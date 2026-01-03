Bảo Tín Mạnh Hải: Mỗi khách được mua 1 sản phẩm vàng 0,1 chỉ từ 4/1

Từ ngày 4/1, Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh chính sách đặt hàng đối với sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ, nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận sản phẩm cho đông đảo khách hàng.

Sản phẩm Vàng Tiểu Kim Cát 24K 0,1 chỉ đang được Bảo Tín Mạnh Hải bán với giá 1,55 triệu đồng/sản phẩm. Ảnh: BTMH.

CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải vừa gửi thông báo tới khách hàng về việc điều chỉnh chính sách đặt hàng đối với sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ.

Theo đó, kể từ ngày mai (4/1), mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 1 sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ mỗi ngày. Trường hợp khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều hơn, doanh nghiệp sẽ giao trước 1 sản phẩm, phần còn lại sẽ được trả sau trong vòng 90 ngày.

Doanh nghiệp cho biết chính sách mới sẽ được triển khai ở toàn bộ hệ thống cửa hàng trên cả nước.

Đồng thời, một số khu vực sẽ giới hạn số lượng bán ra mỗi ngày. Cụ thể, các cửa hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng được phân bổ tối đa 70 sản phẩm/ngày. Riêng cửa hàng tại địa chỉ 608 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ (quận 3 cũ), TP.HCM có hạn mức cao hơn, tối đa 300 sản phẩm/ngày.

Phía Bảo Tín Mạnh Hải lý giải việc điều chỉnh chính sách đặt hàng nhằm phân bổ nguồn cung hợp lý, hạn chế tình trạng mua gom, đồng thời tạo điều kiện để nhiều khách hàng cá nhân có thể tiếp cận sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ đang được ưa chuộng trên thị trường.

Trước đó, từ ngày 1/1, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức mở bán bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng, trong đó có sản phẩm Tiểu Kim Cát bản vị 0,1 chỉ. Theo doanh nghiệp, chương trình bán hàng sẽ được triển khai trong giai đoạn ngày 1-15/1.

Ở thông báo trước đó, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết sẽ cung ứng tối đa 1.000 sản phẩm/ngày trên toàn hệ thống, với hạn mức phục vụ không quá 70 sản phẩm/ngày tại mỗi cửa hàng. Từ sau ngày 15/1, doanh nghiệp sẽ tăng sản lượng sản xuất nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Thực tế trong thời gian mở bán cho thấy sức hút lớn của sản phẩm khi nhiều cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận cảnh người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ mua. Tại cửa hàng số 608 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP.HCM, hàng trăm khách hàng đã có mặt từ sớm để sở hữu sản phẩm.

Lý giải về sức nóng, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết sản phẩm vàng 0,1 chỉ đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ mức giá dễ tiếp cận, góp phần phá vỡ rào cản tài chính đối với người mua vàng. Với chi phí chỉ hơn 1,5 triệu đồng, nhiều nhóm khách hàng, từ sinh viên đến nhân viên văn phòng, đều có thể sở hữu vàng 24K chuẩn mực, đáp ứng nhu cầu tích lũy.