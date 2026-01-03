Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bảo Tín Mạnh Hải: Mỗi khách được mua 1 sản phẩm vàng 0,1 chỉ từ 4/1

  • Thứ bảy, 3/1/2026 20:52 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Từ ngày 4/1, Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh chính sách đặt hàng đối với sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ, nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận sản phẩm cho đông đảo khách hàng.

Sản phẩm Vàng Tiểu Kim Cát 24K 0,1 chỉ đang được Bảo Tín Mạnh Hải bán với giá 1,55 triệu đồng/sản phẩm. Ảnh: BTMH.

CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải vừa gửi thông báo tới khách hàng về việc điều chỉnh chính sách đặt hàng đối với sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ.

Theo đó, kể từ ngày mai (4/1), mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 1 sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ mỗi ngày. Trường hợp khách hàng có nhu cầu mua số lượng nhiều hơn, doanh nghiệp sẽ giao trước 1 sản phẩm, phần còn lại sẽ được trả sau trong vòng 90 ngày.

Doanh nghiệp cho biết chính sách mới sẽ được triển khai ở toàn bộ hệ thống cửa hàng trên cả nước.

Đồng thời, một số khu vực sẽ giới hạn số lượng bán ra mỗi ngày. Cụ thể, các cửa hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng được phân bổ tối đa 70 sản phẩm/ngày. Riêng cửa hàng tại địa chỉ 608 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ (quận 3 cũ), TP.HCM có hạn mức cao hơn, tối đa 300 sản phẩm/ngày.

Phía Bảo Tín Mạnh Hải lý giải việc điều chỉnh chính sách đặt hàng nhằm phân bổ nguồn cung hợp lý, hạn chế tình trạng mua gom, đồng thời tạo điều kiện để nhiều khách hàng cá nhân có thể tiếp cận sản phẩm vàng trọng lượng nhỏ đang được ưa chuộng trên thị trường.

Trước đó, từ ngày 1/1, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức mở bán bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng, trong đó có sản phẩm Tiểu Kim Cát bản vị 0,1 chỉ. Theo doanh nghiệp, chương trình bán hàng sẽ được triển khai trong giai đoạn ngày 1-15/1.

Ở thông báo trước đó, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết sẽ cung ứng tối đa 1.000 sản phẩm/ngày trên toàn hệ thống, với hạn mức phục vụ không quá 70 sản phẩm/ngày tại mỗi cửa hàng. Từ sau ngày 15/1, doanh nghiệp sẽ tăng sản lượng sản xuất nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Thực tế trong thời gian mở bán cho thấy sức hút lớn của sản phẩm khi nhiều cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận cảnh người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ mua. Tại cửa hàng số 608 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP.HCM, hàng trăm khách hàng đã có mặt từ sớm để sở hữu sản phẩm.

Lý giải về sức nóng, đại diện Bảo Tín Mạnh Hải cho biết sản phẩm vàng 0,1 chỉ đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ mức giá dễ tiếp cận, góp phần phá vỡ rào cản tài chính đối với người mua vàng. Với chi phí chỉ hơn 1,5 triệu đồng, nhiều nhóm khách hàng, từ sinh viên đến nhân viên văn phòng, đều có thể sở hữu vàng 24K chuẩn mực, đáp ứng nhu cầu tích lũy.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng tiếp tục gây bất ngờ?

Năm 2025 ghi dấu kỷ lục của giá vàng thế giới và trong nước. Nhiều dự báo, giá vàng vẫn tạo ra những bất ngờ trong năm 2026.

9 giờ trước

Người 'ôm' vàng lỗ lớn

Sáng nay (2/1), giá vàng miếng SJC ở mức 152,8 triệu đồng/lượng. Như vậy người mua vàng “đu đỉnh” cách đây 6 ngày, bán ra hôm nay lỗ 8,9 triệu đồng/lượng.

34:2052 hôm qua

Mua bán vàng trên 20 triệu đồng không chuyển khoản sẽ bị phạt nặng

Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt cao đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

39:2367 hôm qua

Hồng Nhung

Tiểu Kim Cát 0 1 chỉ Tiền mã hóa Bảo Tín Mạnh Hải vàng Tiểu Kim Cát mua vàng giá vàng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Gia vang trong nuoc roi thang dung hinh anh

Giá vàng trong nước rơi thẳng đứng

16:42 31/12/2025 16:42 31/12/2025

0

Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, giá vàng miếng SJC chịu áp lực giảm mạnh tới 1,9 triệu đồng/lượng, kéo giá bán xuống vùng thấp nhất một tháng qua.

Lo nang vi mua vang hinh anh

Lỗ nặng vì mua vàng

10:43 31/12/2025 10:43 31/12/2025

0

Nếu mua vàng miếng SJC ở đỉnh lịch sử gần 160 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước, hiện người mua đã lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng do giá vàng đang trong xu hướng giảm nhanh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý