Hướng dẫn kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành thông tri hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Về đối tượng giám sát, ở trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát công tác bầu cử đối với Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; Thường trực HĐND, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ở địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh giám sát công tác bầu cử đối với các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp; các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hội nghị hiệp thương phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI của MTTQ Việt Nam. Ảnh: PV.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã giám sát công tác bầu cử đối với các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo thông tri, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp giám sát việc thành lập và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương theo quy định.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung: Cơ cấu, thành phần, số lượng thành viên Tổ bầu cử, Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia; việc ban hành các văn bản liên quan đến công tác bầu cử; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Những khó khăn, vướng mắc và biện pháp tháo gỡ theo quy định của Luật Bầu cử.

Thông tri cũng nêu, MTTQ Việt Nam sẽ kiểm tra việc tổ chức các hội nghị hiệp thương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri; giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử; kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri theo quy định;giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng; giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử…