cardin tại 2 thị trường quốc tế là Thái Lan và Canada.

Hệ thống Pierre Cardin tại Việt Nam có hơn 100 cửa hàng do Emall vận hành. Ảnh: Emall.

Emall Việt Nam, doanh nghiệp đang vận hành các cửa hàng giày Pierre Cardin trong nước, vừa hoàn tất thương vụ thâu tóm hệ thống Pierre Cardin Shoes tại Canada, bao gồm quyền sở hữu thương hiệu, tài sản, hệ thống phân phối và nhân sự. Giá trị thương vụ không được các bên công bố.

Theo đại diện Emall, thương vụ tại Canada chính thức khép lại quá trình theo đuổi kéo dài gần 9 năm, sau khi doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Hệ thống Pierre Cardin Shoes tại Canada dự kiến được Emall tiếp quản và triển khai hoạt động từ năm 2026.

Động thái này diễn ra sau khi Emall hoàn tất thành công thương vụ thâu tóm hệ thống 28 cửa hàng Pierre Cardin Shoes tại Thái Lan có lịch sử 37 năm hình thành và phát triển.

Đại diện Emal cho biết việc tiếp nhận quyền khai thác Pierre Cardin tại Canada không đơn thuần là mở rộng thị trường, mà là bước tiếp theo trong lộ trình xây dựng hiện diện dài hạn của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị cao toàn cầu của ngành bán lẻ - một trong những ngành có mức thặng dư giá trị cao nhất.

"Chúng tôi xác định chiến lược quốc tế hóa là quá trình đầu tư có chiều sâu, dựa trên năng lực vận hành, sự thấu hiểu thị trường và cam kết đồng hành lâu dài cùng đối tác. Đây là một bước đi tiếp nối, được chuẩn bị kỹ lưỡng sau thương vụ tại Thái Lan", ông Phạm Minh Thắng, đại diện ban lãnh đạo Emall chia sẻ.

Emall Việt Nam hiện là đơn vị sở hữu mạng lưới 100 cửa hàng giày Pierre Cardin và thương hiệu Oscar Fashion tại Việt Nam.

Doanh nghiệp này là đối tác được Pierre Cardin Paris ủy quyền sản xuất và phát triển thị trường khu vực trong hơn một thập kỷ qua. Các sản phẩm giày Pierre Cardin sản xuất tại Việt Nam hiện đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường như Pháp, Ấn Độ, Mexico, Brazil và Thái Lan.

Trong khi đó, Pierre Cardin là thương hiệu thời trang Pháp được sáng lập từ năm 1950, nổi tiếng toàn cầu với chiến lược cấp phép thương hiệu (licensing) tại nhiều quốc gia.

Riêng mảng giày da, Pierre Cardin phát triển thông qua các đối tác địa phương có năng lực sản xuất và phân phối, nhằm thích ứng với từng thị trường. Tại châu Á, thương hiệu này gắn liền với phân khúc giày công sở, chú trọng thiết kế cổ điển, tính ứng dụng cao.