Chủ tịch Viettel, Vietcombank, PVN ứng cử đại biểu Quốc hội

Cả nước có 864 ứng viên tranh cử 500 ghế đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó xuất hiện nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn như Vietcombank, Viettel, PVN, Becamex, Vietnam Airlines...

Theo Nghị quyết số 151 ngày 14/2 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 864 người ứng cử để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử. Danh sách được lập tại 34 tỉnh, thành phố theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bình quân gần 1,7 ứng viên cho mỗi đại biểu được bầu.

Đáng chú ý, trong số các ứng viên có nhiều doanh nhân, lãnh đạo tập đoàn, ngân hàng và doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, logistics, công nghệ.

Sếp Viettel, Becamex ứng cử đại biểu Quốc hội

Tại TP.HCM, ở đơn vị bầu cử số 2, ông Tào Đức Thắng (sinh năm 1973), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel tham gia ứng cử. Ông có hơn 20 năm công tác tại Viettel - doanh nghiệp viễn thông và công nghệ quốc phòng hoạt động tại nhiều thị trường quốc tế.

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel. Ảnh: VGP.

Đơn vị bầu cử số 4 ghi nhận sự tham gia ứng cử của ông Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1972), Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN).

Tại đơn vị bầu cử số 7, ông Trần Anh Tuấn (sinh năm 1974), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tham gia ứng cử.

Cùng địa bàn TP.HCM còn có ông Phạm Văn Thanh (sinh năm 1972), Chủ tịch HĐQT Petrolimex, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 10; ông Dương Long Thành (sinh năm 1984), Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group, đồng thời là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ông Nguyễn Thế Duy (sinh năm 1994), Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Becamex IDC, đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV WTC Becamex cũng tham gia ứng cử.

Lãnh đạo Vietcombank, Vietnam Airlines, Vietcombank ứng cử

Tại Hà Nội, ông Lê Hồng Hà (sinh năm 1972), Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietnam Airlines, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5.

Ở đơn vị bầu cử số 4 (Hà Nội), ông Hồ Sỹ Hùng (sinh năm 1968), Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đồng thời là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tham gia ứng cử.

Tại Hải Phòng, ông Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1974), Chủ tịch HĐQT Vietcombank ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12. Ông bắt đầu công tác tại Vietcombank từ năm 1997 và được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT vào năm 2024.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank. Ảnh: VCB.

Ở tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Như So (sinh năm 1957), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco Việt Nam, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5. Ông đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam và Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Tại tỉnh Hưng Yên, đơn vị bầu cử số 1, bà Nguyễn Thị Thanh Bình (sinh năm 1982), Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T, Phó chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tham gia ứng cử.

Tại tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Văn Tấn (sinh năm 1975), Tổng giám đốc Camimex Group, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2. Camimex là doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn của địa phương, nổi bật trong lĩnh vực tôm chế biến.

Sau khi công bố danh sách, các ứng viên bắt đầu vận động bầu cử thông qua tiếp xúc cử tri hoặc phương tiện thông tin đại chúng để trình bày chương trình hành động. Ngày 15/3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thời gian bỏ phiếu từ 7h đến 19h, một số địa phương có thể tổ chức sớm hơn theo quy định.

Việc nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn tham gia ứng cử được xem là điểm đáng chú ý của kỳ bầu cử lần này, trong bối cảnh Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, chuyển dịch năng lượng, phát triển hạ tầng chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.