Trung Nguyên 'thâu tóm' loạt mặt bằng từng thuộc chuỗi cà phê Thái Lan

Sau khi Café Amazon âm thầm rút khỏi thị trường Việt Nam, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã "thần tốc" tiếp nhận loạt mặt bằng, dự kiến khai trương từ cuối năm nay đến đầu năm 2026.

Cửa hàng mới mang biển hiệu Trung Nguyên E-Coffee ở góc ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Văn Thủ (quận 1 cũ, TP.HCM). Ảnh: Thảo Liên.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, một mặt bằng ngay góc ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Văn Thủ (quận 1 cũ, TP.HCM) đã được Tập đoàn Trung Nguyên Legend hoàn tất cải tạo và sắp sửa khai trương. Nơi đây từng là quán Café Amazon, nhưng sắp tới sẽ là điểm bán mang thương hiệu Trung Nguyên E-Coffee.

Gần đó, một cửa hàng trên đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1 cũ) cũng đang được thương hiệu này sửa chữa, thi công.

Tập đoàn Trung Nguyên Legend xác nhận không chỉ hai vị trí này mà còn 4 mặt bằng nữa từng thuộc Café Amazon trên đường Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Tri Phương (quận 10 cũ), Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp cũ) và Cộng Hòa (quận Tân Bình cũ) đã được doanh nghiệp tiếp nhận.

Hai địa điểm ở Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Kiệm sẽ phát triển theo mô hình Thế giớ Cà phê Trung Nguyên Legend, dự kiến khai trương vào tháng 1/2026. Trong khi đó, 4 mặt bằng còn lại được vận hành theo mô hình Trung Nguyên E-Coffee, khai trương đồng loạt ngày 24/12. Trong số này, một cửa hàng đã mở bán từ tháng 11.

Nhóm 4 mặt bằng theo mô hình E-Coffee này được Trung Nguyên định vị như các "cửa hàng mẫu", vận hành theo mô hình “thế giới cà phê thu nhỏ”, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về sản phẩm và trải nghiệm.

Tập đoàn cho biết những cửa hàng này làm cơ sở đối chứng cho các đối tác nhượng quyền nhằm hiện thực hóa mục tiêu 3.000 cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee trên toàn quốc.

Cửa hàng của Café Amazon trên đường Phạm Ngọc Thạch đã tháo bảng hiệu, hiện được Trung Nguyên Legend cải tạo. Ảnh: Thảo Liên.

Trước thương vụ tiếp nhận loạt vị trí đẹp từ chuỗi cà phê lớn nhất Thái Lan, Trung Nguyên Legend đã liên tục khai trương tại những mặt bằng đắc địa như Nguyễn Văn Chiêm, Alexandre de Rhodes, Nguyễn Du, Pasteur, Đồng Khởi (quận 1 cũ), Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình cũ) và trong các nhà ga T1, T3 của sân bay Tân Sơn Nhất.

Nước đi này cho thấy doanh nghiệp đang đang tăng tốc mở rộng mạng lưới, củng cố sự hiện diện tại sân nhà. Không chỉ tại Việt Nam, Trung Nguyên Legend cũng hoạt động mạnh tại Mỹ và Trung Quốc. Hiện, hệ thống đã vượt 1.000 cửa hàng tính chung ở cả 3 thị trường.

Riêng Trung Quốc, gần 30 cửa hàng đặt ở các khu vực sầm uất thuộc Thượng Hải, Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Tây. Tại Mỹ, doanh nghiệp đã hiện diện ở 9 địa điểm tại San Jose, Los Angeles, Long Beach, Carrollton, Portland, Houston và Philadelphia.

Thời gian tới, Trung Nguyên Legend dự kiến khai trương các cửa hàng đầu tiên tại Melbourne (Australia) theo mô hình Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee, đồng thời có kế hoạch mở rộng sang Canada và thâm nhập các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Dubai, Pháp và nhiều quốc gia châu Á, châu Âu.

Tập đoàn cũng có kế hoạch tăng nhanh số lượng điểm bán, hướng tới 130 cửa hàng ở Trung Quốc và 100 cửa hàng tại Mỹ.

Còn với Café Amazon, Inside Retail Asia cho biết chuỗi cà phê Thái Lan đã ngừng hoạt động tại Việt Nam kể từ ngày 18/11 sau 5 năm. Động thái này diễn ra sau khi Công ty TNHH Khách sạn Central Plaza (Centel) rút khỏi liên doanh Café Amazon tại Việt Nam vào tháng 10.

Những năm gần đây, chuỗi đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra quốc tế với hơn 300 cửa hàng tại Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Trung Quốc, Oman và Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình vươn ra toàn cầu cũng bộc lộ không ít thách thức khi thương hiệu phải cạnh tranh với các chuỗi cà phê nội địa và quốc tế, thích ứng khẩu vị, quy định và chi phí vận hành ở từng quốc gia.

Tại Thái Lan, Café Amazon vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Năm 2024, hãng bán ra gần 300 triệu ly cà phê và mở thêm gần 300 cửa hàng mới, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường cà phê bán lẻ trong nước.