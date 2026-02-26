Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh cùng ứng cử đại biểu HĐND

Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND tại Hà Nội và một số địa phương ghi nhận sự xuất hiện của nhiều doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp

Nhiều địa phương đã công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031

Theo danh sách vừa công bố của Hà Nội, toàn thành phố có 205 ứng viên tại 31 đơn vị bầu cử để lựa chọn 125 đại biểu. Trong số này có nhiều doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp lớn.

Tại đơn vị bầu cử số 30 (Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh), ông Đỗ Vinh Quang là một trong 7 ứng viên, dự kiến bầu 4 đại biểu. Ông Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập T&T Group và Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Doanh nhân Đỗ Vinh Quang đồng thời là chồng của hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Ông Đỗ Vinh Quang ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội. Ảnh: FBNV.

Hiện ông Đỗ Vinh Quang giữ các vị trí Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội.

Danh sách ứng viên tại Hà Nội cũng ghi nhận nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức khác như ông Vũ Đình Trường (Trưởng phòng Kế hoạch đấu thầu, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC), ông Nguyễn Văn Luyến (Tổng giám đốc UDIC), ông Trần Thọ Hiền (Phó tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Đầu tư Phát triển Hà Nội, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Hà Nội), Phạm Tiến Đức (Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội), Nguyễn Duy Chính (Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Tân Á Đại Thành), bà Nguyễn Thị Lan Hương (Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc)...

Danh sách ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn như ông Nguyễn Hoàn Vũ (Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP), ông Mai Hữu Tín (Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư U&I), ông Dương Kim Quân (Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng Bcons),

Đáng chú ý, danh sách ứng viên còn có Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn VNG, đại diện lĩnh vực công nghệ số.

Ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn VNG. Ảnh: VNG.

Ông Lê Hồng Minh sáng lập Vinagame (tiền thân của VNG) vào năm 2004. Ông từng được vinh danh là một trong 10 nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất đến Internet Việt Nam (2007-2017).

Tại Quảng Trị, chiều 25/2, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nguyễn Viết Vương,Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, là chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà. Ảnh: Việt Hà.

Trong danh sách ứng viên có ông Nguyễn Viết Vương, 32 tuổi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Ông Vương là con trai của ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải; đồng thời là chồng của hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.

Theo công bố, ông có trình độ đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh và ứng cử tại đơn vị bầu cử số 13 gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh, nơi có 7 người ứng cử.