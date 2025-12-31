Lỗ nặng vì mua vàng

Nếu mua vàng miếng SJC ở đỉnh lịch sử gần 160 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước, hiện người mua đã lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng do giá vàng đang trong xu hướng giảm nhanh.

Mỗi lượng vàng miếng đã giảm tới gần 5 triệu đồng/lượng từ đầu tuần này. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 sáng nay (31/12), giá vàng miếng SJC tiếp tục biến động giảm vài trăm nghìn đồng mỗi lượng so với chốt phiên liền trước, kéo giá mặt hàng này rời xa khỏi đỉnh lịch sử gần 160 triệu đồng/lượng thiết lập cuối tuần trước.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,4 - 154,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm thêm 300.000 đồng so với phiên liền trước. Tính riêng tuần này, giá vàng miếng đã ghi nhận 3 phiên giảm liên tiếp với tổng mức giảm 5,3 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... đồng loạt giảm giá vàng miếng xuống vùng 152,4 - 154,4 triệu đồng/lượng, tương đương SJC.

Đáng chú ý, đà giảm nhanh và liên tục của giá vàng miếng từ đầu tuần này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra đã khiến người mua vàng cuối tuần trước lỗ nặng chỉ sau vài ngày.

Cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC vẫn được giao dịch ở mức 159,7 triệu/lượng, trong khi đến sáng nay, các doanh nghiệp chỉ chấp nhận mua lại với giá 152,4 triệu đồng, tương đương với việc người mua đã lỗ 7,3 triệu đồng chỉ sau vài ngày.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TIẾP TỤC GIẢM SÂU Nguồn: SJC. Nhãn 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 152.4 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 154.4

Trong cùng phiên giao dịch sáng nay, giá vàng nhẫn lại ghi nhận biến động ngược chiều tại các doanh nghiệp, khi có nơi điều chỉnh tăng nhẹ nhưng lại có nơi giảm trăm nghìn đồng mỗi lượng.

Theo đó, Công ty SJC hiện neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 147,9 - 150,9 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Tập đoàn DOJI và Phú Quý lại giữ giá vàng nhẫn đi ngang, lần lượt ở mức 150 - 153 triệu/lượng và 151 - 154 triệu/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ giá vàng nhẫn tròn trơn đi ngang ở mức 152,5 - 155,5 triệu/lượng. Đây cũng là giá niêm yết vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện nay, thậm chí cao hơn cả giá vàng miếng SJC.

Trong khi đó, Công ty Mi Hồng sáng nay giảm giá vàng nhẫn 999 thêm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch quanh vùng 153,2 - 154,4 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá kim quý giao ngay cũng đang trên đà hồi phục nhẹ sau đợt giảm sâu tới hơn 200 USD . Hiện giá vàng quốc tế đang giao dịch quanh mức 4.352 USD /ounce.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá kim loại quý vào khoảng 138,5 triệu đồng/lượng. Ở mức giá này, vàng thế giới vẫn thấp hơn trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.