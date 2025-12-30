Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi khỏi mốc 4.500 USD/ounce, giảm mạnh hơn 200 USD trong phiên giao dịch mới nhất do nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh.

Chốt phiên giao dịch 29/12 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm mạnh xuống còn 4.331,4 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 29/12 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay rơi một mạch 201,6 USD xuống còn 4.331,4 USD /ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 4.549,71 USD /ounce vào ngày 26/12. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim loại quý đang giao dịch quanh mốc 4.335 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2/2026 tại Mỹ cũng chốt phiên giảm 4,6% xuống 4.343,6 USD /ounce.

Các nhà phân tích thị trường cho rằng đà giảm của giá vàng thế giới chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời sau khi vàng ghi nhận mức tăng theo năm mạnh nhất kể từ năm 1979, theo Kitco.

Dù có xuất hiện một số yếu tố kỹ thuật ngắn hạn trên biểu đồ của vàng và bạc trong phiên này, mức độ vẫn chưa nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu áp lực bán tháo tiếp tục diễn ra, điều này nhiều khả năng gây ra tổn hại kỹ thuật lớn hơn, qua đó củng cố quan điểm rằng thị trường có thể đã hình thành đỉnh ngắn hạn.

Ở diễn biến khác, giá bạc cũng mất 9,5% còn 71,66 USD /ounce, rời xa mức đỉnh lịch sử 83,62 USD đạt được sớm hơn trong ngày. Giá bạch kim cũng lao dốc 14,5% xuống 2.096,53 USD /ounce, sau khi từng chạm đỉnh kỷ lục 2.478,50 USD trước đó, trong khi giá palladium giảm sâu 15,9%, xuống 1.617,47 USD /ounce.

Giá vàng đã tăng khoảng 65% kể từ đầu năm. Bạch kim và palladium cũng đang trên đà ghi nhận mức tăng kỷ lục. Đáng chú ý, giá bạc có xu hướng vượt trội hơn cả với mức tăng 147% từ đầu năm đến nay, nhờ vị thế là khoáng sản chiến lược, tình trạng thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu công nghiệp cũng như đầu tư gia tăng, theo Reuters.

"Tất cả các kim loại đều đã tăng lên các mức đỉnh mọi thời đại. Chúng tôi đang chứng kiến hoạt động chốt lời kéo giá điều chỉnh từ những mức cao đặc biệt đó", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết.

Ông Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, cho rằng đà giảm giá còn bị khuếch đại bởi các hạn chế về thanh khoản, chủ yếu liên quan đến thời hạn để Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra khuyến nghị về cuộc điều tra khoáng sản chiến lược, cùng với tình trạng giao dịch thưa thớt do kỳ nghỉ lễ.

Cùng ngày, theo thông báo từ Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga sẽ xem xét lại lập trường của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình, sau khi Moscow cho biết Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một dinh thự của ông Putin.